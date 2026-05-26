أخبار الانتقالات | دور جديد لجوارديولا في مانشستر سيتي.. وبالمر وسافينيو على رأس طلبات ثنائي إنجليزي!
تدعيم الجهاز الفني لليفربول
بات المدرب الهولندي آرني سلوت قاصدًا تدعيم جهازه الفني في ليفربول بعد اقتراب إيتيان راينين من الانضمام لمساعديه، وفقًا لما أوردته شبكة "سكاي سبورتس"، وذلك عقب حل أزمة تصريح العمل التي منعت قدومه في العام الماضي حيث كان يشغل منصب مساعد سلوت في فينورد سابقًا.
دور جديد لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي
أعلن نادي مانشستر سيتي بشكل رسمي عن بقاء المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا داخل جدران النادي حتى بعد تنحيه عن منصبه كمدير فني بنهاية الموسم الجاري، حيث سيتولى قيادة الفريق للمرة الأخيرة أمام أستون فيلا قبل بدء دوره الجديد كـ "سفير عالمي" لمجموعة سيتي الكروية.
وسيتضمن دور جوارديولا الجديد تقديم الاستشارات الفنية عبر أندية المجموعة والإشراف على المشاريع الخاصة لينهي بذلك مسيرة تدريبية أسطورية بدأت في عام 2016 حقق خلالها ستة ألقاب دوري إنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد وخمسة كؤوس رابطة بالإضافة لتحقيق السداسية التاريخية والدوري أربع مرات متتالية.
صراع على ضم آندي روبرتسون
ذكرت شبكة "سكاي في إيطاليا" أن نادي يوفنتوس الإيطالي دخل في خط المفاوضات مع الظهير الأيسر آندي روبرتسون ليزاحم نادي توتنهام الإنجليزي على ضمه في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده بنهاية يونيو المقبل، وإن كانت الشبكة قد أشارت إلى أن السبيرز لا يزال في صدارة المشهد لحسم الصفقة.
توتنهام يفتح خط المفاوضات مع سافينيو
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي توتنهام يراقب الجناح البرازيلي سافينيو لاعب مانشستر سيتي منذ أشهر طويلة لتدعيم خط هجومه في صفقة قد تصل قيمتها إلى حوالي 60 مليون جنيه إسترليني.
وفي تحديث للموقف أكد الصحفي "فابريزيو رومانو" أن توتنهام أعاد فتح قنوات الاتصال رسميًا للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا خلال الصيف الحالي مشيرًا إلى أن اللاعب منفتح على الخطوة الآن بعد أن تراجع سيتي عن بيعه العام الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه نيوكاسل يونايتد الموقف عن كثب.
غموض حول مستقبل أليسون بيكر وكوناتي
تحيط الشكوك بمستقبل الحارس البرازيلي أليسون بيكر والمدافع إبراهيما كوناتي مع ليفربول بحسب ما أوضحته تقارير "سكاي سبورتس"، ورغم الاهتمام الإيطالي من يوفنتوس بضم الحارس البرازيلي وفقًا لمصادر الشبكة في إيطاليا، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد بقاءه داخل صفوف الفريق الإنجليزي.
مانشستر يونايتد يراقب كول بالمر
أثار النجم الإنجليزي كول بالمر الشكوك حول استمراره مع نادي تشيلسي عقب فشل الفريق في التأهل لأي بطولة أوروبية واحتلاله المركز العاشر، وأفادت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب لتعزيز خط هجومه مستغلًا تصريحات بالمر السابقة لشبكة "تي إن تي سبورتس" التي أكد فيها أن غياب الفريق عن دوري أبطال أوروبا يغير كل شيء في النادي، رغم إشارته اللاحقة في حوار مع صحيفة "جارديان" إلى عدم وجود خطط فورية للمغادرة.