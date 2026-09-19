أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | وجهة مفاجئة لرامون بلانيس .. سخرية من الأهلي وتحرك لتأمين بقاء لاعب العميد قبل يناير!
رامون بلانيس يقترب من وجهته الجديدة
أفاد موقع "estadiodeportivo" بأن رامون بلانيس، المدير الرياضي السابق بنادي الاتحاد، وصل إلى المكسيك، من أجل التحضير لإدارة فريق إف سي خواريز، الذي أعلن عن فك التعاقد مع أندريس فاسي، قبل يومين، حيث يعول الفريق على خبرته في برشلونة وريال بيتيس والاتحاد، من أجل انتشاله من البداية الكارثية، بعد خسارة مبارياته الثماني الأولى في بطولة أبيرتورا 2026، فضلًا عن استقباله 23 هدفًا.
لافتة "عار الهبوط" وسخرية اتحادية
"عار الهبوط لن يُمحى أبدًا" .. مشجع اتحادي يثير الجدل باحتفاله مع جماهير صن داونز ضد الأهلي!
بينما كان الأهلي يتجرع مرارة الهزيمة في قلب الملعب، كانت مدرجات ملعب لوفتوس فيرسفيلد، تشهد واقعة مثيرة للجدل، تجاه عملاق جدة الذي خسر لقب كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ"، لصالح ماميلودي صن داونز.
بعد خسارة القارات: رسالة ساخرة من الاتحاد .. غضب نجم الأهلي وبوسيتش يحرج صحفيًا وسط ملامح رحيله!
شهد سقوط الأهلي في نهائي كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ"، تبعيات كثيرة فور إطلاق صافرة النهاية، في ميدان لوفتوس فيرسفيلد، لتعلن تتويج ماميلودي صن داونز، بطل إفريقيا، باللقب.
الأهلي خسر البطولة، للموسم الثاني على التوالي، على إثر الهزيمة أمام صن داونز، بنتيجة (1-2)، في بريتوريا، حيث لعب نونو سانتوس، دور البطولة، بإحراز ثنائية بطل إفريقيا، فيما اكتفى بطل نخبة آسيا، بهدف وحيد تسبب فيه الحارس رونوين ويليامز بالخطأ في مرماه.
مستقبل أحمد الغامدي
ذكرت صحيفة "عكاظ"، بأن نادي الاتحاد بصدد حسم مصير أحمد الغامدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قبل دخوله فترة الستة أشهر، في يناير المُقبل، سواءً بتجديد عقده أو بيعه لأحد الأندية في دوري روشن، في الوقت الذي يحظى فيه اللاعب بثقة الجهاز الفني، بقيادة المدرب الألماني ينز فيسينج، الذي يعول عليه للمشاركة محليًا وقاريًا.
فيسينج يرفض بيته واعتذار نجم أياكس الجديد
رفض عرضًا من عملاق البوندسليجا .. ينز فيسينج يقول لا في وجه بيته القديم من أجل حلمه مع الاتحاد!
تلقى نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني صدمة قوية في مساعيه للتعاقد مع مدرب جديد، بعدما قوبل عرضه بالرفض من قبل ينس فيسينج، المدرب الحالي لنادي الاتحاد السعودي.
ووفقًا لتقارير صحفية ألمانية، فإن فيسينج، الذي يملك تاريخًا كلاعب في صفوف النادي الألماني، فضل الاستمرار في تجربته الحالية بجدة على العودة إلى الدوري الألماني في هذا التوقيت الحساس من الموسم.
"منحته هدية دينية فرفض كونه مسيحيًا" .. كواليس اعتذار نجم أياكس الجديد عن عدم الانتقال إلى الدوري السعودي
كشف وليد الشهري؛ أحد رموز نادي الاتحاد والمرشح الأسبق لرئاسته، عن كواليس مفاوضاته مع المالي إيف بيسوما؛ لاعب وسط أياكس الجديد، للانتقال للدوري السعودي قبل أربع سنوات.
صاحب الـ30 عامًا انتهى عقده مع توتنهام الإنجليزي بنهاية يونيو الماضي، ليصبح لاعبًا حرًا منذ ذلك الحين، حتى تعاقد معه أياكس مؤخرًا.
النادي الهولندي ظفر بخدمات اللاعب بعد إغلاق الميركاتو الصيفي في أوروبا لأبوابه، كون اللوائح تسمح بتسجيل اللاعبين غير المقيدين في أي نادٍ خارج فترات الانتقالات.
"دونيس يظلم نجم الاتحاد"
ظلم نجم الاتحاد وجامل لاعب النصر.. جورجيوس دونيس يرفع شعار "نعم للمنطق" في قائمة المنتخب السعودي
أكثر من مجرد بطولة؛ فهي بمثابة الامتحان الحقيقي للمدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، والاختبار الأخير للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل انطلاق كأس آسيا 2027.
الحديث هُنا عن بطولة كأس الخليج العربي، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة 8 منتخبات.
وتضم المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي؛ المنتخب السعودي - مستضيف البطولة -، إلى جانب كل من "العراق، عمان والكويت".
النادي الذي قال "لا" لكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.. باير ليفركوزن ضحية "الميركاتو الوهمي" بسبب الأصدقاء!
باير ليفركوزن ليس هو النادي الأكبر في ألمانيا، وقد لا يكون بين الثلاث الأوائل تاريخيًا؛ ولكنه أشغل العالم أجمع في السنوات الأخيرة، بسبب ارتباطه بأساطير اللعبة.
نعم.. اسم ليفركوزن ارتبط عام 2024، بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ قبل أن تخرج شائعات في الأيام الحالية، عن إمكانية ضم النادي للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.
رونالدو كان مرتبطًا بعقدٍ مع عملاق الرياض النصر، في عام 2024 - ولا يزال حتى الآن بالطبع -؛ وذلك عندما قيل إن باير ليفركوزن يريد التعاقد معه، وقتها.
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