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محمود خالد

أخبار الاتحاد اليوم | رباعية مايوركا تٌسقط "البدلاء" .. حسم بديل ميتاي ورد النصر على ضم عبدالإله العمري!

الاتحاد
دوري روشن السعودي
مايوركا
فارس عابدي
عبدالإله العمري
رافائيل أونيديكا

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الخميس 30 يوليو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس الموافق 30 من يوليو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • الاتحاد يخسر برباعية مايوركا

    وتلقى فريق الاتحاد، خسارة أمام ريال مايوركا، بنتيجة (2-4)، في مباراة ودية، أقيمت على ملعب لاكينتا، ضمن معسكر العميد في إسبانيا، ضمن التحضير للموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

    وتواجد الحارس بريدراج رايكوفيتش، في المدرجات، حيث حرص على مصافحة فريقه السابق، بينما غاب المحور سامو كوستا، الذي يقترب من الانتقال إلى النصر، في انتظار موافقة لجنة الرقابة المالية.

    ووقع ماتيو بوريل وعدنان البشري على ثنائية الاتحاد، بالدقيقتين 12 و76، فيما جاءت رباعية مايوركا من خلال سيرجي داردير وأبوباكا سوماهورو وبابلو توري وزيتو لوفومبو، في الدقائق 5 و18 و55 و66.

    وخاض الاتحاد وديته الثالثة، تحت قيادة المدرب الألماني ينز فيسينج، بعد تحقيق انتصارين على أورلاندو بيراتس بنتيجة (3-2)، ولاس بالماس بنتيجة (2-1).

    وأعلن الاتحاد عن خوض مباراتين وديتين في يوم واحد؛ حيث يلعب مباراته الأولى - بالبدلاء - صباحًا بملاقاة ريال مايوركا على ملعب لاكينتا، ثم يخوض مباراته الثانية - بالأساسيين - ضد مالقا، في بانوس، مساءً.

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  • Amri NassrAI

    رد النصر على انتقال العمري إلى الاتحاد

    حقيقة انتقال عبدالإله العمري من النصر إلى الاتحاد.. وأنجي بوستيكوجلو يقول "كلمته الأخيرة" في مستقبل نواف العقيدي

    اتخذ مجلس إدارة عملاق الرياض النصر، بالاتفاق مع المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مجموعة من القرارات المهمة؛ وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

    النصر يرغب في الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الجديد؛ مع المنافسة القوية على باقي البطولات "المحلية والقارية".

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    صفقة نيوم .. وطلب نجم الاتفاق

    ذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن الإدارة الرياضية بنادي الاتحاد، تبحث مع الاتفاق، إمكانية انتقال لاعب الوسط، مختار علي، إلى كتيبة النمور، في فترة الميركاتو الصيفي، مع تقديم خيارات تتمثل في بيع عقد اللاعب، أو إعارته مع إلزامية الشراء، أو عقد صفقة تبادلية، ينتقل على إثرها عبد الإله هوساوي إلى النواخذة، على أن يتم توقيع عقد مع مختار لمدة ثلاثة مواسم، حال التوصل لاتفاق نهائي بشأن الصفقة.

    وتوصلت إدارة الاتحاد، لاتفاق مع نيوم، على ضم الظهير الأيسر، فارس عابدي، بعقد لمدة أربعة مواسم، في إطار التمهيد لرحيل الألباني ماريو ميتاي نحو جنوى الإيطالي، مع الاتجاه لتعويضه بلاعب أجنبي في خط الوسط.

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  • Raphael OnyedikaGetty/GOAL

    تدخل ألماني يعقد صفقة أونييديكا

    كشفت صحيفة "الجزيرة"، عن تعثر محتمل في صفقة المحور النيجيري رافائيل أونييديكا، المحترف في صفوف كلوب بروج، والتي صارت أكثر تعقيدًا، في ظل دخول نادي آينتراخت فرانكفورت في السباق، من أجل الحصول على توقيع اللاعب.

  • Ittihad FansGetty

    ما ينتظر النسخة الجديدة من دوري الأبطال

    فرصة ذهبية للنصر والهلال ولن تكون سهلة يا الأهلي .. الآسيوي يكافئ السعودية بقرارات جديدة في دوري أبطال النخبة!

    كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قراراته الجديدة، بشأن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 32 فريقًا بدلًا من 24، كما في النسختين الماضيتين.

    وكان الاتحاد الآسيوي قد اعتمد النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا، لتقام بنظام "النخبة"، في 2023، حيث تقام بنظام مرحلة الدوري، والتي تقسم الأندية المشاركة إلى مجموعتين "الشرق والغرب"، ثم يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ16، الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، فيما تقام الأدوار من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية، بنظام "التجمع"، من مباراة واحدة، وتقام جميعها في دولة واحدة.

    واستضافت السعودية، الأدوار النهائية في النسختين الماضيتين "2024-2025" و"2025-2026"، حيث تمكن الأهلي من حصد اللقب الآسيوي مرتين متتاليتين، بعد الفوز على كاواساكي فرونتال الياباني "في الأولى"، بهدفين دون مقابل، ثم ماتشيدا زيلفيا الياباني "في الثانية"، بهدف نظيف.

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