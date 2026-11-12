أخبار الاتحاد اليوم | موقف دومبيا من مباراة باختاكور .. ومطالبة برحيل هذا الثنائي في يناير!

8 نجوم على أبواب الرحيل: الاتحاد أمام فرصة ذهبية للبناء.. وبعض الأسماء تستحق "نظرة مختلفة" في هذه الحالة!
في غضون عام ونصف تقريبًا؛ تحوّل عملاق جدة الاتحاد من نادٍ يجمع بين ثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلى فريق يعاني من تراجع كبير في الأداء والنتائج.
نعم.. الاتحاد توج بثنائية الدوري والكأس في 2024-2025؛ قبل أن يعاني من تراجع كبير في العام الرياضي الماضي، وهو الأمر الذي يتواصل في بداية الموسم الحالي رغم التحسن النسبي.
"لم اجتمع مع الخواجات بتاتًا" .. وكيل سعد آل موسى يكذب ما يقال بشأن عقده مع الاتحاد
لأن وكيل اللاعبين مشعل السفاعي لا يترك أي شاردة أو واردة تخص من يقعون تحت مظلة وكالته دون توضيح، فقد كذب كل ما يتردد حاليًا بشأن مدافع الاتحاد سعد آل موسى.
المدافع صاحب الـ23 عامًا مرتبط بعقد مع النادي الجداوي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، أي أنه سيدخل الفترة الحرة في عقده بيناير المقبل، ما يمنحه حق التوقيع لأي نادٍ جديد دون الرجوع للاتحاد، على أن ينتقل له مجانًا في صيف 2027.