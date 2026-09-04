أخبار الاتحاد اليوم | موقف ريوس أمام النصر .. وبديل جديد للحاج موسى بين يوفنتوس والدوري الهولندي!

مفاجأة | قرار غير متوقع من الهلال في مستقبل سيموني إنزاجي.. ورياض محرز يختار بين "العودة للأهلي أو الانتقال إلى الاتحاد"

يبدو أن الشارع الرياضي السعودي مُقبل على مفاجآت من العيار الثقيل؛ بخصوص بعض اللاعبين والمديرين الفنيين، في الأندية الكبيرة.

كرة القدم السعودية تشهد ثورة كبيرة، انطلقت منذ بداية عام 2023؛ بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ليعقبه قدوم العديد من النجوم الكبار.

الاتحاد يرفع عرضه لضم حاج موسى .. ومدرب فينورد يثير الغموض

لا يتوقع جيوفاني فان برونكهورست، مدرب فينورد، أن يرحل أنيس حاج موسى عن فينورد في نهاية المطاف، وإذا حدث ذلك بالفعل، فلن يقف المدرب في طريق مهاجمه. ويرى أنه سيكون لدى فينورد حينها أسبابه الخاصة.