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Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

أخبار الانتقالات | اتفاق الريال وتشيلسي على كوكوريلا .. السيتي يؤمن بقاء نجمه وآرسنال يدخل خط بوعدي سريعًا!

انتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني
الدوري الألماني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 15 يونيو 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • CucurellaGetty Images

    ريال مدريد يحسم صفقة كوكوريلا

    أفادت شبكة "بي بي سي"، بأن نادي ريال مدريد وافق على إبرام صفقة بقيمة 51.8 مليون جنيه استرليني، من أجل ضم مارك كوكوريلا، مدافع تشيلسي، بعد منافسات كأس العالم.

    ورغم ارتباط اسم كوكوريلا، بأتلتيكو مدريد أو العودة إلى برشلونة، إلا أن ريال مدريد دخل بقوته، بعد إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز، لمقعد الرئاسة، وتعيين جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق، حيث تم التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف، بشأن انتقال نهائي بقيمة 47.5 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى 4.3 ملايين أخرى كإضافات.

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  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    ليس كوكوريلا فقط .. نجم آخر من تشيلسي

    عادت التقارير الصحفية لتربط اسم النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز بنادي ريال مدريد الإسباني، وسط أنباء تؤكد وجود مفاوضات سرية يجريها وكيل أعماله منذ شهرين، ما يمهد لصدام جديد يثير غضب إدارة تشيلسي الإنجليزي بسبب رغبة اللاعب الواضحة في الانتقال للنادي الملكي (طالع التفاصيل).

  • Josko Gvardiol Man CityGetty

    السيتي يتحرك لإبقاء نجمه من شباك الميرينجي

    وتحدث الإعلامي فابريتسيو رومانو، عن يوشكو جفارديول، قلب دفاع مانشستر سيتي، الذي ارتبط اسمه أيضًا، برغبة ريال مدريد في التعاقد معه، خلال الفترة الصيفية.

    ورغم أن ريال مدريد بذل جهودًا حثيثة لأسابيع، من أجل حسم الصفقة، إلا أن السيتي أبدى ثقة كبيرة بأنه سيبرم عقدًا جديدًا مع نجمه الكرواتي قريبًا، حيث يمتد حتى يونيو 2031، براتب محسّن، وفي انتظار الموافقة النهائية من اللاعب.

  • Fulham FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    مانشستر ينتظر انتقال أموريم إلى ميلان

    وفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن نادي مانشستر يونايتد سيوفر مبلغًا كبيرًا إذا ما تمت صفقة التعاقد مع روبن أموريم، ليصبح المدير الفني الجديد لميلان.

    يأتي ذلك بعدما كلف قرار اليونايتد بإقالة أموريم وطاقمه التدريبي في يناير، مبلغ 15.9 مليون جنيه استرليني كتعويض، إلا أن هذا سيتقلص، وربما بملايين الدولارات، إذا صار أموريم مدرب ميلان القادم، حيث تجرى حاليًا مفاوضات متقدمة بين الطرفين، فيما ينتظر أن يلتقي الناديان في فترة ما قبل الموسم، في 15 أغسطس.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    آرسنال يريد نجم المغرب "المتألق"

    أفادت تقارير إعلامية بأن نادي آرسنال قد بادر بخطوة ملموسة للتعاقد مع أيوب بوعدي، في محاولة منه للتفوق على نخبة الأندية الأوروبية في التعاقد مع أحد أكثر المواهب إثارة في عالم كرة القدم.

    وأصبح اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا هدفًا رئيسيًا لنادي شمال لندن، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مستعد لتسريع خططه (طالع التفاصيل).

  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    نجم توتنهام يبقى .. ضربة إلى مانشستر سيتي

    أعلن نادي توتنهام عن توقيع عقد جديد مع ظهيره الأيمن، بيدرو بورو، حتى يونيو 2031، مع خيار للتمديد لموسم آخر.

    وجاءت خطوة توتنهام لتسدل الستار على أنباء تحرك مانشستر سيتي، الذي أبدى رغبة في ضم صاحب الـ26 عامًا، من أجل دعم الجبهة اليمنى.

  • WOLVERHAMPTON, ENGLAND - MARCH 6: Cody Gakpo, Andrew Robertson, Mohamed Salah, Rio Ngumoha and Ryan Gravenberch celebrate 1st goal during the Emirates FA Cup Fifth Round match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool on March 6, 2026 in Wolverhampton, England. (Photo by Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)Getty Images

    لاعب جديد يطلب الرحيل عن ليفربول

    ذكرت تقارير بأن الهولندي كودي جاكبو، أبدى رغبة في اتخاذ خطوة جديدة خلال الموسم المُقبل، لينضم إلى ركب محمد صلاح وروبرتسون وآرني سلوت، بمطالبته بالرحيل عن الريدز في الصيف (طالع التفاصيل).