أخبار الاتحاد اليوم | "هل تتوقع أن نلعب مثل برشلونة؟" .. وعد كونسيساو لمشجع العميد وتطورات إصابة النصيري!

النصيري وجد البوصلة مع الاتحاد: رسالة محلية تعلن انهيار "الحرس القديم" .. ولولا غياب السومة لاستمرت أزمة الكأس!

"الاتحاد يفوز في الدوري"، جملة اشتقنا إلى سماعها، خاصة وأن الحزم لم يكن ذلك اللقمة السائغة التي كان يسهل معها القول، إن العميد دخل المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط "مضمونة".

ووقع "البديل" عبد الرحمن العبود، على هدف الاتحاد في الدقيقة 72، ليحتفل على طريقة فهد المولد، ويقود العميد، لأول انتصار بعد هزيمتين متتاليتين في دوري روشن، ويرفع رصيده إلى 45 نقطة، في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الحزم عند 31 نقطة، في المركز الحادي عشر.

خيانة ثقة أم السفينة الغارقة؟ .. موسى ديابي يكمل مسلسل التيه ورسالة إنذار لكونسيساو بتطبيق فرمان إنزاجي!

يومًا بعد يوم، تثبت صحة رؤية الناقد أحمد عطيف، نجم الشباب السابق، الذي كان أول من طالب بتسويق عقد الفرنسي موسى ديابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الصيف الماضي، رغم أنه كان أحد "كلمات السر" في موسم العميد التاريخي، بالفوز بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، في "2024-2025".

مؤشر ديابي يواصل الذهاب إلى الأسفل، وها هو يصبح محور الجدل، بعد حصوله على بطاقة حمراء "مجانية" في مباراة الحزم، المُقامة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن حساب الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.