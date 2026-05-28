أخبار الانتقالات | نجم نيوكاسل إلى برشلونة .. آرسنال يحدد سعر جابرييل وفينيسيوس يرد على "التجديد" للريال!
نجم نيوكاسل إلى برشلونة
أفادت شبكة "بي بي سي" بأن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق مع نيوكاسل يونايتد، على ضم المهاجم الإنجليزي أنتوني جوردون، بقيمة تزيد عن 80 مليون يورو، أي ما يتخطى حاجز الـ69 مليون جنيه استرليني.
ومن المنتظر أن يجري جوردون الفحص الطبي في برشلونة، اليوم، وقد يستمر حتى المساء أو الغد، وإذا سارت الأمور على ما يُرام، فبالإمكان أن يعلن العملاق الكتالوني عن الصفقة، الجمعة، أو الأحد.
ويستعد جوردون للسفر مع زملائه في منتخب إنجلترا، إلى الولايات المتحدة، لحضور معسكر تدريبي قبل نهائيات كأس العالم 2026، في الوقت الذي يقترب فيه برشلونة من حسم الصفقة، رغم تدخل بايرن ميونخ الذي أجرى مناقشات رسمية مع نيوكاسل، إلا أنه كان هناك تفاوت في التقييم بين الناديين، قبل أن يتقدم البلوجرانا بعرض مقبول من أجل حسم الصفقة، علمًا بأن إيفرتون سيحصل على نسبة 10% من أي ربح يحققه نيوكاسل من صفقة بيع اللاعب.
فينيسيوس والتجديد للريال
أفاد موقع "ذا أتلتيك"، بأن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، أعرب عن رغبته في البقاء داحل قلعة الميرينجي طوال حياته، بينما أكد أنه ليس في عجلة من أمره، بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2027، وكذلك إدارة النادي.
جيسوس يحسم مستقبله مع النصر بقرار نهائي
حسم لويس ميجيل، محامي المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، "مستقبل" المدرب المخضرم مع عملاق الرياض النصر، بشكلٍ رسمي.
جيسوس أعلن الرحيل عن النصر، بعد قيادة الفريق الأول للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ إلا أن إدارة النادي والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ضغطوا عليه في محاولة لإقناعه بالتجديد لعام آخر (طالع التفاصيل).
إنتر وباليسترا .. 40 مليون إلى أتالانتا
ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، بأن التعاقد مع ماركو باليسترا، ظهير أتالانتا، العائد من فترة إعارة في كالياري، بات أولوية لنادي إنتر، بناءً على اختيار المدرب كريستيان كيفو، في صفقة قد تبلغ 40 مليون يورو.
وأضاف التقرير أن إنتر قد يستثمر أموال صفقة دينزل دومفريس، إذا ما قرر الرحيل وتفعيل بند الشرط الجزائي في عقده، الذي ينتهي في 2028، بالحصول على 25 مليون يورو، مقابل الرحيل.
إذا ما تمت الصفقة مع رحيل دومفريس، فإنها تعد مكسبًا ماليًا للنيراتزوري، حيث أن الظهير الهولندي صاحب الـ30 عامًا، يتقاضى 4 ملايين يورو صافية، أما باليسترا، صاحب الـ21 عامًا، فقد كان يتقاضى 280 ألف يورو فقط، خلال موسمه الأول مع كالياري في الدوري الإيطالي.
إنزو فيرنانديز لتشيلسي: أريد الرحيل
أكدت صحيفة "ذا صن"، أن الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، أبلغ إدارة تشيلسي بأنه يرغب في مغادرة قلعة ستامفورد بريدج، وسط مراقبة من أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.
وفي هذا السياق، حدد تشيلسي مبلغ 120 مليون جنيه استرليني، مقابل الموافقة على رحيل متوسط الميدان الأرجنتيني، رغم أن المدرب الجديد للبلوز، تشابي ألونسو، والمديرين الرياضيين في النادي، يضعونه ضمن خططهم للموسم المُقبل، ولا يرغبون في بيعه.
إيراولا وميلان .. الأمر معقد
تعقدت المفاوضات بين ميلان والمدرب أندوني إيراولا الذي يستعد للرحيل عن بورنموث، في الوقت الذي ارتبط فيه اسمه أيضًا، بنادي كريستال بالاس الذي يودّع مدربه أوليفر جلاسنر، بعد التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.
في الوقت الذي يبحث فيه ميلان عن إعادة هيكلة، بتعيين رئيس تنفيذي جديد ومدير رياضي ومدرب رئيس، فإنه بات من غير المرجح أن ينتقل أندوني إيراولا إلى الروسونيري، كما أن توجهه إلى كريستال بالاس غير مضمون أيضًا، فيما أفادت شبكة سكاي سبورتس، بأنه منفتح على تدريب أندية كبرى مثل باير ليفركوزن وليفربول.
آرسنال يحدد سعر بيع جابرييل
كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" عن موقف إدارة نادي آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي، بشأن اهتمام العديد من الأندية، بالتعاقد مع جابرييل جيسوس، حيث أكد الجانرز بأنه سينفتح على العروض، إذا ما وصل المقابل إلى 20 مليون جنيه استرليني، في فترة الانتقالات الصيفية.
في المقابل، ذكرت "ذا ميرور" بأن آرسنال يسعى لتعزيز خط هجومه، وهو مهتم بضم مورجان روجرز، الذي ارتبط اسمه أيضًا برغبة مانشستر يونايتد وتشيلسي في التعاقد معه.
برشلونة وصفقة ألفاريز
أكد الإعلامي فابريتسيو رومانو، أن نادي برشلونة يستعد لتقديم أول عرض رسمي من أجل التعاقد مع خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد، بعدما أكد اللاعب لإدارة الروخي بلانكوس بأنه لا يرغب في تجديد عقده.
وبعد اجتماع مباشر مع الوكلاء، فإن برشلونة سيرسل عرضًا رسميًا إلى أتلتيكو، لضم اللاعب الذي سجل 20 هدفًا في 49 مباراة بجميع المسابقات، خلال الموسم الماضي.