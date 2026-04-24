أخبار النصر اليوم | خطة لإرسال موهبة العالمي إلى أوروبا .. شراكة جديدة ورسالة شكر من ماني لـ"طبيب جراح"

أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة نادي النصر، تدرس احتراف المهاجم الشاب، عبد الرحمن سفياني، في أحد أندية الأوروبية خلال الموسم الرياضي المُقبل.

وسادت حالة من الجدل، حول مستقبل عبد الرحمن سفياني، والذي تألق مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، وسط أنباء حول اهتمام الهلال بالتعاقد معه، قبل أن يعلن النصر، عن تجديد عقده رسميًا، لمدة 3 مواسم.

ويفضل المدير الرياضي سيماو كوتينيو، والرئيس التنفيذي جوزيه سيميدو، انتقال سفياني لأحد أندية أوروبا، لمدة لا تقل عن عام كامل، فيما يُقترح ضم اللاعب إلى الفريق الأول، بدءًا من المعسكر الخارجي بالبرتغال، خلال الصيف المُقبل.