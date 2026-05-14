أخبار النصر اليوم | 7 غيابات أمام جامبا أوساكا .. البديل المثالي لأزمة "نهائي الآسيوية" وضياع صفقة أليسون بيكر!

"اطلب وادلل الفرصة لن تأتي مرتين" .. تحريض لضمك بطلب أموال من الهلال لإسقاط النصر في اللقاء الحاسم

الأعين جُلها حاليًا تراقب نادي ضمك، كونه المتحكم حاليًا في مصير المتوج المنتظر بدوري روشن السعودي 2025-2026، إذ يلتقي بالنصر في الجولة الأخيرة الحاسمة، بعدما تأجل تتويجه عقب التعادل في ديربي الرياض أمام الهلال.

وقبل أيام من مواجهة النصر وضمك، خرج من يحرض الأخير على طلب أموال من الزعيم، للعب بقوة وإسقاط العالمي في المباراة، ومن ثم إهداء اللقب للهلال حال انتصاره في المباراتين المتبقيتين له.

يستعد نادي النصر، بقيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، لأسبوع حاسم بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ؛ حيث قد تكتسي العاصمة السعودية الرياض فيه، اللون الأصفر بالكامل.

نعم.. النصر سيبدأ هذا الأسبوع الحاسم، بمواجهة العملاق الياباني جامبا أوساكا، يوم السادس عشر من مايو الجاري، في المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ قبل أن يضرب موعدًا مع نادي ضمك في الحادي والعشرين من نفس الشهر، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تحولت ليلة النجم كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، أمس الثلاثاء من الفرحة إلى الصدمة والحزن، بسبب السيناريو القاسي الذي شاهده من على دكة بدلاء فريقه خلال الثواني الأخيرة من مواجهة الهلال في دوري روشن السعودي.

ورغم الأداء المميز الذي يقدمه "الدون" مع النصر هذا الموسم، والذي وضع فريقه على مشارف الفوز بلقب دوري روشن للمرة الأولى منذ عام 2019، إلا أن ذلك لم يسلمه من الانتقادات والتي جاءت هذه المرة من مهاجم أسطوري بحجم سامي الجابر، نجم ورئيس نادي الهلال السابق.

فتح الإعلامي عبد العزيز الزلال، النار على مسؤولي لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدًا أن فريق الهلال تضرر كثيرًا من ضعف مستوى التحكيم الأجنبي على مدار الموسم الجاري وكان سببًا في خروج الزعيم بنتيجة سلبية في الديربي الأخير أمام النصر.

يتمسك الإعلامي السعودي وليد الفراج، بنبوءة أطلقها منذ بداية الموسم الحالي عندما تحدث عن كون النصر هو المرشح الأول للتتويج بلقب دوري روشن السعودي 2025-2026.

قيّم الخبير التحكيمي المصري محمد كمال ريشة عمل الحكم الليتواني دوناتاس رومساس في ديربي الرياض بين النصر والهلال يوم أمس الثلاثاء، موضحًا حرمان العالمي من ضربة جزاء واضحة.

علق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، على تعادل فريقه مع عملاق الرياض الهلال، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

نهاية مؤسفة لديربي الرياض بين النصر والهلال يوم الثلاثاء، حيث نشبت اشتباكات حادة بالعصي بين جماهير الناديين، الحاضرة من مدرجات الأول بارك.

مشهد صادم وغير متوقع انتهى به ديربي النصر والهلال، في الجولة 32 من دوري روشن السعودي بالجولة 2025/2026، ولكن يبدو أن أحدهم تنبأ بالأمر قبل حدوثه!

بطل الواقعة هو المحلل عبيدالله العيسى، والذي خرج عبر قناة "ثمانية" للحديث عن رؤيته للديربي والمنافسة بين الهلال والنصر على بطولة الدوري بشكل عام.