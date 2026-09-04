أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | موقف ريوس أمام النصر .. وبديل جديد للحاج موسى بين يوفنتوس والدوري الهولندي!
الاتحاد يتفق مع صفقة بوسنية .. هل تنتهي أزمة الجناح؟
أكد الإعلامي الرياضي محمد البكيري، أن نادي الاتحاد توصل لاتفاق مع المحترف البوسني إسمير بايراكتاريفيتش، الذي يلعب في آيندهوفن الهولندي، من أجل استقطابه لدعم مركز الجناح الأيمن، في ظل صعوبة إتمام صفقة الجزائري أنيس الحاج موسى.
واختار بايراكتاريفيتش اللعب لمنتخب البوسنة والهرسك، بعد تمثيل الولايات المتحدة في فئاته السنية، فيما انتقل إلى آيندهوفن، علمًا بأن صاحب الـ21 عامًا، مرتبط بعقد مع الـ(بي إس في) حتى صيف 2029، فيما تبلغ قيمته السوقية 8 ملايين يورو.
موقف ريوس أمام النصر
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الكولومبي ريتشارد ريوس، القادم مؤخرًا إلى الاتحاد، أثبت جاهزيته الفنية للمشاركة أمام النصر، حيث ينتظر أن يدفع به المدرب ينز فيسينج، في قائمة مباراة السبت، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، رغم أنه وصل إلى جدة، في العاشرة مساء الخميس، عبر طائرة خاصة، وفرتها إدارة العميد من أجل منحه فرصة التواجد في التحضيرات الأخيرة قبل مواجهة النصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ملف الجناح الأيمن .. مصير الحاج موسى ومحرز في الصورة
مفاجأة | قرار غير متوقع من الهلال في مستقبل سيموني إنزاجي.. ورياض محرز يختار بين "العودة للأهلي أو الانتقال إلى الاتحاد"
يبدو أن الشارع الرياضي السعودي مُقبل على مفاجآت من العيار الثقيل؛ بخصوص بعض اللاعبين والمديرين الفنيين، في الأندية الكبيرة.
كرة القدم السعودية تشهد ثورة كبيرة، انطلقت منذ بداية عام 2023؛ بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ليعقبه قدوم العديد من النجوم الكبار.
الاتحاد يرفع عرضه لضم حاج موسى .. ومدرب فينورد يثير الغموض
لا يتوقع جيوفاني فان برونكهورست، مدرب فينورد، أن يرحل أنيس حاج موسى عن فينورد في نهاية المطاف، وإذا حدث ذلك بالفعل، فلن يقف المدرب في طريق مهاجمه. ويرى أنه سيكون لدى فينورد حينها أسبابه الخاصة.
وماذا عن جناح يوفنتوس؟
لأن مقاطع يوتيوب واسم يوفنتوس لا يكفيان .. تحذير إلى الاتحاد من زيجروفا
خرجت في الساعات الماضية شائعات في الإعلام الإيطالي والسعودي تربط الاتحاد بالتعاقد مع جناح يوفنتوس إيدون زيجروفا، وإذا كنت مشجعًا لا تعرف اللاعب الكوسوفي وقررت التوجه للإنترنت للتعرف عليه عبر مقاطع فيديو له، ستطالب فورًا بضم هذا الساحر!
زيجروفا، 27 عامًا، وقع استبعاده مؤخرًا من قائمة يوفنتوس للدوري الأوروبي، وقبلها لم يكن حاضرًا بقائمة الفريق بثاني مبارياته بالدوري في الفوز على بارما بثنائية نظيفة، ولعب فقط 21 دقيقة كبديل في الفوز الافتتاحي على فروزينوني، وكان حاضرًا بالوديات أثناء المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.
زيجروفا وأميري على رادار "العميد".. الاتحاد يسابق الزمن في الميركاتو بخيارات عالمية
بدأت تحركات نادي الاتحاد السعودي تأخذ طابعاً جدياً ومتسارعاً في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، حيث تسعى الإدارة لتجاوز عقبات الصفقات المتعثرة وتدعيم صفوف الفريق بأسماء قادرة على صناعة الفارق.
ووفقًا لتقارير صحفية، تضع الإدارة الاتحادية أعينها على الملاعب الأوروبية وتحديداً في الدوري الإيطالي والألماني، لضمان استمرار المنافسة على كافة الجبهات المحلية والقارية.
تطور مفاجئ في مستقبل بنزيما
"استبعد هذا الأمر"!.. تطورات مهمة في مستقبل كريم بنزيما بعد الرحيل عن الهلال والإعلان الرسمي قريبًا
يترقب الوسط الرياضي بأكمله، قرار المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما بخصوص "مستقبله"؛ وذلك في أعقاب رحيله عن عملاق الرياض الهلال، بشكلٍ رسمي.
الهلال أعلن فسخ عقد بنزيما بـ"التراضي"، خلال صيف العام الحالي؛ بعد 6 أشهر تقريبًا، ارتدى فيهم قميص الفريق الأول لكرة القدم.
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