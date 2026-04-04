أخبار الاتحاد اليوم | "هل تتوقع أن نلعب مثل برشلونة؟" .. وعد كونسيساو لمشجع العميد وتطورات إصابة النصيري!

فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 27 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 13 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.
وبالتالي، بات أمل الاتحاد الوحيد لإنقاذ الموسم، هو المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يستعد لملاقاة الوحدة الإماراتي، في دور الـ16، والذي ينطلق في جدة بنظام التجمع، حتى النهائي.