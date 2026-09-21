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أخبار الانتقالات | مانشستر يراقب يامال الجديد .. عرض برشلونة الضخم يُربك تشيلسي وآرسنال يجهز "بديل جيوكيريس"!
مانشستر يدرس تعويض جابرييل بـ"يامال الجديد"
أفاد موقع "تيم توك"، بأن مانشستر يونايتد يبحث تعويض على لاعبه الشاب جي جي جابرييل، صاحب الـ15 عامًا، بضم موهبة لانس، مزيان مسلوب، الذي يلقب بـ"لامين يامال الجديد".
يأتي ذلك في ظل مطالبة جابرييل بالرحيل عن أولد ترافورد، وإلغاء تسجيله في الأكاديمية، في الوقت الذي يتنافس فيه ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي وباريس سان جيرمان عن ضم تلك الموهبة، في الوقت الذي طالب فيه المدرب مايكل كاريك، الجميع بحماية سلامة اللاعب، مضيفًا في تصريح عبر شبكة "سكاي سبورتس"، بأنه يجب عليهم الحذر من أجل الفتى صاحب الـ15 عامًا، من خلال الاهتمام والرعاية والرفاهية، وعدم السماح بالتعرض لأي استغلال.
توتنهام يقترب من أوسيليو
ذكر موقع "فوتبول إنسايدر"، بأن توتنهام أحرز تقدمًا كبيرًا من أجل التعاقد مع المدير الرياضي السابق لإنتر، بييرو أوسيليو، رغم منافساته مع ليفربول، الذي يرغب في تعويض رحيل مارك هيوز.
صراع برشلونة وليفربول على جناح تشيلسي
ذكرت صحيفة إل ناسيونال، بأن احتفاظ تشيلسي بجناحه إستيفاو، صاحب الـ19 عامًا، لن يكون سهلًا، في ظل استعداد نادي برشلونة، لتقديم عرض بقيمة 130 مليون يورو لضمه، في الوقت الذي ارتبط فيه اسم البرازيلي أيضًا، بوجود رغبة من ليفربول الذي يتأهب لطلب استقطابه بمقابل يصل إلى 100 مليون استرليني.
رسالة ريتشارليسون بعد فشل انتقاله إلى البرازيل
وجه ريتشارليسون، مهاجم توتنهام، الذي يعاني من التهميش، رسالة بعد ساعات من هزيمة الفريق أمام أستون فيلا، تظهره بأنه يتدرب على العدو السريع، مصحوبًا بتعليق "35.4 كم/ ساعة، لقد حطمت رقمي القياسي".
ويبدو ريتشارليسون بأنه بدأ بتسويق ذاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع فشل انتقاله إلى فاسكو دي جاما، خلال الأسبوع الماضي، بينما يبقى مستقبله في شمال لندن غير مؤكد بشكل متزايد.
بديل جيوكيريس في آسنال؟
ذكر الصحفي مارك بروس، بأن نجم آرسنال، فيكتور جيوكيريس، أبدى استياءه من وضعه كلاعب احتياطي، في الوقت الذي تتجه فيه المؤشرات حول رحيل محتمل في الفترة الشتوية، وسط اهتمام من أندية يوفنتوس وميلان والاتحاد والأهلي.
في ذات الوقت، أشار موقع "تيم توك"، إلى أن آرسنال وضع عدة خيارات هجومية في إطار خططه المستقبلية، فبعد فشل إقناع خوليان ألفاريز بترك أتلتيكو مدريد من أجله؛ كونه يرغب في الانضمام إلى برشلونة، برز مهاجم بوروسيا دوتموند، ماكسيميليان باير، كلاعب يحظى باهتمام النادي.
وبخلاف باير، فإن آرسنال وضع أيضًا ضمن حساباته، التفاوض مع برينتفورد على ضم كيفن شادي، الذي سجل 3 أهداف في خمس مباريات بالبريمييرليج، هذا الموسم.
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