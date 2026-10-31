أخبار النصر اليوم | بوستيكوجلو يعوض رونالدو بنجوم "جوي للنخبة" أمام باختاكور .. عقوبة مزيفة وإشادة خاصة بالحمدان!

أشارت صحيفة "الرياضية"، إلى أن الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني للنصر، قرر تعويض غياب كريستيانو رونالدو ومحمد سيماكان وكينجسلي كومان، عن مباراة باختاكور الأوزبكي، الإثنين، في دوري أبطال آسيا للنخبة، في طشقند، بضم نجوم دوري جوّي للنخبة، ما بين عبد الرحمن سفياني وعبد الهادي العلوان، والحارس عبد الرحمن العتيبي، وراكان الغامدي وعواد أمان.

وكان بوستيكوجلو، قد استنى الرباعي راغد النجار ومبارك البوعينين ونادر الشراري وسعد حقوي من إجازة اليوم الواحد، التي حصل عليها اللاعبون بعد مباراة الخلود، من أجل مواصلة برامجهم العلاجية والتأهيلية، فيما توجهت بعثة النصر بالحافلة إلى الأحساء، قبل الإقلاع جوًا إلى طشقند، من أجل خوض مباراة باختاكور.