أخبار الاتحاد اليوم | غياب نجم الاتفاق من أجل العميد .. فيسينج يوافق على رحيل لاعبه وديابي يريد ليفركوزن!

الصفقة متاحة أمام الأهلي الآن!.. نجم الاتحاد "خارج حسابات" ينز فيسينج

الألماني الشاب ينز فيسينج، المدير الفني لعملاق جدة الاتحاد، قرارًا حاسمًا في "مستقبل" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد بدأ موسمه الجديد 2026-2027، تحت القيادة الفنية لفيسينج؛ بالفوز (4-1) على نادي الجزيرة الإماراتي، في التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا "النخبة".

"اللاعب يريد هذا الأمر من الاتحاد"!.. وكيل جورج إيلينخينا يتحدث عن مستقبله بعد العرض الإسباني

كشف بادو سامباجو، وكيل أعمال المهاجم النيجيري جورج إيلينخينا، عن مستجدات "مستقبل" اللاعب مع عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك بالتزامن مع بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، بشكلٍ رسمي.

الاتحاد بدأ موسمه الرياضي الجديد، بالفوز (4-1) على نادي الجزيرة الإماراتي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى مرحلة الدوري من مسابقة النخبة الآسيوية.