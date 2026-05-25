أخبار الانتقالات | موقف تشواميني من مانشستر يونايتد .. وجهة روبرتسون وصراع برشلونة وبايرن ميونخ على نجم نيوكاسل!
هل يرحل برونو فيرنانديز عن مانشستر يونايتد؟
كشف مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، عن رأيه بشأن مستقبل برونو فيرنانديز، قائد الفريق، والذي لعب دورًا كبيرًا في قيادته للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
ورد كاريك على سؤال حول مصير فيرنانديز، في الصيف، معربًا عن ثقته ببقاء اللاعب في مانشستر يونايتد، بقوله "نعم، إنه مؤثر للغاية، لقد كان قائدًا وقدوة حسنة بطرق مختلفة، ليس لدي أي سبب للتفكير بخلاف ذلك".
وكان فيرنانديز قد حطم رقمًا قياسيًا، كأول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يصنع 21 تمريرة حاسمة في موسم واحد.
سخرية من انتقال كين إلى برشلونة
كان تأثير كين في ملعب أليانز أرينا ثورياً بكل ما للكلمة من معنى، ولا يتردد هونيس في تحديد المكانة التي يحتلها قائد منتخب إنجلترا بالضبط في تاريخ النادي الحافل بالإنجازات. عقب فوز بايرن ميونخ أمام شتوتجارت بنتيجة 3-0 في نهائي كأس ألمانيا، حيث سجل كين ثلاثية رائعة أنهت انتظار النادي للقب الذي استمر ست سنوات، أطلق الرئيس الفخري أعلى درجات الثناء.
وفي حديثه إلى قناة "Das Erste" خلال احتفالات ما بعد المباراة، أدلى هونيس بتصريح قاطع بشأن إرث المهاجم في ميونخ، قائلًا: "هاري كين هو أفضل صفقة انتقالات قمنا بها على الإطلاق" (طالع المزيد).
نجم ليفربول إلى توتنهام
ذكر الإعلامي بن جاكوبس، عبر منصة (إكس)، بأن أندي روبرتسون، نجم ليفربول، يستعد للانتقال إلى توتنهام، بعدما ضمن "السبيرز" بقاءهم رسميًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أنه تم التوصل بالفعل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين.
روبرتسون ودّع جماهير ليفربول، في مباراة برينتفورد الأخيرة، بعدما أكد الريدز سابقًا رحيل لاعبه، عند انتهاء عقده في نهاية الموسم، كما تعاقد مع ميلوش كيركيز، ليكون بديلًا له.
برشلونة وبايرن ميونخ .. صراع على نجم نيوكاسل
أكد الإعلامي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات العالمية، أن أنتوني جوردون، نجم نيوكاسل، سيرحل عن النادي بنسبة 100% في فترة الميركاتو الصيفي، والإدارة على علم بذلك، وتتأهب لخوض الموسم الجديد بدونه.
وأوضح رومانو أن جوردون يحظى بتقدير كبير من مسؤولي برشلونة، إلا أن البلوجرانا سيكون مطالبًا بتخفيض السعر الأولي، من أجل التفاوض معه، كما أن هناك اهتمامًا أيضًا من بايرن ميونخ، أما عن ليفربول، فهو ليس من الأندية المنافسة على ضم جوردون.
مطالبة بـ"الضربة القاضية" لسلوت
طالب نجم ليفربول السابق، جيرمين بينانت، إدارة النادي، بضرورة إقالة المدرب آرني سلوت، بعد التعادل مع برينتفورد في الجولة الأخيرة، قائلًا "لا يمكن لمجلس الإدارة أن يجلس في المقصورة ويشاهد هذه المهزلة، ثم يفكر ويخلص إلى أن هذا المدرب سينافس على الألقاب الموسم المُقبل، يجب أن تكون تلك الضربة القاضية".
وأضاف "أرجو من مجموعة فينواي الرياضية أن تقرأ هذا، أمام أفضل 9 فرق، ذهابًا وإيابًا، فاز ليفربول في ثلاث منها فقط، افعلوا الصواب من أجل النادي وهؤلاء اللاعبين، لأنكم ترون ما نراه جميعًا، الأمر مروع".
أنطونيو كونتي يعلن رحيله عن نابولي
أكد أنطونيو كونتي رسمياً رحيله عن نابولي، ليضع بذلك حداً لمسيرة حافلة بالأحداث استمرت عامين في ملعب دييجو أرماندو مارادونا. وكشف المدرب الإيطالي أن قراره بالتنحي اتُخذ قبل شهر، مشيراً إلى توتر الأجواء وانعدام الانسجام الداخلي كأسباب رئيسية لرحيله.
في تصريحاته عقب فوز نابولي 1-0 على أودينيزي في الجولة الأخيرة من موسم الدوري الإيطالي، تحدث كونتي بصراحة شديدة عن الأسباب التي دفعته إلى الشعور بعدم قدرته على الاستمرار في منصبه (طالع المزيد).
سيميوني يعلق على مستقبل ألفاريز
لا يزال مستقبل جوليان ألفاريز غامضًا، في ظل عدم وجود مفاوضات جارية من قِبل إدارة نادي أتلتيكو مدريد، من أجل تجديد عقد اللاعب، في ظل وجود اهتمام من برشلونة وباريس سان جيرمان، وكذلك أندية الدوري الإنجليزي.
وعلّق المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، على مستقبل ألفاريز، بقوله "إنه كبير بما يكفي ليعرف ما يريد فعله، وأعتقد أنه اتخذ قراره بالفعل".
مانشستر يونايتد .. 3 صفقات من العيار الثقيل
أكد الإعلامي بن جاكوبس، أن إدارة مانشستر يونايتد توصلت لاتفاق شفهي مع إيدرسون سيلفا، لاعب أتالانتا، على عقد مدته 5 سنوات، فيما يرصد اليونايتد مبلغ 45 مليون يورو، في الوقت الذي حدد فيه النادي الإيطالي، قيمة اللاعب بما يتراوح بين 45-50 مليون.
وتحدث فابريتسيو رومانو عن تشواميني وأندرسون، ثنائي ريال مدريد ونوتنجهام فورست، باعتبارهما الهدفان المثاليان لمانشستر يونايتد، والذي يرى في تشواميني "كاسيميرو الجديد"، إلا أن لاعب الريال لا يطمح لمغادرة قلعة الميرينجي.
أما عن أندرسون، فهو على استعداد لاتخاذ خطوة احترافية جديدة، إلا أن الأزمة لليونايتد، تكمن في توصل مانشستر سيتي لاتفاق بالفعل مع اللاعب على الشروط الشخصية، وسط تقارير تفيد بأن نوتنجهام طلب أكثر من 100 مليون جنيه استرليني مقابل الموافقة على رحيله.