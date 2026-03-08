أخبار الاتحاد اليوم | "توصية" تحسم مصير فابينيو .. وكونسيساو يثور في الجميع بعد السقوط في الديربي!

أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن اللجنة الفنية في نادي الاتحاد، أوصت الإدارة بتجديد عقد متوسط الميدان البرازيلي فابينيو تفاريس، لموسم رياضي إضافي، كما حدث مع المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا.

وجاءت توصية اللجنة الفنية، في إطار العمل على تدعيم الدفاع، بخلاف موقع اللاعب كمحور ارتكاز، فيما تم الاتفاق بين اللجنة ومسؤولي النادي، على تأجيل اتخاذ القرار النهائي، بشأن تجديد عقده، إلى وقت لاحق، من أجل إجراء تقييم شامل للجوانب الفنية، قبل التجديد، علمًا بأن البرازيلي سينتهي عقده مع العميد في يونيو المُقبل.

من ناحية أخرى، يجري عوض الناشري، لاعب الاتحاد، فحوصات ميدانية، من أجل تحديد مدى قدرته على المشاركة في مباراة الرياض، المقررة الجمعة، في الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي، حيث خضع اللاعب لبرنامج تأهيلي، بعد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة الحزم.