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أخبار الاتحاد اليوم | اعتزال نجم سابق والصليبي يغيب الغامدي .. فوز ودي بـ10 لاعبين وانفراجة مالية!
بعشرة لاعبين .. الاتحاد يعبر لاس بالماس وديًا
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فوزًا على لاس بالماس، بهدفين مقابل هدف، في مباراة ودية أقيمت على ملعب لا كينتا، تحت قيادة المدير الفني الألماني ينز فيسينج، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد "2026-2027".
وتقدم موسى ديابي بهدف للنمور من صناعة مروان الصحفي، في الدقيقة 14، فيما أضاف روجر فيرنانديز، الهدف الثاني في الدقيقة 50، بتمريرة حاسمة من أحمد الغامدي.
وشهدت المباراة الودية، طرد اللاعب فرحة الشمراني، بسبب تدخل عنيف - بدون كرة - على قدم لاعب لاس بالماس، فيما أثار يوسف النصيري، قلق جماهير الاتحاد، حول إمكانية تعرض للإصابة، قبل أن يواصل المباراة بشكل طبيعي.
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إصابة الغامدي في الرباط الصليبي
أعلن نادي الاتحاد، عن إصابة متوسط ميدانه، حامد الغامدي، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، والتي تعرض لها خلال مشاركته في المباراة التجريبية أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.
ونشر الغامدي رسالة بعد إصابته، قائلًا "الحمد لله دائمًا وأبدًا، راضٍ بما كتبه الله، فما عند الله خير، وكل أمر بقدره وحكمته. من اليوم تبدأ رحلة جديدة، رحلة تحتاج إلى الصبر، والعمل، والإصرار، والثقة بالله.
أعدكم أنني سأعود أقوى بإذن الله، ثم بدعواتكم وتحفيزكم. شكرًا لكل من سأل، وأسأل الله أن يجعل القادم أجمل ولا يريكم مكروهًا".
التقرير الطبي للغائبين عن ودية بالماس
نشر الاتحاد، تقريرًا طبيًا، للثلاثي جورج إلينيخنا، مهند الشنقيطي، محمد فلاتة، بعد غيابهم عن المباراة الودية ضد لاس بالماس.
وذكر النادي عبر منصة (إكس)، بأن إلينيخنا يعاني من التهاب حاد في اللوزتين، مصحوب بارتفاع في درجة الحرارة، ويخضع لبرنامج علاجي بإشراف الجهاز الطبي، فيما يشكو مهند الشنقيطي من آلام في الركبة اليمنى، عقب الحصة التدريبية الصباحية، بينما يشعر محمد فلاتة، بآلام أسفل البطن.
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نجم الاتحاد السابق يعلن اعتزاله
كشف الدولي المصري أحمد حجازي، نجم الاتحاد السابق، عن قراره باعتزال كرة القدم نهائيًا، بعد مسيرة استمرت 17 عامًا، مع الفرق الأولى، فيما مثّل العميد على مدار أربعة مواسم، بين 2020-2024، قبل انتقاله إلى نيوم، خلال الموسم الماضي.
وكان حجازي الذي شارك مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2018، قد قاد الاتحاد للفوز بلقبي دوري روشن السعودي وكأس السوبر، فيما توج مع نيوم بلقب دوري يلو للدرجة الأولى.
ونشر المدافع المصري رسالة، بقوله "اليوم، أعلن اعتزالي كرة القدم كلاعب. وليس اعتزال شغفي وحبي لها. شكرًا لكرة القدم على كل لحظة، وكل تحدٍّ، وكل درس، وكل ذكرى صنعتها معي. رحلتي داخل الملعب انتهت، ولكن رحلتي مع كرة القدم مستمرة، بنفس الشغف والطموح والإصرار".
انفراجة في أزمة الاتحاد المالية
ذكر الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، بأن نادي الاتحاد شهد انفراجة في وضعه المالي، بعدما تلقت خزينة العميد، دعمًا ماليًا، ومن المنتظر أن يبرم أكثر من صفقة، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.
"العذر المستخدم قرار البيع" .. مسؤول سابق بالاتحاد يصدم جماهيره بقيمة الدعم لصفقات 2026
فجر عبد الله مشاط، الرئيس التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، حالة من الجدل بين جماهير العميد بعد تصريح أخير تطرق خلاله إلى "ضعف" الدعم المقدم لفريقه مقارنة بمنافسيه من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتاج الاتحاد إلى دعم مالي قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تعزيز صفوفه وتحسين أوضاعه في الموسم المقبل، خصوصًا في ظل المنافسة الشرسة مع النصر والهلال والأهلي على البطولات المحلية والآسيوية.
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