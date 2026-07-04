Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Al Ahli v Al Duhail: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
محمود خالد

أخبار الأهلي اليوم | محرز يرافق كيسييه خارج أسوار النادي .. وصدام بين يايسله وروي بيدرو بسبب "ابن بلده"!

الأهلي
دوري روشن السعودي
رياض محرز
إدوارد سبيرتسيان

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 4 يوليو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق الرابع من يوليو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    وداعًا رياض محرز

    أعلن النادي الأهلي، رسميًا، عن رحيل النجم الجزائري رياض محرز، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، بعد ثلاث سنوات من كتابة التاريخ، داخل أرجاء قلعة الراقي، حيث قاده لإنجاز تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين.

    وبعد 122 مباراة، سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 46 تمريرة حاسمة، انتهت رحلة رياض محرز مع الأهلي، لينضم إلى الإيفواري فرانك كيسييه، الذي رحل أيضًا عن العملاق الجدّاوي.

    • إعلان
  • FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-AHLIAFP

    تغيير إداري منتظر وصدام يايسله وباراز

    كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عن عدد من الكواليس المفاجئة داخل أرجاء الأهلي، خلال الساعات الماضية، كاشفًا عن اشتعال أزمة بين المدير الفني ماتياس يايسله، والمدير الرياضي روي بيدرو باراز، بسبب ملف الصفقات الصيفية.

    وبحسب رواية البكيري، فإن يايسله يرى أن روي بيدرو يحاول فرض التعاقد مع "ابن جلدته"، البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، الذي يلعب في مركز 10 خلف الهجوم، رغم أن الأهلي حسم اتفاقه بالفعل مع الأرميني إدوارد سبيرتسيان، الذي يلعب في نفس مركز البرتغالي، والذي جاء برغبة المدرب الألماني.

    من ناحية أخرى، ذكر البكيري بأنه يتوقع اتجاه الإدارة العليا في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، نحو تكليف أحمد الشنقيطي، نائب رئيس مجلس شركة الأهلي، والرئيس التنفيذي المكلف، بتولي المهمة عن مجلس الشركة المالكة للنادي، مع نهاية الفترة النظامية للرئيس المنتخب خالد الغامدي، ما يعد بمثابة إعلان عن انتهاء حقبة ارتباط وزارة الرياضة بالأندية المستحوذة من قِبل شركات الصندوق.


  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    رحيل النجوم .. وبديل مفاجئ لمحرز

    محرز وكيسييه ثم إيبانيز: لا تظلموا الأهلي وإن فرط في نجومه .. وكأس العالم بين "ذكاء" الإدارة أو ورطة كبرى!

    الأصعب من الوصول إلى القمة هو الحفاظ عليه، حكمة نعلمها جميعًا، ولكنها تعبير حقيقي عن الوضع الحالي الذي يمرّ به النادي الأهلي، الذي يواجه الاختبار الأصعب في رحلته، منذ أن عاد إلى دوري المحترفين، ومن ثمّ كتب التاريخ في النخبة الآسيوية.

    محمد صلاح بديلًا لرياض محرز: صفقة تكشف العبث الإداري في الأهلي.. والخوف الأكبر من "سلب إرادة النادي"!

    بين ليلة وضحاها؛ تحوّل سوق الانتقالات في المملكة العربية السعودية إلى "رقعة شطرنج كبرى"، واللاعبون فيها من الأسماء الثقيلة.

    والحديث هُنا ليس عن مجرد انتقال عادي؛ بل ما يشبه "صفقة مقايضة غريبة الأطور"، بطلها الثنائي الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح.

    اتهام الأهلي بـ"الغدر" بنجم الجزائر .. مفاجأة في الكواليس قبل قرار فسخ عقد رياض محرز

    في وقت يخوض به النجم الجزائري رياض محرز منافسات كأس العالم 2026 بأمريكا الجنوبية، يشغل الشارع الرياضي السعودي بمستقبله مع الأهلي، إذ يبدو أن رحلته في قلعة الكؤوس قد انتهت بالفعل.

    بديل جزائري لمحرز في الأهلي .. الراقي يقتحم الميركاتو لاقتناص هدف تشيلسي وضم نجم أتلتيكو مدريد!

    أبدى نادي الأهلي السعودي، اهتمامه بالتعاقد مع أنيس حاج موسى لاعب فينورد الهولندي ومنتخب الجزائر المشارك في كأس العالم 2026.

    هدف برشلونة القديم.. الأهلي يختار "بديل رياض محرز" من بوروسيا دورتموند

    اختار مجلس إدارة النادي الأهلي، "بديل" النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ لبحث إمكانية التعاقد معه بشكلٍ رسمي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Eduard Spertsyan Ahli (Goal Only)Goal AR

    من هو إدوارد سبيرتسيان؟

    اتّهم بالعنصرية وأسطورة برشلونة فاوضه: إدوارد سبيرتسيان .. صديق نجم إنتر الذي يسد أزمات يايسله في الأهلي!

    تواصل إدارة النادي الأهلي، التحرك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بصفقات جديدة، من أجل الاستعداد بقوة لموسم 2026-2027، حيث تدخل كتيبة ماتياس يايسله، بتطلعات عالية، بحثًا عن المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، والنجمة الثالثة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    إدوارد سبيرتسيان، صفقة أهلاوية "مفاجئة"، كشف عنها خبير الانتقالات الإيطالي فابريتسيو رومانو، والذي ذكر بأن الراقي حسم صفقة صانع الألعاب الأرميني، مقابل 25 مليون دولار، وتم حجز موعد الفحص الطبي.

    وأضاف رومانو أن الأهلي توصل لاتفاق مع نادي كراسنودار، بناءً على توصية من المدير الرياضي روي بيدرو باراز، فيما تحدث عن كومو بقوله إنه لم يكن طرفًا في المفاوضات.

  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    ما ينتظر الأهلي في موسم 2026-2027

    ويتطلع الأهلي لاستمرار مسيرة إنجازاته مع المدرب ماتياس يايسله، بعد موسمين، كتب فيهما التاريخ بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين" على التوالي، وكذلك التتويج بكأس السوبر السعودي.

    ولا يزال الحلم مطاردًا للأهلي، بالبحث عن لقب الدوري السعودي، الغائب منذ عام 2016، علمًا بأن كتيبة ماتياس يايسله، أنهت الموسم الماضي، في المركز الثالث بجدول المسابقة، برصيد 81 نقطة، بعد تحقيق 25 فوزًا مقابل 6 تعادلات و3 هزائم.

    أيضًا، يتطلع الأهلي لمشاركة فعّالة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتينينتال 2026"، للمرة الثانية تواليًا، من أجل تعويض مشاركته السابقة التي خسر فيها لقب كأس (إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ)، بالخسارة أمام بيراميدز المصري.

    ويدخل الأهلي موسم 2026-2027، بالمنافسة على خمسة ألقاب، بين دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة، كأس القارات للأندية.