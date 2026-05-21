أخبار الاتحاد اليوم | عوار يرد على "التهرب" أمام القادسية .. وحقيقة وصف بلانيس لسيميتش بـ"الصفقة الفاشلة"!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الخميس 21 مايو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من مايو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • حقيقة التقليل من لاعب الاتحاد

    وجه الإعلامي الرياضي محمد البكيري، تعليقًا على حديث متداول، منسوب للإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي بنادي الاتحاد، خلال اجتماعه مع الإعلاميين في شهر رمضان، بأن كارلو سيميتش "صفقة فاشلة".

    وقال البكيري إن هذه المعلومة غير صحيحة، موضحًا ما ذكره بلانيس من الناحية الفنية، بقوله إن المدير الرياضي تحدث عن اختلاف طريقة المدرب سيرجيو كونسيساو، التي تعتمد على الدفاع المتقدم وكشف منطقة الدفاع للفريق، وبطء ارتداد المدافعين في التغطية وهو (سيميتش) منهم، اختلفت عن طريقة المدرب السابق لوران بلان التي تعتمد على دفاع المنطقة، وكان يجيدها سيميتش في حالة ارتداد الهجمة على حارس الاتحاد، يكون أول من يتولى إبطاء أو تشتيت الهجمة لحين عودة زملائه.

    وأضاف البكيري أن الاتحاد تعاقد مع سيميتش بناءً على متطلبات طريقة المدرب الفرنسي، ولكن طريقة البرتغالي كونسيساو لا تتوافق مع إمكانياته، ما تسبب في عدم ظهوره بشكل جيد مثل موسمه الأول كبديل.


    عوار يرد على اتهامات "التهرب" أمام القادسية

    رغم بيان الاتحاد عن إصابته .. حسام عوار يرد على رسائل التشكيك حول تهربه من مباراة القادسية!

    رغم إعلان نادي الاتحاد عن ظروفه المرضية، إلا أن متوسط الميدان الجزائري حسام عوار، قرر أن يواجه جماهير العميد بأزمته التي ستغيبه عن جولة الحسم في دوري روشن السعودي.

    بعد ارتباط اسمه بالاتحاد .. المهدي بنعطية يتحدث عن مستقبله وسط اتهامات بـ"الخيانة"!

    أثار المهدي بنعطية، المدير الرياضي السابق لنادي مارسيليا، ضجة كبيرة في أوساط كرة القدم الفرنسية بإشارته إلى أنه قد يكون مستعدًا للانضمام إلى منافسه باريس سان جيرمان في المستقبل.

    كارثة حقيقية في الملاعب السعودية.. "نجم عالمي يجدد عقده رغمًا عن ناديه والجهة المسؤولة تجيزه دون علم"

    فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ وذلك بالتزامن مع الساعات الأخيرة من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، في المملكة العربية السعودية.

    المسابقات السعودية أصبحت تجذب أنظار العالم أجمع، وتحديدًا منذ عام 2023؛ بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى عملاق الرياض النصر، والذي أعقبه قدوم العديد من النجوم الكبار إلى مختلف أندية المملكة.

    مطالبات ضخمة للرابطة وفهد سندي يحسم مستقبله

    زلزال النصف مليار ريال.. الاتحاد يحاصر الرابطة بمطالبات ضخمة وغضب عارم بسبب بنزيما وكانتي!

    تترقب إدارة نادي الاتحاد التوصل إلى اتفاق نهائي مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين يضمن لها الحصول على مستحقات مالية ضخمة تتجاوز 500 مليون ريال سعودي وفقا لما كشفته صحيفة "الرياضية".

    وأوضحت التقارير أن الإدارة الاتحادية تقدمت بعدة مطالبات مالية مرتبطة بملفات مختلفة يتصدرها ملف النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي انتقل إلى فريق الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

    "اعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا".. فهد سندي يحسم مستقبله مع الاتحاد رسميًا ويؤكد: لم نفشل ولكن!

    حسم فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، مستقبله مع عملاق جدة؛ وذلك بعد الجدل الذي صاحب هذا الأمر، طوال الفترة الماضية.

    ولم يكتفِ سندي بالحديث عن مستقبله؛ حيث تطرق إلى الكثير من الملفات الساخنة في الاتحاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "دورينا غير".

    5 صفقات محتملة: الاتحاد يختار "مطاريد" الهلال والنصر.. ثورة محلية تعالج مشاكل العميد ولكن!

    من رحم الرماد، تولد الثورة دائمًا.. ففي جدة، حيث لم تهدأ عاصفة الغضب الجماهيري، طوال موسم 2025-2026 "العجاف"؛ قرر صناع القرار في نادي الاتحاد ألا يكتفوا بمسح غبار الخيبة، بل بهدم الهيكل القديم وبنائه من جديد.

    وفي هذا الصيف، لا صوت يعلو داخل قلعة العميد، فوق الغربلة الشاملة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ فهُناك ثورة صفقات محلية "محتملة"، لإعادة هوية البطل المفقودة.

    مستقبل حمد الله

    3 أندية سعودية تريده: عبدالرزاق حمدالله بين "حلم آسيا والمشاريع الجديدة".. ولضمان نجاحه تعاملوا مع هذه المشاكل!

    منذ أن وطأت قدماه أرض المملكة العربية السعودية صيف عام 2018، لم يكن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مجرد رقم عابر في تاريخ دوري روشن للمحترفين؛ بل تحوّل إلى "ظاهرة" فريدة صاغت فصولًا من الإثارة والتشويق، داخل أرضية المستطيل الأخضر وخارجها.

    وبدأت مسيرة حمدالله في الملاعب السعودية، مع عملاق الرياض النصر عام 2018؛ والذي انتقل منه إلى نادي الاتحاد في يناير 2022، ثم فريق الشباب الأول لكرة القدم صيف 2024.

    رسالة "واقعية" من عملاق دبي وبطل إفريقي في أوروبا .. مشاركة أندية السعودية في دوري الأبطال ليست "خيال علمي"!

    "لسوء الحظ لا يلعب حاليًا في أوروبا، على مستوى الأندية، لكننا نتمنى أن يعود إليها يومًا ما"، هكذا تحدث ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أثناء تكريمه بجائزة هدّاف دوري أبطال أوروبا، قبل حوالي عامين، ضمن حفل قرعة البطولة في موناكو.

    رونالدو وقتها، قال إنه يلعب في بطولة مهمة أيضًا، مثل دوري أبطال آسيا، حيث يشارك مع النصر، وأنه سعيد بتلك التجربة.

    بين الحين والآخر، نشاهد تقارير حول فرص أندية دوري روشن السعودي، في المشاركة بصورة استثنائية في بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة منذ الميركاتو الصيفي التاريخي في 2023، وانتقال عدد هائل من نجوم العالم إلى المملكة.

    سيناريو أقرب للخيال؛ أن تشاهد الهلال أو النصر، أو الأهلي الذي حصد لقب نخبة آسيا مرتين متتاليتين، أو الاتحاد، في دوري أبطال أوروبا، ولكن في عالم كرة القدم، بل الرياضة بشكل عام، ليس هناك أمر مستحيل، خاصة وأن هناك نماذج على أرض الواقع، تؤكد أن هذا الأمر ليس مستحيلًا، وإن كان بحاجة فقط إلى قرار استثنائي، يكتب تاريخًا جديدًا للكرة السعودية.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 33 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 16 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و10 هزائم.

    وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

