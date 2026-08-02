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محمود خالد

أخبار الاتحاد اليوم | عروض إنتر لديابي بين الاستعارة والتبادل .. سوء تعامل وراء رحيل ميتاي وبرشلونة يصدم العميد!

الاتحاد
موسى ديابي
دوري روشن السعودي
إنتر
برشلونة
عز الدين أوناحي
ماريو ميتاج

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأحد الثاني من أغسطس 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق الثاني من أغسطس 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • Moussa DiabyGetty Images

    إنتر يقدم عرضًا جديدًا للاتحاد

    أفاد الإعلامي محمد البكيري، بأن نادي إنتر قرر تعديل عرضه المقدم إلى الاتحاد، من أجل التعاقد رسميًا مع الجناح الفرنسي موسى ديابي، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

    وأوضح البكيري عبر منصة (إكس)، بأنه في ظل تردد نادي الاتحاد، في البتّ حول العرض الإيطالي لشراء عقد موسى ديابي، والذي يبلغ 40 مليون يورو، فقد اقترح مسؤولو إنتر، طلب استعارته مقابل 28 مليون، لمدة موسم واحد، رغم أن الفرنسي أكثر انفتاحًا على فكرة الرحيل بشكل نهائي.

    من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "الرياضية"، عن تلقي الاتحاد عرضًا رسميًا من إنتر، لضم موسى ديابي، مقابل 18 مليون يورو، مع ضم وسط الميدان الألباني كريستيان أصلاني، مقابل التعاقد مع موسى ديابي.

    ليس فقط ديابي .. ثلاثي على طاولة إنتر لتعويض دومفريس

    روميرو؟ كيرتيس جونز؟ لا، سوق انتقالات إنتر انطلق رسميًا من حيث بدأ كل شيء، أي من تعزيز يُضاف على الأطراف الجانبية بعد رحيل دومفريس في اتجاه ريال مدريد.

    ومن طالب بقوة بصفقة في ذلك الجانب من الملعب اليوم هو كريستيان كيفو نفسه، الذي أوضح، على هامش الفوز بركلات الترجيح الذي تحقق أمام مانشستر سيتي السبت، ما يمثّل بالنسبة له الأولوية المطلقة في سوق الانتقالات.

    رغم تفاؤل فيسينج وعرض ديابي "الضخم" .. رسالة تحذير للاتحاد: ما يحدث يشبه الدمار الشامل!

    في الوقت الذي يستعد فيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، للمرحلة الأخيرة من الاستعداد للموسم الجديد "2026-2027"، خرجت رسائل تحذيرية من الوضع الحالي للعميد، الذي ينذر بموسم أكثر سوءًا من السابق.

    وتنتظر الاتحاد روزنامة ثقيلة خلال شهر أغسطس، حيث يسعى لحجز مقعد في مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بملاقاة الجزيرة الإماراتي، في التصفيات التمهيدية، في 11 أغسطس، قبل انطلاق منافسات دوري روشن، في الثالث عشر من الشهر الجاري.

    تمهيدًا لقدوم صلاح؟ إدارة الاتحاد تدرس " العرض الإيطالي الضخم" لضم موسى ديابي

    مرة أخرى يرتبط الجناح الفرنسي موسى ديابي، بالرحيل عن صفوف الاتحاد، وسط أنباء حول وجود اهتمام بالدوري الإيطالي من أجل الحصول على خدماته.

    ديابي سبق أن ارتبط أكثر من مرة بمغادرة العميد، ولكن في كل مناسبة، كانت تنتهي القصة باستمراره داخل النادي السعودي، فهل يتكرر المشهد من جديد أم تكون هناك نهاية مختلفة؟

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    الاتحاد يجرب الرباعي

    ذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن نادي الاتحاد قرر إخضاع الرباعي يوسف النصيري، عبد الرحمن العبود، مروان الصحفي، فرحة الشمراني، لفحوصات طبية، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية، الإثنين.

    ويرغب الجهاز الطبي في الاتحاد، للاطمئنان على حالتهم الصحية، بعد الغياب عن المواجهة التجريبية الأخيرة أمام مالقة، في المعسكر الخارجي.

    وكان المدير الفني الألماني ينز فيسينج، قد قرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب ختام معسكر الفريق في مدينة ماريبا الإسبانية، على أن تستأنف التدريبات الإثنين.

  • Mario Mitaj Ittihad Al-ain Getty

    رسالة صادمة حول إعارة ميتاي

    "وهم انتعاش خزينة العميد" .. مسؤول جنوى يفضح سوء تعامل الاتحاد مع صفقة ماريو ميتاي

    "خطوة استثمارية ناجحة" .. هذا هو العنوان الذي منحه بعض الاتحاديين لصفقة انتقال اللاعب الألباني ماريو ميتاي إلى نادي جنوى الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، معددين المكاسب المالية من وراء تلك الصفقة، لكن الواقع في إيطاليا مختلف تمامًا.

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  • Azzedine OunahiGetty

    برشلونة يصدم الاتحاد .. والجديد حول صفقة صلاح

    لتعويض غياب دي يونج .. برشلونة يقتحم السباق لإفساد صفقة الاتحاد المنتظرة

    قرر نادي برشلونة الإسباني، اقتحام السباق من أجل التعاقد مع لاعب الوسط المغربي عز الدين أوناحي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

    وتأتي هذه الأنباء لتحبط نادي الاتحاد السعودي وجماهيره، خاصة وأن العميد يعتبر أحد أبرز الوجهات المحتملة للاعب جيرونا بالميركاتو.

    رئيس طرابزون سبور يخرج عن صمته ويكشف حقيقة التوصل لاتفاق مع محمد صلاح!

    إرتوجرول دوجان يؤكد عدم وجود أي اتفاق أو خطط لسفر النجم المصري، مشددًا على أن حماية مصالح النادي تتطلب التكتم والحرص في التصريحات.

    خرج إرتوجرول دوجان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، عن صمته ليرد رسمِيًا على التطورات المتسارعة والأنباء التي تداولت اقتراب ناديه من حسم صفقة النجم المصري محمد صلاح.

    وأوضح دوجان في تصريحات شبكة "أيه سبور" التركية حقيقة التوصل لاتفاق مالِي أو وجود ترتيبات لوصول اللاعب إلى الأراضي التركية، واضعًا حدًا للشائعات التي انتشرت عقب انسحاب بشكتاش من المفاوضات.