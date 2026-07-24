أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | كروزيرو يضم مدافع الراقي .. حجم إصابة أبو الشامات وتعليق رياضتين رسميًا!
كروزيرو يعلن ضم مدافع الأهلي
أعلن نادي كروزيرو عن تعاقده رسميًا مع المدافع الشاب جوستافو إيناسيو، صاحب الـ19 عامًا، بعد موسم قضاه في الأهلي.
ومن المقرر أن يعزز إيناسيو، أكاديمية النادي تحت 20 عامًا، بعقد يستمر حتى 2028، علمًا بأن جوستافو بدأ مشواره في فريق أمريكا إم-جي البرازيلي للشباب، قبل أن يتعاقد معه الأهلي في سبتمبر الماضي، إلا أنه لم يشارك مع الفريق الأول في أية مباراة، ليعود سريعًا إلى البرازيل.
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إصابة صالح أبو الشامات .. وتعليق رياضتين
وسط قلق جماهير الأهلي .. حقيقة إصابة صالح أبو الشامات بـ"الصليبي" خلال ودية فيتوريا!
أثار صالح أبو الشامات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قلقًا كبيرًا لدى الجماهير، أثناء مشاركته في المباراة الودية أمام فيتوريا جيماريتش.
اختبار شاق ينتظر الأهلي مع انطلاق الموسم الجديد "2026-2027"، خلال شهر أغسطس، حيث سيلعب في ثلاث بطولات مختلفة، ما بين دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس القارات للأندية "إنتركونتينينتال 2026".
الأهلي يسقط وديًا بالثلاثة .. ويعلق النشاط في لعبتين
انتهت ودية الأهلي بطل آسيا ضد نظيره البرتغالي فيتوريا جيمارايش مساء الجمعة بانتصار الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن تحضيرات الفريقين للموسم المقبل.
تحذير للأهلي بعد إعلان روزنامة دوري روشن
الإعلان عن جدول دوري روشن 2026-2027 .. تعرف على مباريات الجولة الأولى والأخيرة وموعد القمم والديربي
كشفت رابطة الدوري السعودي عن جدول مباريات دوري روشن في موسمه المقبل 2026-2027 مساء الجمعة، وذلك عقب الكشف عن المعايير التي على أساسها تم اعتماد جدول المسابقة في وقت سابق من نفس اليوم.
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وأخيرًا، تم الكشف عن جدول مباريات الموسم الجديد، من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027"، والذي سينطلق في 13 أغسطس، وينتهي في 29 مايو من العام المُقبل.
306 مباراة، خلال 102 يوم، وسط روزنامة تشهد العديد من التوقفات، في ظل مشاركة "ثمانية" أندية سعودية في أربع بطولات خارجية، ما بين دوري أبطال آسيا للنخبة، دوري أبطال آسيا 2، دوري أبطال الخليج، كأس الإنتركونتينينتال، فضلًا عن التوقفات الدولية، ومشاركة المنتخب الأول في بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا 2027.
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ما ينتظر الأهلي في موسم 2026-2027
ويتطلع الأهلي لاستمرار مسيرة إنجازاته مع المدرب ماتياس يايسله، بعد موسمين، كتب فيهما التاريخ بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين" على التوالي، وكذلك التتويج بكأس السوبر السعودي.
ولا يزال الحلم مطاردًا للأهلي، بالبحث عن لقب الدوري السعودي، الغائب منذ عام 2016، علمًا بأن كتيبة ماتياس يايسله، أنهت الموسم الماضي، في المركز الثالث بجدول المسابقة، برصيد 81 نقطة، بعد تحقيق 25 فوزًا مقابل 6 تعادلات و3 هزائم.
أيضًا، يتطلع الأهلي لمشاركة فعّالة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتينينتال 2026"، للمرة الثانية تواليًا، من أجل تعويض مشاركته السابقة التي خسر فيها لقب كأس (إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ)، بالخسارة أمام بيراميدز المصري.
ويدخل الأهلي موسم 2026-2027، بالمنافسة على خمسة ألقاب، بين دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة، كأس القارات للأندية.
روزنامة الأهلي في أغسطس
ومن المقرر أن يستهل الأهلي مشواره، بملاقاة الدرعية، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، في الثالث عشر من أغسطس، في الجولة الأولى من الموسم الجديد في دوري روشن السعودي.
ويخوض الأهلي مواجهة "خارج الديار" أمام الأنوار في حوطة بني تميم، في 17 أغسطس، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يلعب مباراته الأولى على أرضه، في الإنماء، بملاقاة أبها، في 22 أغسطس، ضمن دوري روشن، قبل أن يبدأ رحلته في كأس إنتركونتينينتال، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، في 26 أغسطس، ضمن "ملحق" مباراة كأس القارات الثلاث (إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ).
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