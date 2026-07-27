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أخبار الانتقالات | اتفاق على انتقال ديوماندي للريال .. باريس يحدد سعر باركولا وبنزيما يرفض مقترح الهلال!
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يان ديوماندي يقترب من ريال مدريد
أكد الصحفي فابريتسيو رومانو، أن يان ديوماندي، بات قريبًا من الانتقال بشكل رسمي إلى ريال مدريد، بعد التوصل لاتفاق مع لايبزيج على ضم الجناح الإيفواري، والذي سيطير إلى مدريد، هذا الأسبوع للخضوع للفحص الطبي، وتوقيع عقود حتى يونيو 2031.
وكان باريس سان جيرمان قد قرر الانسحاب من الصفقة، في الوقت الذي قدم فيه الريال عرضًا جديدًا إلى النادي الألماني الذي رفض عرضًا أوليًا، ليتم تقديم عرض محسن، بقيمة 120 مليون يورو، والذي يتضمن رسومًا ثابتة قدرها 100 مليون.
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باريس سان جيرمان يحدد سعر باركولا
حددت إدارة نادي باريس سان جيرمان، سعر الجناح الفرنسي برادلي باركولا، بطلب مبلغ 145 مليون جنيه استرليني، وسط اهتمام من قِبل ناديي ليفربول وآرسنال.
وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن ليفربول يسعى للتوصل لاتفاق مع بطل أوروبا، في الوقت الذي بدا فيه الدولي الفرنسي، منفتحًا على فكرة الرحيل إلى قلعة آنفيلد، وأنه لا يرغب في توقيع عقد جديد مع سان جيرمان، فيما يرى فيه الليفر مناسبًا تمامًا لأسلوب لعب أندوني إيراولا.
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آرسنال جاهز لتقديم أكبر عقد إلى فينيسيوس
قالت صحيفة "تيليجراف" إن نادي آرسنال مستعد لتقديم أكبر عقد في تاريخه، من أجل التعاقد مع نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، الذي يتقاضى راتبًا أسبوعيًا قدره 400 ألف جنيه استرليني، إلا أن "الجانرز" يسعى لتحسين هذه الشروط، ما يعقد الأمور على المدرب جوزيه مورينيو الذي لا يرغب في رحيل أي من نجوم الميرينجي في الصيف.
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عرض خليجي ينهي معاناة سانشو
أفادت صحيفة "ذا صن"، بأن جادون سانشو، الذي بات لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، في وقت سابق من الشهر، قد تلقى عرضًا من نادي الريان القطري، من أجل إنقاذ مسيرته الكروية.
يأتي ذلك في ظل انتظار سانشو لعروض جديدة من أجل التعاقد معه، بعد فترات إعارة لم يحقق فيها التطلعات مع تشيلسي وأستون فيلا.
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إنتر يفاوض قائد توتنهام
ذكرت صحيفة "جارديان" بأن العملاق الإيطالي إنتر، دخل في مفاوضات مع توتنهام هوتسبير، من أجل التعاقد مع "القائد" كريستيان روميرو، مدافع الفريق، وقد يُسمح للأرجنتيني بالرحيل، بعد التعاقد مع يان بول فان هيك مقابل 52 مليون استرليني من برايتون، وضم ماركوس سينسي كلاعب حر.
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كريم بنزيما يرفض مقترح الهلال
أشارت صحيفة "الرياضية"، إلى أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، رفض مقترحًا يتعلق بمغادرته خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث اقترحت الإدارة على اللاعب الرحيل إلى أحد الأندية الصاعدة في دوري روشن، إلا أن بنزيما رفض بشكل قاطع، واشترط الحصول على كامل مستحقاته المالية في عامه الأخير في عقده، ليُمنح حرية الانتقال إلى أي وجهة دون تدخل من الإدارة.
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توتنهام ستصدر سباق سافينيو
نوّهت صحيفة "ذا صن" بأن نادي توتنهام تقدم سباق التعاقد مع جناح مانشستر سيتي، سافينيو، في ظل منافسة مع ميلان، الذي كان يرغب في البداية، بضم فيل فودين كبديل محتمل لرافائيل لياو، قبل أن يوقع فودين عقدًا جديدًا مع السيتي، ليتم توجيه الأنظار نحو البرازيلي، حيث كان الروسونيري يستعد لتقديم عرض إعارة بشرط شراء إلزامي، بقيمة تتراوح بين 50-55 مليون يورو.
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الاتحاد يقترب من جناح سبورتنج
ذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية بأن نادي الاتحاد أصبح قريبًا من حسم صفقة نجم سبورتنج، بيدرو جونسالفس، الشهير بـ"بوتي"، والذي كان سينتقل لتمثيل نادي الدرعية، الصاعد حديثًا، إلا أن العميد عاد بقوة إلى المنافسة، وهو على وشك دفع 30 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي.
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