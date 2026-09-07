أخبار الانتقالات | وجهة مفاجئة لحكيم زياش .. نجم نابولي ينتظر مورينيو وباريس يؤمن بقاء نجمه!

كشف موقع Caughtoffside، عن مواصلة آرسنال ومانشستر سيتي، مراقبة مدافع باريس سان جيرمان، ويليام باتشو، حيث يدرس عملاقا الدوري الإنجليزي، تعزيز خط دفاعهما في المستقبل، ليتم متابعته في مباراة باريس وليل، التي انتهت بالتعادل (2-2)، فضلًا عن مراقبة ليفربول وريال مدريد للإكوادوري.

ورغم ذلك، إلا أن باريس سان جيرمان وقع عقدًا جديدًا مع باتشو حتى عام 2031، مما يمدد اتفاقيته السابقة لمدة عامين آخرين، من أجل تأمين استمرار المدافع صاحب القدم اليسرى، الذي يمثل خيارًا دفاعيًا عالي المستوى.