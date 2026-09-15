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أخبار الانتقالات | راموس على أعتاب الدوري الإنجليزي وصراع ريال مدريد وبايرن ميونخ يتجدد!
أوناي إيميري يتواصل مع راموس
بحسب ما أكدت تقارير صحفية فقد تواصل المدير الفني لنادي أستون فيلا أوناي إيميري مع سيرخيو راموس للانضمام كلاعب حر لفريقه في ظل أزمة الغيابات الدفاعية التي يعاني منها.
رسميًا.. كوتينيو إلى سانتوس
أعلن نادي سانتوس البرازيلي ضم اللاعب فيليبي كوتينيو كلاعب حر حتى نهاية العام الجاري 2026.
السومة رسميًا إلى الدوري السوري
حسم الأسطورة السورية عمر السومة، "مستقبله" في عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك بعد أسابيع طويلة من الجدل، عقب انتهاء عقده مع نادي الحزم.
عقد السومة مع الحزم، انتهى في 30 يونيو 2026؛ حيث كان هُناك غموض كبير، بشأن استمرار اللاعب في السعودية أو خوض تجربة جديدة.
وفي هذا السياق.. أعلن نادي الوحدة السوري مساء اليوم الإثنين، التعاقد مع الأسطورة عمر السومة، في صفقة انتقال حر.
صراع جديد بين مانشستر سيتي وريال مدريد وبايرن ميونخ
كشفت تقارير صادرة عن موقع تيم توك أن نادي ليفربول الإنجليزي يراقب عن كثب تطور الألماني باول فانر لاعب وسط بي إس في أيندهوفن الهولندي البالغ من العمر 20 عامًا، ويعمل على إعداد تقارير شاملة حول مستواه تمهيدًا للتحرك لضمه.
ويحظى اللاعب باهتمام قوي من ريال مدريد إلى جانب ارتباط اسمه بمانشستر سيتي وبايرن ميونخ، في حين تتمسك إدارة أيندهوفن ببقائه وتحدد قيمته المالية بنحو 50 مليون يورو للموافقة على بيعه.
أتلتيكو مدريد ويوفنتوس يترقبان وضع مادويكي في آرسنال
كشفت تقارير صادرة عن موقع كوت أوفسايد أن ناديي أتلتيكو مدريد ويوفنتوس يدرسان التحرك في نافذة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل للتعاقد مع الإنجليزي نوني مادويكي جناح آرسنال.
وتشير التوقعات إلى أن صيغة الإعارة، مع إمكانية تضمين بند خيار الشراء، تعد المسار الأقرب للصفقة رغم عدم انطلاق المحادثات الرسمية حتى الآن، في ظل معاناة اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا للحصول على دقائق لعب منتظمة مع الجانرز عقب استعادة بوكايو ساكا لكامل جاهزيته البدنية.
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