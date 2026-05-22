أخبار الاتحاد اليوم | اتجاه لإقالة كونسيساو .. أبرز قرارات سندي ومطالب بفتح تحقيق شامل بعد خماسية القادسية!

فيديو | بعد خماسية القادسية .. مطالب بفتح تحقيق شامل بملف "الطبيبة الإسبانية" وكوارث كونسيساو مع الاتحاد

ندد الناقد السعودي عبدالله فلاته، بالأوضاع الصعبة التي يعيشها نادي الاتحاد السعودي، مشيرًا إلى أن حالة التخبط الإداري، هي السبب الرئيسي وراء النتائج السيئة للفريق بموسم 2025/2026 مع المدرب سيرجيو كونسيساو، وكان آخرها السقوط 5/1 أمام القادسية بالجولة 34 من دوري روشن.

وخلال حديثه، طالب فلاته التحقيق في ملف لايا فينايكسا، التي جاءت للنادي من أجل العمل كطبيبة نفسية، قبل أن يتم تحويلها لمنصب إداري في وقت لاحق.

إلى كريم بنزيما.. هل ما زلت تشعر بـ"الراحة" مع الهلال عكس الاتحاد!

"أشعر بالراحة أكثر في الهلال"؛ هكذا كانت كلمات النجم الفرنسي كريم بنزيما الأولى، بعد انضمامه إلى عملاق الرياض في الميركاتو الشتوي الماضي.

هُنا أساسًا.. أراد بنزيما إيصال رسالة إلى ناديه السابق الاتحاد؛ حيث كان قد دخل في مشاكل مع مجلس الإدارة وعدد من زملائه اللاعبين، في الفترة الأخيرة قبل الرحيل.

لكن بعد 4 أشهر من ترك العميد الاتحادي، والانضمام إلى الزعيم الهلالي؛ يبدو أن الأمور لم تتحسن كثيرًا مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 38 سنة، بل قد تزداد تعقيدًا.

نعم.. بنزيما يعيش أيامًا متوترة في الهلال؛ سواء من الناحية البدنية والفنية، أو حتى في علاقته مع جماهير هذا الكيان الرياضي الكبير.