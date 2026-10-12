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أخبار الانتقالات | نجم بالاس يكلف الريال 100 مليون .. عودة سيدورف وبرشلونة يخطط لتوجيه ضربة للسيتي!
برشلونة يراقب "هدف السيتي" وبايرن يريد أولمو
أفادت صحيفة "سبورت" إلى أن نادي برشلونة، وضع الموهبة الأمريكية الشابة كافان سوليفان، ضمن قائمة أهدافه، رغم توصل نجم فيلادلفيا يونيون، لاتفاق مبدئي مع مانشستر سيتي، إلا أن هذا الاتفاق قد يتعثر بعد وجود رغبة من العملاق الكتالوني.
وبحسب صحيفة "إل ناسيونال"، فإن نادي بايرن ميونخ، مستعد لتقديم عرض يبلغ 90 مليون يورو، من أجل ضم صانع الألعاب داني أولمو، في الوقت الذي توجد رغبة من قِبل أندية أستون فيلا وليفربول وتشيلسي في ضم أليخاندرو بالدي، ولكن دون رغبة في دفع مبلغ 40 مليون يورو، الذي يطلبه البلورجانا.
وأوضح "فيكاخيس" أن برشلونة حدد سعر تشافي إسبارت بـ80 مليون يورو، في ظل اهتمام أندية آرسنال وتشيلسي وليفربول وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، بالتعاقد معه.
هدف ريال مدريد بـ100 مليون .. وصراع محتمل مع ميلان
قال الصحفي ميجيل سيرانو، إن آدم وارتون، يعد أحد الخيارات المفضلة لدى نادي ريال مدريد، من أجل التعاقد معه، وسط ارتباط اسم الميرينجي بأهداف على غرار كيس سميث وزوبيمندي وكوني، مشيرًا إلى أن صفقة وارتون ستكون مكلفة للغاية، حيث يطلب كريستال بالاس، أكثر من 100 مليون يورو، فيما يرى مورينيو بأن أداء سميث مشابه كثيرًا لأردا جولر، بينما يعد الخيار الثالث هو كوني، لاعب روما، إلا أن الريال يراه نسخة طبق الأصل من فيديريكو فالفيردي.
أما عن أليكس سكوت، وسط ميدان بورنموث، والذي يرتبط بعقد حتى عام 2028، فإنه يعد هدفًا أيضًا لريال مدريد، وكذلك آرسنال وتشيلسي وليفربول، فيما أشار موقع "توتو ميركاتو ويب" إلى أن ميلان أصبح يضع أنظاره عليه أيضًا.
موهبة روما يجذب أنظار باريس وكبار البريمييرليج
كشف موقع "تيم توك"، عن وجود اهتمام كبير تجاه موهبة روما، إيمانويل لولي، صاحب الـ19 عامًا، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، والذي لفت أنظار أندية آرسنال وتشيلسي وليفربول، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان، في الوقت الذي يسعى فيه الجيالوروسي لتأمين بقاء لاعبه بعقد طويل الأمد.
وبات لولي محل أنظار كبار الدوري الإنجليزي، فضلًا عن بطل أوروبا، في ظل اعتماد روما عليه بشكل أساسي، حيث شارك في خمس مباريات، خلال الموسم الحالي.
تشيلسي ينافس ليفربول على كوندي
أشارت صحيفة "سبورت" إلى أن نادي تشيلسي أبدى اهتمامًا بضم جول كوندي، مدافع برشلونة، في الوقت الذي بدا العملاق الكتالوني لا يمانع التفكير في بيعه.
وذكر "فيكاخيس" بأن ليفربول أيضًا يعد أحد الأندية المهتمة بالتعاقد مع جول كوندي، في حين يقيم برشلونة سعر مدافعه الفرنسي، في حدود 70 مليون يورو.
هالاند يريد برشلونة .. ورقم تاريخي يغري آرسنال
ذكرت صحيفة إل ناسيونال بأن إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، يُبدي رغبة كبيرة في الانتقال إلى برشلونة، حال الخروج من مانشستر سيتي، بفضل جاذبية اللعب إلى جانب لامين يامال، فيما يُتوقع بأن يدفع برشلونة أقل بكثير من قيمة الشرط الجزائي في عقده، الذي يبلغ 175 مليون يورو.
في المقابل، أشار موقع "فوتبول إنسايدر" إلى أن آرسنال مدرج في قائمة الأندية التي تراقب وضع هالاند، وسط صراع مع برشلونة وريال مدريد، وسط آمال بأن تمثل رغبة هالاند في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم آلان شيرر، الهدّاف التاريخي للبريمييرليج، في الانتقال إلى الجانرز.
سيميوني هدف رئيسي في إنجلترا
أشار موقع "تيم توك" إلى أن مانشستر يونايتد، انضم إلى قائمة الأندية التي تطمح في التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، جوليانو سيميوني، والذي يحظى أيضًا باهتمام من ناديي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.
ورغم ذلك، إلا أنه لا توجد رغبة لدى الأتلتي في بيع لاعبه صاحب الـ23 عامًا، ما يصعّب من مهمة انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
سيدروف مدربًا لكورينثيانز رسميًا
بعد 7 مواسم، عاد الأسطورة الهولندية كلارنس سيدروف لمقعد التدريب، من بوابة نادي كورينثيانز الذي أعلن عن التعاقد معه، ليصبح المدرب الرئيس للفريق، حتى نهاية عام 2027، خلفًا لفرناندو دينيز، الذي تمت إقالته بعد خسارة سبع مباريات متتالية في الدوري.
وكان سيدروف قد تولى مناصب أخرى، بعد رحيله عن تدريب منتخب الكاميرون، الذي كان آخر محطاته التدريبية، عام 2019، فيما درب أندية مثل ميلان وديبورتيفو لاكورونيا، قبل أن يعود لقيادة الفريق البرازيلي الذي يضم ممفيس ديباي في صفوفه.
حقيقة عودة ناجلسمان إلى لايبزيج
وفقًا لشبكة سكاي سبورت، فإن نادي لايبزيج استبعد فكرة إعادة يوليان ناجلسمان، لمنصب المدير الفني، بعد رحيله عن تدريب ألمانيا عقب الخروج المبكر من كأس العالم 2026، حيث أشار روجر شميدت، رئيس قسم كرة القدم في ريد بول، إلى دعمه العلني لمارتن ديميكيليس، ورغبة النادي في استمراره، مع عدم وجود أي مفاوضات رسمية مع ناجلسمان.
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