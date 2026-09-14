أخبار الانتقالات | بيولي يقترب من تدريب صلاح .. عملاق إيطالي يراقب إندريك وجناح سبورتنج يشعل سباقًا أوروبيًا!

كان الميركاتو الصيفي لـروما حرفيًا سلسلة من الصعود والهبوط في المشاعر. أولًا الانتظار، واللاعبون الذين تبخّرت صفقاتهم، ورحيل تشيليك، ثم الصفقات الأولى المدوّية مثل التعاقد مع سانتياجو كاسترو وناهويل مولينا، ثم من جديد الانتظار للصفقة في مركز صناعة اللعب والمطاردة الطويلة لرودريجو مورا، وأخيرًا الختام بصفقتي ليوناردو باليردي ومارتين دي رون. توني داميكو قدّم أقصى ما لديه دون التضحية بجواهره، وبنى تشكيلة تنافسية دون أدنى شك (طالع أيضًا).