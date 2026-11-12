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imago-sport-1067183150.jpgIMAGO / Ali Issa
محمود خالد

أخبار الاتحاد اليوم | موقف دومبيا من مباراة باختاكور .. ومطالبة برحيل هذا الثنائي في يناير!

الاتحاد
دوري روشن السعودي
M. Doumbia
حسن كادش
ريتشارد ريوس

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026..

المباريات التالية
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا النخبة

23 نوفمبر 2026

باختاكور

باختاكور

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من نوفمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

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  • تطورات ملف الاستحواذ .. وطلب برحيل هذا الثنائي

    أكد الإعلامي عبد الله فلاته، عبر برنامج "المنصة"، أن نادي الاتحاد حاليًا دخل المرحلة الأخيرة، والتي تتعلق بالعروض النهائية، وصارت هناك إعادة تقييم والتزامات مالية، مبينًا أن شركتين قدمتا العروض النهائية، والثالثة خلال الأسبوع المُقبل، ثم توضع الخطوات العملية لنقل الاستحواذ بعدها، مبينًا أن التنافس كبير والدخل المالي سيكون كبيرًا، والتخطيط على مستوى عالٍ جدًا.

    في المقابل، أشار فلاته إلى أن وضع الاتحاد الحالي لا يؤهله للمنافسة لأنه لا يملك لاعبين ذوي جودة عالية، مطالبًا بضم لاعبين جدد في مختلف المراكز والاستغناء عن عناصر مثل يان كارلو سيميتش وجورجينيو فينالدوم، واستقطاب صفقات أخرى في يناير.

  • تطورات تأهيل حسن كادش

    أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن المدافع حسن كادش، ينفذ برنامجه التأهيلي الانفرادي، في صالة اللياقة البدنية بمقر النادي، على أن يبدأ خطة الإعداد اللياقي في مرحلة لاحقة، من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها أواخر سبتمبر الماضي، في العضلة الرباعية للفخذ الأيسر، أثناء مشاركته في كأس الخليج العربي.

    ويغيب كادش عن معسكر المنتخب السعودي في العاصمة القطرية الدوحة، الذي يشهد استدعاء أربعة لاعبين اتحاديين، بين مروان الصحفي، أحمد الغامدي، فارس عابدي، مختار علي، فضلًا عن استدعاء ديون لوبي لمعسكر منتخب السنغال.

  • تأهيل مكثف لريوس

    أشارت صحيفة "الجزيرة" إلى أن المدافع أحمد شراحيلي، بات جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية، بعد ظهوره بصورة جيدة في التدريبات الجماعية، بينما يواصل ريتشارد ريوس، برنامجه التأهيلي المكثف في البرازيل، بعد إصابته في مفصل القدم، خلال مباراة أبها.

    في المقابل، يواصل روجر فيرنانديز، برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من إصابة الرباط الصليبي، حيث يحتاج لنحو خمسة شهور إضافية، قبل العودة للمشاركة مع الفريق، وكثلك يواصل حامد الغامدي برنامجه التأهيلي واللياقي بعد أزمة الصليبي.

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  • موعد عودة دومبيا

    أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المحترف المالي محمدو دومبيا، بدأ المشاركة تدريجيًا في التدريبات الجماعية، بعد غيابه طويلًا بسبب إصابة الرباط الصليبي، إلا أن اللاعب يحتاج إلى نحو شهور، قبل أن يصبح جاهزًا لخوض المباريات الرسمية، خاصة وأن انضمامه للمران الجماعي لا يعني جاهزيته لمباراة باختاكور الأوزبكي، في 23 نوفمبر، بعد فترة التوقف الدولي.

    ويطمح فيسينج نحو إعادة دومبيا بصورة تدريجية، من خلال إشراكه في التدريبات مع المجموعة أولًا، قبل تقييم مدى استجابته الفنية والبدنية، فيما يُتوقع أن يعود دومبيا إلى الملاعب خلال شهر ديسمبر المُقبل.

  • لاعبون على أعتاب الرحيل .. ووكيل آل موسى: "لم أجتمع مع الخواجات"

    8 نجوم على أبواب الرحيل: الاتحاد أمام فرصة ذهبية للبناء.. وبعض الأسماء تستحق "نظرة مختلفة" في هذه الحالة!

    في غضون عام ونصف تقريبًا؛ تحوّل عملاق جدة الاتحاد من نادٍ يجمع بين ثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلى فريق يعاني من تراجع كبير في الأداء والنتائج.

    نعم.. الاتحاد توج بثنائية الدوري والكأس في 2024-2025؛ قبل أن يعاني من تراجع كبير في العام الرياضي الماضي، وهو الأمر الذي يتواصل في بداية الموسم الحالي رغم التحسن النسبي.

    "لم اجتمع مع الخواجات بتاتًا" .. وكيل سعد آل موسى يكذب ما يقال بشأن عقده مع الاتحاد

    لأن وكيل اللاعبين مشعل السفاعي لا يترك أي شاردة أو واردة تخص من يقعون تحت مظلة وكالته دون توضيح، فقد كذب كل ما يتردد حاليًا بشأن مدافع الاتحاد سعد آل موسى.

    المدافع صاحب الـ23 عامًا مرتبط بعقد مع النادي الجداوي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، أي أنه سيدخل الفترة الحرة في عقده بيناير المقبل، ما يمنحه حق التوقيع لأي نادٍ جديد دون الرجوع للاتحاد، على أن ينتقل له مجانًا في صيف 2027.

  • كيف تحصل على تذاكر مباريات الاتحاد؟

    كيفية شراء تذاكر ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي 2026: المواعيد وأسعار التذاكر والمزيد

    يُعد ديربي جدة أحد أكثر المنافسات حدةً وعراقةً في كرة القدم بالشرق الأوسط، إذ يجمع عملاقي الكرة السعودية الاتحاد والأهلي في مواجهة مثيرة. ومع التنافس على التفوق المحلي وحصد نقاط مهمة في دوري روشن السعودي، تخلق مباريات الفريقين اللذين ينتميان إلى المدينة نفسها أجواءً لا تُنسى باستمرار.

    كيفية الحصول على تذاكر مباراة الاتحاد وباختاكور طشقند: الأسعار ومعلومات المباراة وبيع التذاكر في اللحظة الأخيرة والمزيد في دوري أبطال آسيا للنخبة

    يستضيف الاتحاد باختاكور في مواجهة مرتقبة ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 23 نوفمبر 2026. وتقام مباراة دور المجموعات في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

المباريات التالية
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا النخبة

23 نوفمبر 2026

باختاكور

باختاكور