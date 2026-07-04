أخبار الأهلي اليوم | محرز يرافق كيسييه خارج أسوار النادي .. وصدام بين يايسله وروي بيدرو بسبب "ابن بلده"!

كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عن عدد من الكواليس المفاجئة داخل أرجاء الأهلي، خلال الساعات الماضية، كاشفًا عن اشتعال أزمة بين المدير الفني ماتياس يايسله، والمدير الرياضي روي بيدرو باراز، بسبب ملف الصفقات الصيفية.

وبحسب رواية البكيري، فإن يايسله يرى أن روي بيدرو يحاول فرض التعاقد مع "ابن جلدته"، البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، الذي يلعب في مركز 10 خلف الهجوم، رغم أن الأهلي حسم اتفاقه بالفعل مع الأرميني إدوارد سبيرتسيان، الذي يلعب في نفس مركز البرتغالي، والذي جاء برغبة المدرب الألماني.

من ناحية أخرى، ذكر البكيري بأنه يتوقع اتجاه الإدارة العليا في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، نحو تكليف أحمد الشنقيطي، نائب رئيس مجلس شركة الأهلي، والرئيس التنفيذي المكلف، بتولي المهمة عن مجلس الشركة المالكة للنادي، مع نهاية الفترة النظامية للرئيس المنتخب خالد الغامدي، ما يعد بمثابة إعلان عن انتهاء حقبة ارتباط وزارة الرياضة بالأندية المستحوذة من قِبل شركات الصندوق.



