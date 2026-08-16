أخبار الاتحاد اليوم | نجم القادسية "الخطة ب" لصفقة جونسالفس .. هجوم ضد أنصاف اللاعبين بعد نقطة الخلود!

الاتحاد ضد الخلود | علامات الاستفهام تحيط بفيسينج وخطايا الموسم الماضي مستمرة.. وعذرًا عوار لن تكرر التاريخ!

استهل نادي الاتحاد مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن للمحترفين بتعثر مبكر وخيبة أمل كبيرة أمام ضيفه الخلود بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

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توالت الإشادات بالحارس الشاب حامد الشنقيطي عقب تألقه الكبير ضد ناديه السابق الاتحاد مع الخلود في افتتاح الدوري السعودي للفريقين مساء السبت.

نجح الخلود في الصمود وإجبار المضيف الاتحاد على ملعب الإنماء في جدة على التعادل بهدف لمثله مساء السبت في انطلاق مباريات الفريقين بدوري روشن.

ويدين الضيوف بالفضل للحارس الشاب بفضل تصدياته المميزة، والتي بلغت أربع تصديات، وأبرزها تصديه لركلة جزاء من زميله السابق في الاتحاد حسام عوار.

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لم تمر أحداث مباراة الاتحاد والخلود، بدون حالة واسعة من الجدل التحكيمي، في ليلة التعثر الأول للعميد، بهدف لمثله، في أرضية ملعب الإنماء، ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2026-2027.

المباراة شهدت العديد من الأحداث البارزة، حيث تقدم الاتحاد عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 43، بينما تعادل جوليان دومينجيز في الدقيقة 52.

وواصلت كتيبة المدير الفني ينز فيسينج، المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 58، بعد تلقي المدافع دانيلو بيريرا، بطاقة حمراء مباشرة، فيما تعرض ظهير الخلود، رمزي صولان، لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 64.

الاتحاد استهل رحلته مع فيسينج بخسارة نقطتين في دوري روشن، كما فشل في الثأر من الخلود الذي أطاح به من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الماضي.