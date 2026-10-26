أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | سخرية من قميص فيسينج .. السر وراء الإفلات من شكوى الشباب وفشل صفقة الحاج موسى!
استبعاد ثنائي الاتحاد من مباراة فيسينج
أشارت صحيفة "الرياضية"، إلى أن المدير الفني الألماني ينز فيسينج، قرر استبعاد الثنائي صالح الشهري وراكان الكعبي، من قائمة مباراة نيفتشي الأوزبكي، بالجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وفي هذا السياق، أكد فيسينج، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن ضغط المباريات يجبره على إجراء تغييرات مستمرة، مشددًا على ضرورة الفوز أمام نيفتشي لتعويض النقاط التي فقدها الفريق في أولى جولتين من النخبة الآسيوية، وذلك بعد التعادل مع الشمال القطري (1-1)، ثم الخسارة أمام شباب الأهلي الإماراتي (1-2).
السبب وراء "الإفلات" من شكوى الشباب
"حتى لا نلجأ لقروض البنك": المنجم يبرر تخفيض صفقة متعب الحربي للهلال .. وسر عدم شكوى الاتحاد بعد حديث كاراسكو!
أعاد محمد المنجم، رئيس نادي الشباب الأسبق، فتح الملفات حول جدل صفقة انتقال متعب الحربي إلى صفوف الهلال، وكذلك أنباء انتقال البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الفريق الحالي، إلى الاتحاد، الذي لم يكلل بالنجاح، رغم التأكيدات بأن رحيله كان مسألة وقت.
مواعيد الجولة الثالثة عشرة
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن جدول مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري روشن، والتي تقام خلال الفترة بين 5 و7 نوفمبر، فيما يلتقي الاتحاد بنظيره نيوم، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في الثامنة والنصف مساء يوم 6 نوفمبر.
خصخصة الاتحاد .. بين الإثبات والنفي!
"راح في الغسيل" .. خالد الشنيف يُغضب جماهير الاتحاد بسبب سخريته من قميص فيسينج!
أثار الإعلامي خالد الشنيف، جدلًا بين جماهير نادي الاتحاد، بسبب حديثه الذي حمل طابع السخرية، من زي الألماني ينز فيسينج، المدير الفني للعميد، خلال مباراته أمام الدرعية.
الاتحاد واصل مسيرته المتميزة مع فيسينج، بتحقيق انتصارين في آخر جولتين، أمام الاتفاق بنتيجة (4-1)، ثم الدرعية بثنائية نظيفة، ليواصل مطاردته لسباق الصدارة، في الوقت الذي يستعد فيه أيضًا لاستئناف مشواره الآسيوي، بملاقاة نيفتشي الأوزبكي، في فيرجانا، اليوم، ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال النخبة.
"المرحلة الأولى انتهت" .. الكشف عن قيمة بيع شركة الاتحاد وحقيقة تأخر "خصخصة" العميد!
"لماذا لم ينتقل نادي الاتحاد إلى مرحلة "الخصخصة" حتى اللحظة؟"، سؤال يراود عشاق العميد، في الوقت الذي صرّح فيه الإعلامي عبد الله فلاته، في وقت سابق، بأن العد التنازلي قد بدأ لانتقال ملكيته من صندوق الاستثمارات العامة.
وكان نادي الهلال، قد سبق أندية الصندوق "الاتحاد، النصر، الأهلي"، في دخول مرحلة جديدة في هيكل الملكية والإدارة، بعد انتقال ملكيته إلى شركة المملكة القابضة، برئاسة الأمير الوليد بن طلال، بعد استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالاستحواذ على نسبة 70% من أسهم شركة النادي، مقابل 30% للصندوق.
العرض السعودي "الغريب" لضم حاج موسى
كشف روبرت إينهورن، مدير نادي فينورد، عن تفاصيل جديدة حول عرض الاتحاد، الذي أثار مخاوف النادي الهولندي، من أجل التعاقد مع الدولي الجزائري أنيس الحاج موسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في ظل التقارير التي أشارت إلى أن العميد قدم عرضًا قياسيًا بقيمة 42.5 مليون يورو لحسم الصفقة.
وأوضح إينهورن، في حديث عبر قناة ESPN، أن العرض الأول الذي تلقاه فينورد (من الاتحاد)، كان يتضمن أن تكون الدفعة الأولى بنسبة 10% فقط من إجمالي الرسوم، ما أثار علامات استفهام لدى الإدارة، ولهذا السبب طالبوا بضمان مصرفي، والذي لم يصل أبدًا، لذلك لم يكن الأمر جديًا أبدًا.
بعد إسقاط فريقه.. نجم آيندهوفن السابق: حاج موسى لن يلعب في الدوريات الكبرى ويمكنه الانتقال لدوري روشن!
انتقد كينيث بيريز اللاعب أنيس حاج موسى بعد مواجهة بين آيندهوفن وفينورد، رغم أن الجناح سجّل هدفاً لصالح الفريق الضيف. ويعتقد محلل شبكة ESPN أن لاعب فينورد لن يكون قادراً على النجاح في اثنتين من أقوى الدوريات الأوروبية.
فيديو | لحظة عبقرية وقذيفة: "إما أن تحبه أو تكرهه كثيرًا".. حاج موسى بقيمة كل نجوم فينورد ضد آيندهوفن!
خطف الدولي الجزائري أنيس حاج موسى الأضواء مجددًا في هولندا، بعدما قاد فريقه فينورد لانتزاع نقطة ثمينة بالتعادل بهدف لمثله أمام مضيفه بي إس في آيندهوفن في قمة مواجهات الدوري الهولندي.
في لقاء اتسم بالضغط الهائل والندية الكبيرة، ظهر الجناح الجزائري في التوقيت المثالي ليصنع الفارق بلقطة مهارية خالصة أعادت فريقه إلى أجواء المنافسة، وأكدت قيمته الفنية كعنصر حاسم في تشكيلة المدرب جيوفاني فان برونكهورست.
كواليس جدلية في مباراة الدرعية
"نحن من يحمينا؟" .. عبد الإله المالكي يهاجم حكم مباراة الدرعية بعد طرده أمام الاتحاد!
بينما كان لاعبو الاتحاد يتأهبون للاحتفال بالنقاط الثلاث، غادر عبد الإله المالكي، متوسط ميدان الدرعية، المباراة ببطاقة حمراء أثارت الكثير من التساؤلات، حول تصرف اللاعب الذي آل بالحكم ماجد الشمراني، إلى طرده، عقب إطلاق صافرة النهاية فورًا.
فيديو | "حدث معلوماتك وشكلك ما لعبت كرة".. معركة تحكيمية محتدمة بسبب ركلة جزاء عوار ضد الدرعية!
ركلة جزاء أم لا؟ لقطة مثيرة للجدل ظهرت في مباراة الاتحاد والدرعية، كان بطلها حسام عوار، بخلاف ما حدث حول قيام الحكم ماجد الشمراني بطرد عبد الإله المالكي.
وحقق الاتحاد فوزًا على الدرعية، بثنائية نظيفة حملت توقيع جورج إلينيخنا وجورجينيو فينالدوم (من علامة الجزاء) في الدقيقتين 30 و77، من قلب ملعب الإنماء، في مباراة الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".
الاتحاد أثبت ضد الدرعية: سيكون منافسًا شرسًا على لقب الدوري.. فقط احذر من "طيش نجومك" وابحث عن حل لهذا الأمر!
"من يستطيع إيقاف عملاق جدة الاتحاد؟!"؛ هل يحق لنا أن نطرح هذا السؤال، بعد ما شاهدناه من كتيبة المدير الفني الألماني ينز فيسينج مؤخرًا؟!.
ربما الأمر لا يزال مبكرًا، أو إجابتنا بـ"نعم" ستكون متسرعة؛ لكن الحقيقة أن الاتحاد تطور جدًا من حيث الأداء الفني والتكتيكي، في آخر مباراتين تحديدًا.
جدول مباريات وترتيب الاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027
كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 ونتائجه وترتيبه...
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب
دليلك الشامل للتعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2026-2027
أصبح دوري روشن السعودي هو الوجهة الأولى لعشاق كرة القدم العربية بل وتعدت شهرته حدود الشرق الأوسط ليصبح متابعًا عبر العالم.
كل جولة تحمل معها مفاجآت وتقلبات، وسط تنافس محتدم بين الكبار الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى جانب فرق طموحة تسعى لكسر الهيمنة التقليدية.
ومن المتوقع استمرار المنافسة الشرسة على لقب الهدافين في دوري روشن السعودي مع انضمام نجوم جدد إلى كتيبة هدافي الدوري السعودي.
كيفية مشاهدة مباراة الاتحاد ونيفتشي؟
ما القنوات الناقلة لمباراة نيفتشي والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة نيفتشي والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟
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