أخبار النصر اليوم | حقيقة جلسة الرابطة لإنهاء "إضراب" رونالدو .. واتهام الاتحاد السعودي بالتحيز ضد العالمي!

رد عمر بترجي، مدير الاتصال المؤسسي والإعلام في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على سؤال حول ما إذا عقدت الرابطة جلسة مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، من أجل إنهاء أزمة إضرابه عن المباريات، بعد أنباء اقترابه من العودة للمشاركة في مباراة الفتح، المقررة السبت، ضمن الجولة 22 من المسابقة.

وقال بترجي، عبر برنامج "في 90"، على فضائية الرياضية السعودية، "العلاقة هنا بين اللاعب وناديه، وهذا شأن النادي، ولا نصرّح بلسانه، ولكن يجب أن أوضح أن وجود لاعب مثل كريستيانو قد خدم المشروع بشكل كبير، كونه ذا قيمة عالمية ولا أحد ينكر قيمته".

ونوّه بترجي بأن أزمة رونالدو الماضية، تعد شأنًا داخليًا في النصر، في إشارة لعدم تدخل الرابطة من أجل حل أزمته، حيث رفض المشاركة في المباريات الثلاث الماضية، بسبب اعتراضه على عدم دعم النادي بالصفقات في الميركاتو الشتوي، فضلًا عن تجميد صلاحيات سيماو كوتينيو وجوزيه سيميدو، المدير الرياضي والرئيس التنفيذي للنادي.