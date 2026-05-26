أخبار الانتقالات | دور جديد لجوارديولا في مانشستر سيتي.. وبالمر وسافينيو على رأس طلبات ثنائي إنجليزي!





أعلن نادي مانشستر سيتي بشكل رسمي عن بقاء المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا داخل جدران النادي حتى بعد تنحيه عن منصبه كمدير فني بنهاية الموسم الجاري، حيث سيتولى قيادة الفريق للمرة الأخيرة أمام أستون فيلا قبل بدء دوره الجديد كـ "سفير عالمي" لمجموعة سيتي الكروية.

وسيتضمن دور جوارديولا الجديد تقديم الاستشارات الفنية عبر أندية المجموعة والإشراف على المشاريع الخاصة لينهي بذلك مسيرة تدريبية أسطورية بدأت في عام 2016 حقق خلالها ستة ألقاب دوري إنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد وخمسة كؤوس رابطة بالإضافة لتحقيق السداسية التاريخية والدوري أربع مرات متتالية.



