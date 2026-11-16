أخبار الانتقالات | ميلان يفكر في استعارة إندريك .. مفاجأة فرنسا وموقف بورو من صراع برشلونة وريال مدريد!

أشارت صحيفة "تليجراف"، إلى أن مدافع فولهام، كالفين باسي، بات متوقعًا أن يحتل مكانة بارزة في قائمة أهداف المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، ماوريسيو بوتشيتينو، في يناير، في ظل انتهاء عقده في الصيف المُقبل، مع وجود خيار لتمديده لمدة 12 شهرًا إضافيًا، حيث يملك باسي إمكانية اللعب كظهير أيسر، وهو المركز الذي عانى من اليونايتد بسبب إصابة لوك شو.

ونوّهت صحيفة "ذا صن"، بأن القائد برونو فيرنانديش، قرر تأجيل توقيع عقد جديد، رغم انتهاء عقده الحالي في الصيف، مع خيار تجديد لمدة عام إضافي، في انتظار معرفة ما سيحدث تحت قيادة بوتشيتينو.