أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | "محرز أفضل من رونالدو وبنزيما" .. أزمة ديميرال وأسطورة الهلال يواصل التقليل من يايسله!
غياب ديميرال وصافرة أجنبية في الكأس
كشفت صحيفة "الرياضية"، عن تأكد غياب التركي ميريح ديميرال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن مباراتي القمة أمام القادسية والهلال، ضمن منافسات دوري روشن ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على الترتيب.
ومع تعرضه للإصابة في العضلة الضامة، فإن عودة ديميرال إلى الملاعب، تبقى مرتبطة بمدى استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي المحدد له، فيما قرر الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، عدم التعجّل في عودة المدافع التركي، قبل التأكد من تعافيه بشكل كامل.
في سياق متصل، وجهت إدارتا الأهلي والاتحاد، طلبًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، باستقدام حكام أجانب، لإدارة مباراتي الفريقين في نصف نهائي كأس الملك، أمام الهلال والخلود، حيث تم إرسال الطلب قبل 14 يومًا من موعد المباراتين.
ليس أفضل من رودجرز .. الدعيع يواصل التقليل من يايسله
قلّل من أدوار إنزاجي ويايسله .. الدعيع يوجه شهادة للتاريخ: الهلال الأكثر تضررًا من التحكيم!
أطلق محمد الدعيع، أسطورة حراسة المرمى بنادي الهلال والمنتخب السعودي، عددًا من التصريحات الجدلية، فيما يتعلق بالعقوبة الموقعة على المدير الفني للنصر، جورج جيسوس، ورأيه بشأن أفضل مدرب في دوري روشن، فيما وجه تصريحًا طريفًا يتعلق بالحضور الجماهيري "الضعيف" في مباراة الزعيم الماضية أمام النجمة.
فيديو | الدعيع : الهلال مثل الخيل الأردني والأهلي يمكنه تصدر الدوري حتى لو كان مدربه حمد المنتشري!
مزح محمد الدعيع حارس الهلال والمنتخب السعودي السابق، بأن الأهلي يمكنه الحصول على لقب دوري روشن، حتى لو كان حمد المنتشري مدربًا له.
الأهلي يعيش فترة مميزة خلال موسم 2025/2026 تحت قيادة المدرب ماتياس يايسله، حيث تغلب على الاتحاد في ديربي جدة، في الجولة 25 من بطولة الدوري.
عبد الله سليمان: الأهلي أفضل من الهلال والنصر
تحدث النجم السعودي المعتزل، عبد الله سليمان، نجم الأهلي والهلال السابق، عبر صحيفة "الرياضية"، بشأن المقارنة بين الفرق الكبار وحظوظهم في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.
وقال سليمان إن الأهلي أفضل من الهلال والنصر، من حيث استقراره والانسجام بين لاعبيه، كما أن الراقي هو الفريق الوحيد الذي يملك أموره في يده من حيث المنافسة، موضحًا أن الفريق الجداوي انتهى من جميع منافسيه، ولم يتبقّ له إلا القادسية والنصر، عكس ثنائي الرياض اللذين لا يزالان في انتظار مباريات صعبة.
وأضاف سليمان أن الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي، أكثر تأثيرًا فنيًا في الملعب، من الثنائي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، لاعبي النصر والهلال، رغم تأثير الثنائي الكبير من الناحية التسويقية.
وبسؤاله عن المفاضلة بين الفريقين اللذين مثلهما خلال مسيرته، رد سليمان بقوله "الهلال في قلبي، ولكن أقولها: أهلي، أهلي، أهلي، هلال".
بعد صراع أمريكا وإيران .. تحذير للعائلات في دبي
دبي أم جدة؟ زوجة محرز ترد
تلقت زوجة النجم الجزائري رياض محرز، سؤالًا عبر تطبيق "إنستجرام"، بشأن ما إذا كانوا يعيشون في جدة أم دبي، على إثر أنباء التحذير الأهلاوي لعائلات اللاعبين في المدينة الإماراتية.
وقالت زوجة محرز إنها تسافر كثيرًا إلى دبي، لأن عائلتها تعيش هناك، والرحلة تستغرق ساعتين بالطائرة، إلا أنها مستقرة مع رياض الذي يعمل في جدة، كما أضافت "أحب روتيننا الصغير والحياة الهادئة هنا، كما أن (الابنة) ميلا، تخبرني دائمًا بأن جدة هي المفضلة لديها من بين جميع الأماكن التي نذهب إليها، لذلك أكون أسعد ما أكون عندما تكون سعيدة".
تحرك فوري بشأن عائلات لاعبيه في دبي .. الأهلي ووزارة الرياضة السعودية يتدخلان خوفًا من التصعيد الإيراني ضد الإمارات
رفضت إدارة النادي الأهلي السعودي الوقوف مكتوفة الأيدي أمام التصعيد الإيراني ضد القواعد العسكرية الأمريكية في دولة الإمارات، في ظل حالة القلق المسيطرة على اللاعبين تجاه عائلاتهم في مدينة دبي.
جدل احتفال إيفان توني
لجنة الانضباط تضع الحملة ضد احتفالية إيفان توني "في مهب الريح" .. وروجر إيبانيز يتهكم بالعربية بعد هزيمة الاتحاد
يبدو أن الحملة الموجهة ضد الإنجليزي إيفان توني؛ مهاجم الأهلي، خلال الساعات الماضية، بعد الفوز في ديربي جدة أمام الاتحاد، لن تؤتي بثمارها، بحسب آخر التسريبات من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.
فيديو | "جاء بطلب من ابني" .. توني يكشف سر احتفاله المثير للجدل بعد التسجيل في الاتحاد
خرج إيفان توني مهاجم فريق الأهلي، من أجل توضيح الطريقة التي احتفل بها بعد تسجيله في شباك الاتحاد بديربي جدة.
وجاءت ثلاثية الأهلي عن طريق إيفان توني ورياض محرز وفراس البريكان، في الدقائق 23 و59 و84، بينما وقع فابينيو على هدف الاتحاد من علامة الجزاء، في الدقيقة 51.
من رونالدو ونجم الهلال إلى إيفان توني .. رسالة إلى لجنة الانضباط: العقوبة وحدها لا تكفي!
خرج علينا الهدّاف الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، باحتفال أثار الكثير من الجدل، خلال مشاركته في مباراة الديربي أمام الاتحاد، في واقعة يُمكن وصفها بغير رياضية تستوجب رؤية من لجنة الانضباط.
توابع زلزال الأهلي: كونسيساو ينفجر غضبًا ضد لاعبي الاتحاد .. "أحدهم نال النصيب الأكبر من الكعكة"
يبدو أن أجواء نادي الاتحاد، باتت فوق صفيح ساخن، أعقاب الخسارة الكبيرة أمام الأهلي، بنتيجة (1-3)، في قمة الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب الإنماء.
الأهلي حقق فوزًا بثلاثية جاءت عن طريق إيفان توني ورياض محرز وفراس البريكان، في الدقائق 23 و59 و84، بينما اكتفى الاتحاد بهدف وحيد أحرزه فابينيو من علامة الجزاء في الدقيقة 51.
الأهلي في دوري روشن
مسيرة الأهلي في موسم 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 19 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 25 لقاءً.
وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".