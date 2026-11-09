أخبار الأهلي اليوم | ثغرة قانونية تنقذ الراقي من ورطة عقد بوسيتش .. وخطة لمفاجأة النصر في الشتوية!

في إطار الحديث بشأن اتجاه إدارة نادي الأهلي، نحو إنهاء عقد المدير الفني مارينو بوسيتش، الذي ينتهي في صيف 2028، أفاد المستشار القانوني أحمد الشيخي، بأن نسبة المخاطرة القانونية في العقد عالية، وتكلفة فسخه قد تصل إلى 50 مليون ريال.

ونوّه الشيخي، في حديث عبر برنامج "نادينا"، أنه يمكن النظر إلى بعض المعايير، مثل "متى اعتزل بوسيتش كلاعب؟ قبل 21 سنة"، في حين لم يعمل كمدير فني إلا قبل 3 سنوات، ما يعني أن احتمالية إقالته عالية، فضلًا عن مجيئه في فترة حرجة، وبالتالي لا يعرف اللاعبين، واحتمالية تعرضه لضغط الإقالة كبير، فضلًا عن سن بوسيتش وقت التعاقد، الذي يبلغ 55 عامًا، ما يعني ارتفاع نسبة عدم حصوله على فرصة تدريب جديدة، وجلوسه كعاطل، على حد قوله.

ورغم ذلك، إلا أن الأهلي وقع معه عقدًا لمدة عامين، وبتوزيع مالي ليس مثاليًا، مثل الراتب ومقدمات عقد كبيرة وبدون آلية تخارج واضحة، ما يعني أن رحيله سيحتاج إلى تعويض كبير، فيما أضاف الشيخي أن تكلفة فسخ العقد 50 مليون، ويُخصم منها ما قد يتقاضاه إذا تحصّل على عقد جديد، وعلى الأهلي أن يستغل تلك النقطة.

وأوضح "إذا تعتقد إدارة الأهلي، بالمناقشات مع الرياضيين، أن هذا المدرب بإمكانه أن يذهب لفريق جديد في الشتوية، فيمكن إقالته الآن، ولكن إذا اعتقدت أنه سينتظر إلى الصيف، يفضل تأجيل إقالته قليلًا، خاصة وأنه إذا رفع قضية وهو عاطل، فسيتم الحكم له بكامل العقد، ومن الحكمة أن يتأخر الأهلي شهرًا، ويوفر على نفسه راتب 6 شهور.

وزاد الشيخي من الشعر بيتًا، مؤكدًا أن الأهلي يستطيع التعاقد مع مدرب جديد قبل فسخ عقد بوسيتش، وإبلاغ المدرب "الكرواتي-الهولندي" أنه خارج النطاق الفني، في حالة تعنته ورفضه إنهاء العقد، حتى إذا ما قرر اللجوء إلى الفيفا لشكوى الراقي، فإنه سيكون بمأمن من النقطة الأولى التي ذكرت مسبقًا، كما استبعد فكرة وقوع الأهلي تحت طائلة العقوبات الرياضية، لأنه ليس عليه قضايا خارجية، كما أنه لن يخضع للرقابة المالية النشطة، كونه أقل أندية الصندوق، صرفًا، ويفترض أن لديه فائض، إلا إذا حدث تغيير حول آلية الاستقطاب المعلنة.