أخبار الانتقالات | بنزيما يفكر في الاعتزال .. تفاصيل عقد جيسوس وآرسنال يريد تعويضه بنجم ريال مدريد!

أصبح النجم الفرنسي كريم بنزيما على أعتاب مغادرة الهلال، بعد التوصل إلى صيغة اتفاق على إلغاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، فيما تشير التقارير إلى أن الخيارات أمام بنزيما، إما الاعتزال النهائي أو اللعب في نادٍ سعودي آخر، دون أي توجه للعودة إلى أوروبا. اقرأ المزيد

وذكر الإعلامي وليد الفراج، بأن برنامج الاستقطاب قام بتخيير بنزيما ما بين الشباب أو الاتحاد، إلا أن النجم الفرنسي اختار الاعتزال للحفاظ على عقده الرئيس كسفير للسياحة ولملف السعودية في استضافة كأس العالم 2034.