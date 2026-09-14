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أخبار الانتقالات | بيولي يقترب من تدريب صلاح .. عملاق إيطالي يراقب إندريك وجناح سبورتنج يشعل سباقًا أوروبيًا!
بيولي في طريقه لتدريب كتيبة صلاح
بعد مرور عام على رحيله عن فيورنتينا (تجربة انتهت بأربع نقاط في الترتيب خلال أول 10 جولات من الدوري الإيطالي، دون تحقيق أي فوز في البطولة، وبانتصارات فقط في مرحلة الدوري ضمن دوري المؤتمرات)، بات بإمكان ستيفانو بيولي العودة إلى مقاعد البدلاء وقيادة أحد الفرق (طالع التفاصيل).
السد يعلن صفقة بروزوفيتش رسميًا
أعلن نادي السد القطري عن تعاقده رسميًا مع الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بعقد لمدة عام رياضي واحد، كلاعب حر بعد رحيله عن النصر، على إثر قرار عدم تجديد عقده، فيما أثار إعلان انتقاله حالة من الجدل في أوساط النصر (طالع التفاصيل).
جاياردو مدربًا لمنتخب وطني لأول مرة
وقّع مارسيلو جاياردو، على تدريب منتخب الإكوادور، ليخوض تجربة تدريب المنتخبات لأول مرة، بعد مسيرة طويلة في قيادة الأندية، منذ عام 2011، ما بين ناسيونال، ريفر بليت، الاتحاد.
جناح سبورتنج يشعل صراعًا في أوروبا
أفاد الإعلامي إكرم كونور، بأن توتنهام بات يتصدر سباق التعاقد مع جناح سبورتنج لشبونة، جيني كاتامو، صاحب الـ25 عامًا، في الوقت الذي يعد فيه هدفًا لأندية برايتون، برينتفورد، سندرلاند، وكومو الذين يراقبون الوضع أيضًا.
إدوارد ميندي يعلن اعتزاله الدولي
كشف إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، عن قراره باعتزال اللعب الدولي، بعد مسيرة طويلة مع منتخب السنغال، اختتمها بالمشاركة مع أسود التيرانجا في نهائيات كأس العالم 2026.
خاميس رودريجيز في ملعب ناديه الجديد
حرص نادي أتلتيكو ناسيونال على تقديم نجمه الجديد خاميس رودريجيز إلى الجماهير، بعد إعلان التعاقد معه رسميًا لموسم رياضي واحد، فيما سيصبح صاحب الـ35 عامًا، هو الأعلى راتبًا في تاريخ الكرة الكولومبية، حيث سيحصل على حوالي مليار بيزو كولومبي شهريًا، أو ما يعادل أكثر من 300 ألف دولار.
عملاق إيطالي يراقب إندريك
كان الميركاتو الصيفي لـروما حرفيًا سلسلة من الصعود والهبوط في المشاعر. أولًا الانتظار، واللاعبون الذين تبخّرت صفقاتهم، ورحيل تشيليك، ثم الصفقات الأولى المدوّية مثل التعاقد مع سانتياجو كاسترو وناهويل مولينا، ثم من جديد الانتظار للصفقة في مركز صناعة اللعب والمطاردة الطويلة لرودريجو مورا، وأخيرًا الختام بصفقتي ليوناردو باليردي ومارتين دي رون. توني داميكو قدّم أقصى ما لديه دون التضحية بجواهره، وبنى تشكيلة تنافسية دون أدنى شك (طالع أيضًا).
4 أندية تريد التعاقد مع إيكاردي
أفاد الصحفي الأرجنتيني جوستافو مينديز، أن أولمبياكوس وباوك اليونانيين يعدان الأنسب لمستقبل ماورو إيكاردي، الذي لا يزال بلا نادٍ بعد شهرين من رحيله عن جلطة سراي، فيما نقلت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، بأن هناك وجهات إيطالية في انتظار إيكاردي أيضًا، ما بين لاتسيو وبارما.
ووفقًا للتقارير، فإن لاتسيو قدم عرضًا بقيمة 2.5 مليون يورو لموسم واحد، ثم رفع عرضه لاحقًا لعقد لمدة عامين بما يقارب 3 ملايين يورو سنويًا، وكانت المحادثات مع المدير الرياضي أنجيلو فابياني تسير بشكل إيجابي، إلا أن وكلاء إيكاردي قرروا تعليق الصفقة مؤقتًا لتقييم جميع البدائل، فيما يُقال أيضًا إن أتلتيكو مينيرو وإيفرتون أبديا اهتمامًا سابقًا به.
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