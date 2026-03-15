Al Ittihad v Damac FC - Saudi Pro League
أخبار الاتحاد اليوم | ثلاثي محلي في خطة الميركاتو .. اعتراف برفع الراية البيضاء ومخاوف من تكرار أزمة شراحيلي مجددًا!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم 16 مارس 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم 16 من مارس 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • نجم الاتحاد يعترف برفع الراية البيضاء في الدوري

    اعترف أحمد شراحيلي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بأن المنافسة على دوري روشن، قد انتهت بالنسبة لهم، بعد الخسارة أمام الرياض، في الجولة السادسة والعشرين.

    وقال شراحيلي، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن فريقه تعرض لخسارة قاسية أمام الرياض، والاتحاد حاليًا بات يفكر في كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة، والدوري بالنسبة لهم (كلاعبين) بات يجهزهم من أجل البطولتين، في ظل ابتعادهم في النقاط عن المتصدرين.

    ومن جانبه، ذكر البرازيلي فابينيو تفاريس، بأن لاعبي الاتحاد قدموا ما عليهم في مباراة الرياض، إلا أنهم أهدروا العديد من الفرص تحت وطأة الضغط العالي، مشيرًا إلى أهمية دعم الجماهير لهم في مباراة الخلود بكأس الملك.

    ثلاثي محلي في خطة الاتحاد

    أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن خطة نادي الاتحاد، في فترة الميركاتو الصيفي المُقبل، باتت تدور حول ثلاثة لاعبين "محليين"، وهم عثمان العثمان، جناح الفتح، وراكان كعبي، محور الفيحاء، وفارس عابدي، ظهير نيوم.

    ووضع الاتحاد اللاعبين الثلاثة، كـ"أولوية" في ملف الصفقات الصيفية، فيما وضعت الإدارة الرياضية، عددًا من البدائل، حال تعذر التعاقد مع أهدافهم في القائمة.

    يأتي ذلك ضمن خطة الاتحاد لدعم ثلاثة مراكز في إطار الاستعداد للموسم المُقبل، بالتعاقد مع ظهير أيسر ولاعب وسط "محور" وجناح.

  • تطورات مصابي العميد

    عاد عوض الناشري، متوسط ميدان الاتحاد، إلى التدريبات الجماعية، الأحد، بعد التعافي من إصابته الأخيرة، فيما خضع سعد آل موسى، مدافع الفريق، لعملية جراحية في لندن.

    ونشر الاتحاد بيانًا رسميًا، للكشف عن مستجدات حالة سعد الموسى، والذي أجرى عملية ناجحة تحت إشراف جراحه البروفيسور بيتر ديهوج، ومتابعة من الجهاز الطبي بالنادي، إلا أن مدافع الاتحاد، سيبقى في العاصمة البريطانية، لمدة 3 أسابيع، لمواصلة برنامجه التأهيلي، قبل العودة إلى الجهاز الطبي بالنادي من أجل استكمال المرحلة الأخيرة من العلاج.

    هذا الأمر أثار حالة من الجدل من قِبل متابعين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن سعد آل موسى، سبق وأن خضع لجراحة في عملية الكاحل بلندن، في نوفمبر الماضي، ما أثار حالة من القلق حول إمكانية تكرار أزمة المدافع أحمد شراحيلي، بشأن تشخيص طبي خاطئ وغياب طويل عن الملاعب.

    وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد قرر تأجيل مباريات الذهاب والإياب لأندية غرب آسيا، في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال النخبة، وربع نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، إلى وقت لاحق، في ظل الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة.

    وتشارك أندية الأهلي (حامل اللقب) والهلال والاتحاد، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يسير النصر في طريق المنافسة ببطولة دوري أبطال آسيا 2، وذلك كممثلين عن السعودية، بالإضافة لحضور فرق عربية أخرى في البطولتين تأثرت إقامة مبارياتهم.

  • موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الخلود في كأس الملك السعودي 2026 والقنوات الناقلة

    تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الخلود ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

    يخوض الاتحاد المرحلة الحاسمة في بطولة كأس الملك السعودي 2026، حين يستعد لمواجهة مضيفه الخلود على ملعب نادي الحزم.

  FBL-KSA-NASSR-ITTIHAD

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 26 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

