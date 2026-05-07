Getty Images
أخبار الانتقالات | نيمار قد ينافس ميسي .. آرسنال يراقب نجم برشلونة وكريستيانو جونيور يفضل أوروبا عن والده!
- Getty
آرسنال يراقب نجم برشلونة
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن نادي آرسنال يراقب مهاجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، المُعار لصفوف برشلونة، في انتظار موقف العملاق الكتالوني منه، سواءً بشراء العقد أو رحيله نهائيًا.
راشفورد الذي سجل 13 هدفًا في 46 مباراة بجميع المسابقات، مع برشلونة، بات محل مراقبة من قِبل آرسنال، وكذلك بايرن ميونخ، الذي يراقب وضعه باهتمام، قبل فترة الميركاتو الصيفي.
يأتي ذلك في ظل الشكوك حول شراء برشلونة لعقده بصورة نهائية، حيث يتطلب الأمر، من متصدر الدوري الإسباني، دفع مبلغ 26 مليون جنيه استرليني، لإتمام التعاقد، فيما تم منح النادي مهلة 15 يونيو، لتفعيل خيار الشراء.
وكانت صحيفة "ذا صن" قد ذكرت بأن مانشستر يونايتد، لا يملك أي خطة، لاستعادة ماركوس راشفورد في تشكيل الفريق الأول، خلال الموسم المُقبل، وأنه لا يزال يرغب في بيع عقده.
- Getty Images
ريال مدريد يرغب في نجم يوفنتوس
قالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، إن نادي ريال مدريد لديه اهتمام بالتعاقد مع كينان يلديز، مهاجم يوفنتوس، وأنه هو اللاعب الذي يحلم به رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، خاصة وأن الميرينجي يرغب في تعزيز صفوفه، بعد خيبة أمل الخروج من دوري أبطال أوروبا، وخطر خسارة لقب الدوري الإسباني.
وبخلاف يلديز، فإن هناك متابعة من الدوري الإنجليزي، لتطور كونسيساو المستمر، فيما قد يصبح دوسان فلاهوفيتش، أكثر انفتاحًا على العروض، في حالة فشل البيانكونيري في التأهل إلى دوري الأبطال.
- Getty Images
سباق مانشستر وأتلتيكو على نجم أتالانتا
أكد الصحفي ماتيو موريتو، أن هناك سباقًا بين مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، من أجل التعاقد مع متوسط ميدان أتالانتا "الدفاعي"، إيدرسون، صاحب الـ26 عامًا، في ظل تبقي عام وحيد في عقده.
اللاعب البرازيلي الدولي لا يمانع مغادرة إيطاليا، فيما يطلب ناديه حوالي 50 مليون يورو، مقابل الموافقة على بيع عقده.
وبخلاف إيدرسون، فإن صحيفة "أبولا" أكدت أن مانشستر يونايتد، يريد التعاقد مع جناح ليون، أفونسو موريرا، صاحب الـ21 عامًا، والذي سجل 8 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة، وقد يتم السماح ببيعه مقابل 25 مليون يورو.
- Getty
كريستيانو جونيور يفضل أوروبا عن والده
أشارت صحيفة "ماركا"، نقلًا عن "ذا صن"، إلى أن كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يعطي الأولوية للعب في أوروبا، رغم الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الماضية، حول خطوة تاريخية من النصر، بتصعيده إلى الفريق الأول، للعب بجانب والده.
وفي هذا السياق، بات كريستيانو جونيور، صاحب الـ15 عامًا، محل مراقبة من قِبل أندية بوروسيا دورتموند وسبورتنج لشبونة، فيما يرغب اللاعب الشاب بشدة في العودة إلى بريطانيا أو مدريد، إلا أن عائلته تخشى من الأضواء الإعلامية الهائلة التي ستحاول - بطبيعة الحال - مقارنته بوالده.
- Getty Images Sport
تشيلسي يخطط لعودة تشافي إلى الساحة
أفادت صحيفة "إنديبندنت"، بأن تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لبرشلونة، بات ضمن المرشحين لتدريب تشيلسي، وذلك بعد التعاقد - المخيب للآمال - مع ليام روسينيور، فيما يتعلق بنتائج الفريق خلال الموسم، والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي.
إدارة تشيلسي تشعر بأنها أحرزت تقدمًا في خطوة غرس هوية كرة القدم، في الأكاديمية والفئات العمرية، ما يجعلها ترغب في التعاقد مع مدرب يتبنى مبادئ مماثلة، فيما يبقى أيضًا ضمن قائمة المرشحين، كل من تشابي ألونسو، وفرانشيسكو فاريولي، وسيسك فابريجاس.
نيمار قد يواجه ميسي في أمريكا
أكد الصحفي بن جاكوبس، لبرنامج "ذا إس وورد"، بأن النجم البرازيلي نيمار جونيور، قد يصبح أحدث الأسماء التي قد تنتقل للعب في الدوري الأمريكي، خلال الصيف المُقبل، إذا ما حافظ على لياقته البدنية، حيث يلقى اهتمامًا من نادي سينسيناتي.
وأضاف بن جاكوبس أن نيمار لن يتخذ أي قرار إلا بعد انتهاء كأس العالم، رغم أنه يجب عليه أولًا أن يضمن التواجد في قائمة البرازيل.
- Getty Images Sport
باريس سان جيرمان يستفسر عن أوليسي
قال موقع "تيم توك"، إن نادي باريس سان جيرمان، استفسر حول مدى إمكانية التعاقد مع نجم بايرن ميونخ، مايكل أوليسي، فيما تم إبلاغ النادي الفرنسي بأن العملاق البافاري لا ينوي مطلقًا التخلي عن لاعبه صاحب الـ24 عامًا، وأنه بصدد إعداد عقد جديد ضخم لضمان بقائه في أليانز ارينا لفترة طويلة.
يأتي ذلك في ظل الأنباء المتداولة حول اهتمام ريال مدريد وبرشلونة وليفربول، بضم أوليسي في الفترة الصيفية.