أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | قرارات يايسله قبل الديربي .. وأبو الشامات يختار فريقه الجديد "حال الرحيل" ويتغزل في نجمه!
ما ينتظر الأهلي قبل ديربي جدة
أكد الإعلامي الرياضي وليد سعيد، أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قرر استبعاد متوسط الميدان، إنزو ميلوت، من قائمة مباراة الاتحاد، فيما استقر على استدعاء ماتيوس جونسالفس لديربي جدة.
وفي هذا السياق، كشف الحساب الرسمي لرابطة مشجعي الأهلي، عبر منصة (إكس)، عن محتوى تيفو الراقي في مدرجات مباراة الديربي، والذي يتضمن كلمة Dominance، أي "سيطرة أو هيمنة".
سبب فني أم بدني؟ قرار مفاجىء لكونسيساو باستبعاد محترف الاتحاد من الديربي ضد الأهلي
اتخذ سيرجيو كونسيساو مدرب فريق الاتحاد، قرارًا حاسمًا باستبعاد أحد نجومه المحترفين، قبل مباراته المنتظرة في ديربي جدة ضد الأهلي.
العميد يستعد للعب أمام الأهلي مساء اليوم، الجمعة، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي، وبهذه المناسبة أعلن المدرب البرتغالي عن قائمة اللاعبين الأجانب لخوض المباراة.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
- GOAL AR
تصريحات نارية من أليوسكي وأبو الشامات يختار فريقه القادم
"هُناك أشياء تحدث في الكواليس"!.. إزجان أليوسكي يتحدث عن الأهلي ويشعل جدل أزمة كريستيانو رونالدو
تحدث المقدوني إزجان أليوسكي، ظهير أيسر نادي لوجانو السويسري، عن مسيرته مع عملاق جدة الأهلي.
أليوسكي مثّل الأهلي في الفترة من 2021 إلى 2025؛ تخللها فترة إعارة إلى نادي فنربخشه التركي، قبل الانتقال إلى لوجانو في الميركاتو الصيفي الماضي.
الجدل يزداد: صالح أبو الشامات يحدد فريقه القادم "إذا رحل عن الأهلي".. ويرد على سؤال حاسم عن سالم الدوسري
ظهر النجم الدولي صالح أبو الشامات، جناح عملاق جدة الأهلي، في حلقة اليوم الخميس "5 مارس 2025"، من برنامج "رامز ليفل الوحش".
هذا البرنامج يقدّمه الفنان المصري رامز جلال؛ ويعرض على شاشة "إم بي سي"، طوال شهر رمضان المبارك.
فيديو | "خساسة مني لو لم أتمنى فوز النصر بالدوري" .. محمد نور يختار الخصم الأسهل للاتحاد بين الأهلي والهلال!
يؤمن محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق، أن مواجهة الهلال ستكون أسهل من نظيره الأهلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
الاتحاد يلعب أمام الخلود في نصف نهائي الكأس يوم الأربعاء 18 مارس الجاري، وعلى الجانب الآخر يلتقي الهلال مع الأهلي بنفس اليوم.
ومن جانبه قال نور في تصريحات مصورة لصحيفة "الرياضية" السعودية، إنه يريد اللعب ضد الزعيم بدلًا من الراقي.
- Getty Images Sport
عقوبة رئيس ضمك ورسالة لجماهير الأهلي
اعمل نفسك ميت: عقوبة رئيس ضمك تفتح باب "الكيل بمكيالين".. لكن هناك سبب لـ"لغز" إيفان توني وجورج جيسوس
بينما ترفع لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، شعار "النظام فوق الجميع"؛ يضج الشارع الرياضي بتساؤلات حارقة، حول مايزعمون أنه تبدل القرارات حسب لون قمصان الأندية.
ويوجه الكثيرون اتهامات إلى "الانضباط"، بأنها تملك "كفتين غير متساويتين" في ميزانها القانوني؛ فالمخالفة التي تمر مرور الكرام مع نادٍ ما، تتحوّل إلى مقصلة قانونية مع فريقٍ آخر.
ومع مرور الأسابيع.. لم يعد الهجوم على اللجنة، مجرد "ضجيج مشجعين" فقط؛ بل تهم صريحة بـ"الكيل بمكيالين"، تهدد نزاهة مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
دعوة للتفاؤل يا جمهور الأهلي: فريقكم لا ينتظر "هدايا النصر" للتتويج بلقب الدوري.. والهلال الخطر الأكبر عليكم
بين أهازيج الجماهير التي لا تهدأ في المدرجات، وعودة الراقي لفرض هيبته في الميدان؛ تبدو رائحة الذهب قريبة جدًا من أسوار عملاق جدة الأهلي، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
نعم.. لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، لم يعد مجرد حلم أو طموح مشروع للأهلي، في الموسم الرياضي الحالي؛ بل تحوّل إلى حقيقة ممكنة للغاية، على أرض الواقع.
ومع كل جولة تمر.. يثبت رجال المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، أنهم قادرين على اعتلاء عرش الدوري؛ الذي يغيب عن قلعة الراقي، منذ 10 سنواتٍ كاملة.
صافرة أخرستها الصواريخ: صراع "ميسي - يامال" في مهب الريح.. وعشرات البطولات مهددة بسبب الحرب الإيرانية
لم تعد ملاعب الشرق الأوسط مسرحًا للتنافس الرياضي؛ بل تحوّلت في مارس 2026 إلى ساحات انتظار، تحت سماء تمزقها أصوات المقاتلات.
وبينما كان العالم يستعد لصافرة انطلاق "فيناليسيما"، في الدوحة القطرية، ويتأهب لهدير محركات "فورمولا 1"، في المنامة البحرينية وجدة السعودية؛ جاء التصعيد العسكري "الأمريكي - الإيراني"، ليعيد صياغة الأجندة الدولية بالحديد والنار.
وقامت إسرائيل بمساعدة من الولايات المتحدة، بتوجيه ضربات عسكرية داخل إيران؛ لترد الأخيرة باستهداف قواعد ومقرات أمريكية، في عديد الدول الخليجية.
- Getty Images Sport
مسيرة الأهلي في موسم 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 18 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 24 لقاءً، ليحل في الوصافة.
وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".