ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية أن إدارة نيوكاسل يونايتد أعلنت رفضها القاطع لبيع الظهير الأيسر لويس هول في يناير المقبل رغم الاهتمام المستمر من مانشستر يونايتد.

ويرتبط الدولي الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2031، مع إشارة التقرير إلى أن الماكبايس سيطلبون مبلغًا يتجاوز 80 مليون جنيه إسترليني حال التفكير في بيعه مستقبلًا.