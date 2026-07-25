أخبار الاتحاد اليوم | اعتزال نجم سابق والصليبي يغيب الغامدي .. فوز ودي بـ10 لاعبين وانفراجة مالية!

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فوزًا على لاس بالماس، بهدفين مقابل هدف، في مباراة ودية أقيمت على ملعب لا كينتا، تحت قيادة المدير الفني الألماني ينز فيسينج، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

وتقدم موسى ديابي بهدف للنمور من صناعة مروان الصحفي، في الدقيقة 14، فيما أضاف روجر فيرنانديز، الهدف الثاني في الدقيقة 50، بتمريرة حاسمة من أحمد الغامدي.

وشهدت المباراة الودية، طرد اللاعب فرحة الشمراني، بسبب تدخل عنيف - بدون كرة - على قدم لاعب لاس بالماس، فيما أثار يوسف النصيري، قلق جماهير الاتحاد، حول إمكانية تعرض للإصابة، قبل أن يواصل المباراة بشكل طبيعي.