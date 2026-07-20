يبدو أن ريال مدريد لم يعد يرى أي فرصة لانتزاع مايكل أوليسي من صفوف بايرن ميونيخ، على الأقل في الوقت الحالي.

وفقًا لما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية، فقد وصف «الملكيون» داخليًّا احتمال التعاقد مع هذا اللاعب المتميز بأنه «شبه مستحيل» (تابع التفاصيل).