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أخبار الاتحاد اليوم | "مالديني مثلي الأعلى" .. صفقة يوفنتوس وكونسيساو يهدد العميد بـ88 مليون ريال!
ودية العلا
أعلن نادي الاتحاد عن إقامة مباراة ودية أمام العلا، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى السعودي، في إطار برنامج الإعداد لمرحلة ما بعد فترة التوقف الدولي، حيث جاءت الخطوة بناء على رغبة المدير الفني الألماني ينز فيسينج، في خوض ودية للوقوف على أداء اللاعبين، قبل العودة التي تتزامن مع مواجهة باختاكور الأوزبكي، في 23 نوفمبر، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
"مالديني مثلي الأعلى"
أكد الصربي يان كارلو سيميتش، مدافع الاتحاد، أنه وُلد ونشأ في ألمانيا، والجميع يتحدث الآن عن الدوري السعودي، والذي ينمو بشكل جيد، مبينًا أن الناس يتابعون المباريات في بلاده، وخاصة أصدقاؤه الذين يشاركونه صور مشاهدتهم للمباريات، فيما وضع أولوية الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك حلمه في الفوز بالدوري والكأس كما حدث قبل موسمين، من أجل رد الجميل لجماهير العميد.
وذكر سيميتش، بأن مثله الأعلى هو أيقونة ميلان، باولو مالديني، الذي جلبه إلى الروسونيري، وهو بمثابة "إكمال الدائرة" بالنسبة له، مبينًا أن هدفه الأغلى هو الذي سجله في أولى مباراة احترافية مع العملاق الإيطالي، أما عن أصعب لحظاته، فقد كانت خسارة نهائي كأس بلجيكا، مع أندرلخت، أمام كلوب بروج، وتحت أنظار 50 ألف متفرج.
وتحدث سيميتش أيضًا عن مختار علي، باعتبار أكثر لاعب سعودي فاجأه؛ كونه يملك جودة عالية، وأنه كان يعرفه جيدًا منذ كان يلعب في الاتفاق، قبل انتقاله إلى الاتحاد، فضلًا عن وصف الطريف للثنائي محمد برناوي ومهند الشنقيطي، باعتبارها الأكثر إزعاجًا له، مبينًا أنه يستمتع بوقته معهما، وأنهم يزعجون بعضهم ولكن بطريقة لطيفة، فيما اختار الحارس بريدراج رايكوفيتش وحمد المنتشري كأكثر اثنين لا يتردد في الحديث معهما حول مشكلاته أو وضعه.
صفقة جناح يوفنتوس ورد لايبزيج
أفادت صحيفة "توتو سبورت"، بأن الجناح الكوسوفي إيدون زيجروفا، بات يفكر في مغادرة يوفنتوس، في الفترة الشتوية، بحثًا عن اللعب بانتظام أكثر والحصول على فرصة أساسية، في ظل ظهور الاتحاد كوجهة محتملة له، من أجل تعويض إصابة روجر فيرنانديز، بعد التفاوض حول التعاقد معه في الصيف، فضلًا عن موناكو، أما عن بشكتاش فقد تراجع عن الصفقة.
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