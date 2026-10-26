أخبار الانتقالات | أبرز المرشحين لخلافة كاريك .. ورئيس البايرن يغري نجم ليفربول ونيكو باز بـ100 مليون!

أفادت شبكة "سكاي سبورتس"، بأن هناك توقع واسع النطاق بأن يفقد مايكل كاريك منصبه في القيادة الفنية بنادي مانشستر يونايتد، خلال 48 ساعة، فيما يعد مدرب بايرن ميونخ السابق، يوليان ناجلسمان، ومدرب نيوكاسل السابق، إيدي هاو، هما المرشحان الأبرز لتولي المسؤولية في أولد ترافورد.

وأوصى المدير الرياضي السابق للمان يونايتد، دان آش وورث، بترشيح إيدي هاو، في الوقت الذي يرجح فيه بأن ويلكوكس، المدير الرياضي الحالي، يفضل تعيين مدرب لديه خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن ناجلسمان معروف جيدًا لرئيس قسم التوظيف في يونايتد، كريستوفر فيفيل، بعد أن عملا معًا في نادي لايبزيج.

ويعد أوناي إيمري وأنطونيو كونتي، ضمن البدائل المحتملة أيضًا، ولكن لا يعتقد بأنهما من بين المرشحين المفضلين حاليًا.