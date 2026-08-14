أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | غياب نجم الاتفاق من أجل العميد .. فيسينج يوافق على رحيل لاعبه وديابي يريد ليفركوزن!
نجم الاتفاق يستعد للرحيل إلى الاتحاد
أعلن الإعلامي تركي الشديد، عبر فضائية "ثمانية"، عن استعداد مختار علي، متوسط ميدان نادي الاتفاق، للرحيل إلى الاتحاد بشكل رسمي، خلال موسم الميركاتو الصيفي.
وأوضح الشديد أن مختار علي يغيب عن قائمة الاتفاق في مباراة الرياض، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، تمهيدًا لانتقاله إلى الاتحاد، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق حاسم بشأن الصفقة.
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لاعب الاتحاد خارج حسابات فيسينج .. ووكيل إيلينخنا يحسم مستقبله
الصفقة متاحة أمام الأهلي الآن!.. نجم الاتحاد "خارج حسابات" ينز فيسينج
الألماني الشاب ينز فيسينج، المدير الفني لعملاق جدة الاتحاد، قرارًا حاسمًا في "مستقبل" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم.
الاتحاد بدأ موسمه الجديد 2026-2027، تحت القيادة الفنية لفيسينج؛ بالفوز (4-1) على نادي الجزيرة الإماراتي، في التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا "النخبة".
"اللاعب يريد هذا الأمر من الاتحاد"!.. وكيل جورج إيلينخينا يتحدث عن مستقبله بعد العرض الإسباني
كشف بادو سامباجو، وكيل أعمال المهاجم النيجيري جورج إيلينخينا، عن مستجدات "مستقبل" اللاعب مع عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك بالتزامن مع بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، بشكلٍ رسمي.
الاتحاد بدأ موسمه الرياضي الجديد، بالفوز (4-1) على نادي الجزيرة الإماراتي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى مرحلة الدوري من مسابقة النخبة الآسيوية.
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موسى ديابي يريد العودة إلى ليفركوزن
أكد الإعلامي فلوريان بليتنبيرج، أن نادي باير ليفركوزن اتفق بشكل شفهي مع الجناح الفرنسي موسى ديابي، لتوقيع عقد حتى عام 2031، في الوقت الذي يرغب فيه اللاعب في العودة إلى ليفركوزن.
في المقابل، أوضح فلوريان أن المفاوضات مع الاتحاد لا تزال جارية، إلا أنها معقدة ولم تقترب من الاكتمال، في الوقت الذي يسعى فيه ليفركوزن للتوصل لاتفاق.
خلاف دونيس واتهام الاتحاد بـ"الخداع" في صفقة بورتو
يهدد كلاسيكو الهلال والاتحاد .. طلب خاص من دونيس ينذر بخلاف حاد مع ثلاثي دوري روشن
أصبحت الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، مهددة بالترحيل عن موعدها، بسبب توجه المدرب جورجيوس دونيس، ورغبته في التحضير لبطولة كأس الخليج 27.
المدرب اليوناني الذي قاد الأخضر في كأس العالم 2026، طلب تمديد معسكر الفريق لمدة 7 أيام إضافية قبل المشاركة في البطولة المقامة في جدة يوم 23 سبتمبر المقبل.
بعد اتهام الاتحاد بـ"الخداع" في التفاوض معه.. "مطالب بورتو" تؤجل انتقال نجمه إلى روما
يواصل كل من روما وبورتو المفاوضات بشأن رودريجو مورا. بعد الاتفاقات الشفوية التي تم التوصل إليها مساء أمس، شهدت الأوضاع تطورات جديدة وفقًا لما أفاد به الصحفي جيانلوكا دي مارزيو.
ويأتي ذلك بعدما خرج النادي البرتغالي بمطالب إضافية، مما أدى فعليًّا إلى استئناف المفاوضات بين الطرفين.
توقعات ببطل دوري روشن خارج الرباعي الكبار
سخر من دفاع الطواقي وتوقع سقوط النصر .. وليد الفراج يرد على خدمة الهلال و"بطل الدوري خارج دائرة الرباعي الكبار"!
وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، ردًا قاطعًا على حملات التشكيك، حول تبعيته لنادي الهلال، بالتزامن مع انتقاله لوجهة إعلامية جديدة، في الوقت الذي وجّه فيه رسالة صادمة لعشاق النصر.
وبدأ وليد الفراج، أولى حلقاته عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، عبر فضائية "روتانا خليجية"، من أجل الاستعداد لتغطية الموسم الرياضي الجديد "2026-2027" في ملاعب المملكة.
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الاتحاد في دوري روشن 2026-2027
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
يستضيف الاتحاد، نظيره الخلود، في مواجهة قوية في فاتحة جولات الدوري السعودي وذلك على ملعب الإنماء.
الاتحاد يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز وافتتاح الموسم بشكل رائع لضمان المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2026-2027
أصبح دوري روشن السعودي هو الوجهة الأولى لعشاق كرة القدم العربية بل وتعدت شهرته حدود الشرق الأوسط ليصبح متابعًا عبر العالم.
كل جولة تحمل معها مفاجآت وتقلبات، وسط تنافس محتدم بين الكبار الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى جانب فرق طموحة تسعى لكسر الهيمنة التقليدية.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب
دليلك الشامل للتعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب
ما هي صفقات أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2026؟
يترقب عشاق كرة القدم حول العالم موعد بدء الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، الذي شكل عامل جذب كبير للعديد من النجوم.
ومع انطلاق سوق الانتقالات الصيفية 2026، تسعى جميع أندية دوري روشن لتدعيم صفوفها بأفضل طريقة ممكنة.
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