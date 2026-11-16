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أخبار الانتقالات | ميلان يفكر في استعارة إندريك .. مفاجأة فرنسا وموقف بورو من صراع برشلونة وريال مدريد!
مظلوم الريال تحت أنظار ميلان
كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، عن وضع نادي ميلان، لكلٍ من إندريك، جناح ريال مدريد، ونيكو تريسولدي، مهاجم كلوب بروج، ضمن قائمة المرشحين، في الفترة الشتوية، حيث يبدي الروسونيري رغبة في ضم البرازيلي الشاب الذي لم يشارك مع الريال سوى لدقائق معدودة، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي، فيما يتوقع أن تصل قيمة صفقة تريسولدي إلى 60 مليون يورو.
مدافع أولوية وبرونو يؤجل
أشارت صحيفة "تليجراف"، إلى أن مدافع فولهام، كالفين باسي، بات متوقعًا أن يحتل مكانة بارزة في قائمة أهداف المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، ماوريسيو بوتشيتينو، في يناير، في ظل انتهاء عقده في الصيف المُقبل، مع وجود خيار لتمديده لمدة 12 شهرًا إضافيًا، حيث يملك باسي إمكانية اللعب كظهير أيسر، وهو المركز الذي عانى من اليونايتد بسبب إصابة لوك شو.
ونوّهت صحيفة "ذا صن"، بأن القائد برونو فيرنانديش، قرر تأجيل توقيع عقد جديد، رغم انتهاء عقده الحالي في الصيف، مع خيار تجديد لمدة عام إضافي، في انتظار معرفة ما سيحدث تحت قيادة بوتشيتينو.
موقف بورو من صراع برشلونة والريال
أفادت صحيفة "سبورت"، بأن مدافع توتنهام، بيدرو بورو، حسم موقفه من اهتمام قطبي الكلاسيكو، برشلونة وريال مدريد، به، بأنه في حالة مغادرة ناديه، فإنه سيرتدي قميص العملاق الكتالوني، والذي يسعى لإتمام الصفقة مقابل 50 مليون يورو، في الصيف، بينما يتمسك الـ"سبيرز" بـ70 مليون للاستغناء عنه.
آرسنال ومفاجأة فرنسا
أفاد موقع "فلاش سكور"، بأن مهاجم بورنموث، إيلي جونيور كروبي، الذي سجل أول أهدافه الدولية مع فرنسا، أعطى سببًا لتوتنهام من أجل تسريع التفاوض للتعاقد معه، ويُتوقع أن يدخل في سباق شرس مع آرسنال الذي أبدى اهتمامه أيضًا بالمهاجم، الذي قد تبلغ قيمته حوالي 80 مليون يورو.
ويرغب الجانرز في ضم مهاجم صريح، حيث انضم لقائمة مطولة من الأندية المهتمة بمهاجم ميدلسبره، ويل لانكشير، صاحب الـ21 عامًا، فيما تشير تقارير أيضًا إلى وجود شبه "ثقة" بأنه سيتمكن من حسم صفقة نجم الريال، فينيسيوس جونيور، في المستقبل القريب، فضلًا عن أنباء حول بدء المفاوضات مع وكلاء أنتونيو نوسا، مهاجم لايبزيج، بحثًا عن انتقال محتمل.
مايو يحسم مصير فيليكس
أوضحت "الرياضية"، بأن رغبة نادي النصر في استمرار النجم البرتغالي جواو فيليكس، من عدمها، ستُحسم في موعد ينتهي في نهاية مايو المُقبل، وفق بند في العقد ينصّ على أحقية النادي في قرار عدم المضي في الاستفادة من خدماته، مما يترتب عليه عودته إلى تشيلسي، الذي يرتبط معه بعقد حتى 2031، وسط إشارة إلى تجديد عقد فيليكس "تلقائيًا" لموسمين إضافيين مقابل 20 مليون يورو، حال عدم إشعار النادي للاعب برغبة الاستغناء عنه وفق بنود الاتفاقية المبرمة.
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