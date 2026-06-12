أخبار الأهلي اليوم | عقوبات آسيوية وإيقاف لاعبين في النخبة .. بديل فرانك كيسييه ويايسله مطلوب من عملاق إيطاليا!

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، العديد من العقوبات، بشأن الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال موسم 2025-2026، حيث وقعت غرامات على الأهلي والهلال والاتحاد.

وجاءت قرارات الاتحاد الآسيوي ضد الأهلي على النحو التالي..

* غرامة مالية قدرها 3 آلاف دولار، بسبب تأخر انطلاق الشوط الأول من مواجهة الدحيل القطري، لمدة 3 دقائق و10 ثوانٍ، باعتبارها المخالفة الرابعة للراقي.

* غرامة مالية قدرها 2.5 ألف دولار، لسوء السلوك من قِبل الفريق بعد حصول 5 لاعبين على عقوبات انضباطية خلال لقاء الدحيل.

* إيقاف محمد عبد الرحمن، لمدة 4 مباريات، وغرامة قدرها 10 آلاف دولار، لاستخدام ألفاظ أو إشارات مسيئة.

* إيقاف زكريا هوساوي، لثلاث مباريات وغرامة قدرها ألفي دولار، بعد طرده بسبب السلوك العنيف.

* غرامة مالية قدرها 60 ألف دولار ضد الأهلي، بسبب إلقاء الجماهير 35 زجاجة مياه على أرض الملعب، وإشعال 7 ألعاب نارية وقنابل دخانية في النهائي ضد ماتشيدا زيلفيا، باعتبارها المخالفة الثالثة.

وبخلاف ذلك، فقد قرر الاتحاد الآسيوي فرض عقوبات ضد الهلال، بأكثر من 12 ألف دولار، لمخالفتين في مباراة السد القطري، بين التأخر في انطلاق شوطي المباراة، وعدم ارتداء بعض أعضاء الجهازين الفني والإداري لبطاقات الاعتماد.

وكان الاتحاد أيضًا ضمن طائلة العقوبات من قِبل الاتحاد الآسيوي، اشتملت على غرامات مالية، وإيقاف أحمد شراحيلي لـ10 مباريات، وغرامة قدرها 10 آلاف دولار، بعد طرده نتيجة الاعتداء تجاه أحد مسؤولي مباراة ماتشيدا في ربع النهائي، مع غرامة ضد الحارس بريدراج رايكوفيتش، بقيمة 5 آلاف دولار لتوجيه إشارة غير لائقة خلال المباراة، مع غرامة 25 ألف دولار ضد النادي، بسبب إلقاء جماهيره 13 زجاجة مياه وحذاء وعلبة تجاه مسؤولي المباراة، باعتبارها المخالفة الثانية.