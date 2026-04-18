أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | جيسوس يرد على "الصدام البرتغالي" .. تطورات حالة رونالدو الصحية ومطالب بالتجديد لنجم الفريق!
جيسوس: كنت أفضل الذهاب والإياب!
أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن طموحه بالتأهل مع العالمي، الأحد، إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، مشيدًا بالمواجهة التي ستجمعه بمدرب الوصل، روي فيتوريا، والتي تعكس قيمة المدرسة البرتغالية التي تثبت حضورها في مختلف أنحاء العالم.
وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة النصر والوصل، إنه كان يتمنى أن تقام المواجهة بنظام الذهاب والإياب، كونه يمنح عدالة أكبر، ولكن الواقع الحالي يفرض إقامة مباراة واحدة، وخوض المنافس للقاء على أرضه يمنحه أفضلية نسبية، ولكن هذه قواعد اللعبة ويجب تقبلها.
وبشأن حديثه حول عدم فوز النصر بالبطولات منذ سنوات، قال جيسوس إن التركيز الحالي منصب بالكامل على دوري أبطال آسيا، وليس الدوري السعودي، والتفكير في مباراة الغد فقط.
ونوه جيسوس بأن النصر يخوض منافستين مهمتين، بين الدوري وأبطال آسيا 2، ولكنه يتعامل مع كل بطولة على حدة، وأنه بحكم تاريخه، يدخل جميع البطولات من أجل التتويج، ما يجعل الضغط أمرًا ملازمًا للفريق.
حالة كريستيانو رونالدو الصحية
بعد "الإعياء" المفاجئ.. الكشف عن حالة كريستيانو رونالدو "الصحية" وموقفه من قمة النصر والوصل
كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، عن "الحالة الصحية" للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم.
رونالدو عانى من آلام في المعدة مع حالة "قيء"؛ وذلك خلال مباراة النصر ضد نادي الاتفاق، في الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
دفاع جيسوس عن الحكم السعودي .. ومطالب بالتجديد لنجم الفريق
حيلة العاجز أم تعلم من درس الهلال؟ زلات لسانه تكشف: جورج جيسوس محامي "رغم أنفه" عن الحكم السعودي!
في الوقت الذي نجد فيه الهلال والأهلي والاتحاد، يصدرون بيانات رسمية للاعتراض على قرارات التحكيم، "المحلي" على وجه الأخص، نشاهد النصر يسير عكس التيار، ويرتدي ثوب المدافع عن الحكام المحليين.
المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المعروف بـ"صداماته" ضد الحكام، يفاجئ الجميع، بهدوئه وإشادته للحكم السعودي، في الوقت الذي يعتمد عليه النصر بشكل أساسي، في مبارياته بدوري روشن، الذي بات يزحف بقوة نحو الفوز بلقبه.
هل يؤثر على صفقة نجم ريال مدريد؟ قرار جيسوس يدفع إدارة النصر للتجديد مع محترف الفريق
أصبح نادي النصر السعودي، قريبًا من تجديد عقد لاعبه مارسيلو بروزوفيتش والإبقاء عليه داخل صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة.
لاعب الوسط الكرواتي ينتهي عقده مع النصر في يونيو المقبل، ولم يقم بالتجديد حتى الآن، وسط حالة من الغموض حول مصيره بين البقاء والرحيل.
موقف سعود وزيادة المقاعد الآسيوية
فيديو | "أتواصل معه بشكل مستمر" .. خالد الشنيف يعلن موقف سعود عبدالحميد النهائي من العودة لدوري روشن!
قام الإعلامي خالد الشنيف، بتوجيه نصيحة إلى سعود عبد الحميد مدافع لانس الفرنسي، بخصوص استمراره في الاحتراف وعدم عودته إلى دوري روشن السعودي، متحدثُا عن رغبة اللاعب الشخصية تجاه هذا الأمر.
الحديث عن سعود عاد إلى الواجهة أمس، الجمعة، بعد مشاركته في انتصار لانس المثير على حساب تولوز بنتيجة 3/2، وتسجيله هدفه الثاني بقميص الفريق الفرنسي.
تعاطفًا مع خروج الهلال؟ أنباء سارة لأندية دوري روشن بعد زيادة المقاعد السعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة
أكد بدر بالعبيد المختص بكرة القدم الآسيوية، أنه من المتوقع زيادة عدد الأندية السعودية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة خلال الموسم القادم.
بالعبيد تحدث عبر برنامج "دورينا غير" مع الإعلامي خالد الشنيف، وتطرق إلى النظام الجديد للمسابقة بموسم 2026/2027، مشيرًا إلى بعض التغييرات الأخرى.
مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.
أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، بشكلٍ رسمي.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.