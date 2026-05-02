Al Ittihad v Al Ain: The King Cup
أخبار الاتحاد اليوم | "رحيل لاعب العميد بات وشيكًا" .. بطل دوري الناشئين وموقف الشهري والشنقيطي قبل لقاء الخلود

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم السبت الثاني من مايو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت الموافق الثاني من مايو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  Muhannad Shanqeeti Abdulrahman Al Oboud Ittihad

    "رحيله بات وشيكًا"

    أبدى الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، رأيه بشأن أنباء حول قرار المدير الفني للاتحاد، سيرجيو كونسيساو، باستبعاد اللاعب عبد الرحمن العبود، من مباراة الخلود، في الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.

    وعلّق أبو هداية، عبر حسابه على منصة (إكس)، على قرار كونسيساو، بقوله "أتوقع انتقاله بات وشيكًا.. والله أعلم. ولا يهون مهند الشنقيطي شكله معه".

  • الاتحاد بطل دوري الناشئين

    بثنائية سلطان بن مهري في شباك العلا، حسم فريق الكرة بنادي الاتحاد، لقب الدوري السعودي الممتاز تحت 16 عامًا، قبل نهاية الموسم الرياضي "2025-2026"، بجولتين.

    واحتفل الاتحاد بتتويج أشباله رسميًا بلقب الدوري الممتاز، حيث تربع العميد في الصدارة، برصيد 78 نقطة، مبتعدًا بفارق ست نقاط عن القادسية "الوصيف".

    عودة الشهري وموقف الشنقيطي

    عاد صالح الشهري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد التعافي من إصابته في عضلة الساق، التي تسببت في غيابه عن خمس مباريات للعميد خلال شهر إبريل.

    في المقابل، اكتفى الظهير الأيمن مهند الشنقيطي، بأداء تدريبات انفرادية، بالجري حول الملعب، تحت إشراف المعد البدني، علمًا بأنه غاب عن لقاء التعاون، وشارك روجر فيرنانديز بديلًا له.

  • ترشيح مصري لمنصب في الاتحاد

    مفاجأة .. لاعب مصري "حالي" يقترب من الاعتزال للانتقال إلى الاتحاد بدور خاص!

    كشف الناقد السعودي ماجد هود، عن احتمالية عودة المدافع المصري أحمد حجازي إلى صفوف الاتحاد، ولكن في دور مختلف تمامًا عن مهمته كلاعب.

    الاتحاد يعيش فترة محبطة خلال الموسم الكروي 2025/2026، وذلك بخسارته جميع البطولات التي تنافس عليها تحت قيادة المدرب سيرجيو كونسيساو، مما ينذر بالكثير من التغييرات الإدارية بالعميد.

    "العروض العالية أصبحت من الماضي" .. رد حاسم من وليد الفراج على أنباء رفض صلاح للدوري السعودي!

    لا يزال مستقبل محمد صلاح، ووجهته المُقبلة بعد ليفربول، لغزًا تتسابق الأوساط الرياضية في حله، بعد 9 سنوات خلّد فيها الجناح المصري، اسمه كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل الأرقام القياسية التي حققها في ملعب الآنفيلد.

    وأعلن صلاح، خلال شهر مارس الماضي، عن قراره بمغادرة ليفربول، في الصيف، فيما أكد وكيل أعماله رامي عباس، أنه لم يحدد وجهته المُقبلة.

    ملايين على الأرض: من دوريات أوروبا إلى السعودية.. مهاجمون برتبة أثرياء والحصيلة "0 أهداف"

    في عالم كرة القدم الحديثة، لم تعد لغة الأهداف هي العملة الوحيدة المتداولة؛ لكنها تظل "الصك" الذي يبرر تلك الأرقام الفلكية، التي تُدفع لقلوب الهجوم والأجنحة.

    واليوم ونحن نعيش حقبة الانفجار المالي، بين صخب القارة العجوز والمشروع السعودي العملاق؛ برزت ظاهرة تثير حيرة عشاق الساحرة المستديرة بل وتستفزهم، وهي: "مهاجمون برتبة أثرياء.. وحصيلة صفرية من الأهداف".

    نعم.. هُناك الكثير من المهاجمين والأجنحة، في الدوريات الأوروبية الكبيرة، بالإضافة إلى المسابقة المحلية في المملكة العربية السعودية؛ يتحصلون على الملايين كـ"رواتب سنوية"، ولكنهم يواجهون لعنة أمام مرمى المُنافسين.

  • نظرة إلى دوري جوي

    دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | فلتنظر يا سيرجيو كونسيساو إلى قائمة الاتحاد.. "الأفضل في شهر أبريل" سيحل لك المشاكل!

    في مدرجات "الإنماء"، حيث لا تقبل الجماهير بغير الذهب، بدأ اسم جديد يتردد داخل نادي الاتحاد، وذلك بعد تألُقه الكبير في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ التي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

    الحديث هُنا عن عمار الغامدي، نجم فريق الاتحاد تحت 21 عامًا؛ والذي استحق أن ينتزع لقب "أفضل لاعب في شهر أبريل"، بمسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026.

    الغامدي يبلغ من العمر 20 سنة، ويجيد في مركز قلب الهجوم "رقم 9"؛ حيث تدرج في مختلف فئات النادي السنية، وصولًا إلى فريق تحت 21 عامًا.

  • الاتحاد في دوري روشن

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 29 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 14 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و9 هزائم.

    وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

