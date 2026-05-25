أخبار الانتقالات | موقف تشواميني من مانشستر يونايتد .. وجهة روبرتسون وصراع برشلونة وبايرن ميونخ على نجم نيوكاسل!

كشف مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، عن رأيه بشأن مستقبل برونو فيرنانديز، قائد الفريق، والذي لعب دورًا كبيرًا في قيادته للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ورد كاريك على سؤال حول مصير فيرنانديز، في الصيف، معربًا عن ثقته ببقاء اللاعب في مانشستر يونايتد، بقوله "نعم، إنه مؤثر للغاية، لقد كان قائدًا وقدوة حسنة بطرق مختلفة، ليس لدي أي سبب للتفكير بخلاف ذلك".

وكان فيرنانديز قد حطم رقمًا قياسيًا، كأول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يصنع 21 تمريرة حاسمة في موسم واحد.