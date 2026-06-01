أخبار الأهلي اليوم | طلبات يايسله في الميركاتو .. مركز مختلف لإيبانيز وقرار دونيس بعد استبعاد نجم الراقي من المونديال!

من قلب التاريخ: احتفال باريس العظيم وفرصة ضائعة على الأهلي .. تبرير المسحل لا يكفي والهلال هو الدليل!

توج باريس سان جيرمان بالذهب، وصار بطلًا لأوروبا للمرة الثانية تواليًا، والاحتفالات لا تتوقف منذ لحظة ذهاب كرة جابرييل، مدافع آرسنال، في الهواء، أثناء تنفيذه للركلة الجزائية الحاسمة.

أجواء الاحتفال ما بعد التتويج، أفضل من نظيرتها لحظة رفع الكأس، هذا ما نشاهده في فرنسا، حشود غفيرة على جانبي الممر المزدان بألوان باريس سان جيرمان، الأزرق والأبيض والأحمر، إلى برج أيفل، تحضيرات لحفل مبهر بالدي جي، وتغطية مباشرة للحظة وصول الطائرة التي تقلّ بعثة الفريق من بودابست، إلى احتفالات اللاعبين مع الجماهير بالكأس ذات الأذنين.

المشهد الطبيعي لأي فريق يفوز ببطولة قارية، أن يحتفل عبر الحافلات المكشوفة، والمرور بين الحشود الكبيرة في الطريق، ولكن الأمر مختلف في باريس، بتنظيم حفل مبكر عند برج أيفل، يعكس قيمة الإنجاز التاريخي الذي حققته كتيبة لويس إنريكي، والذي سيظل محفورًا على جدران معابد الكرة الفرنسية.

مغامرة ماتياس يايسله في ميلان: لن يجد جمهور "يحميه" من بطش زلاتان إبراهيموفيتش مثل الأهلي.. و"الأب الروحي" وسيلته للنجاح!

في الممرات المظلمة لملعب "سان سيرو"، حيث تفوح رائحة التاريخ وتتقاطع طموحات المستقبل؛ لم يعد السؤال في ميلان يتعلق بـ"من يقود الدفة؟!"، بل بـ"أي عقل سيحكم النادي؟!".

نعم.. هُناك صراع نفوذ الآن داخل العملاق الإيطالي ميلان؛ لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الذي من المقرر أن يخلف المدرب المخضرم ماسيميليانو أليجري.

ومن بين الأسماء المرشحة لقيادة ميلان، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي.

لغز الأهلي: 3 قرارات تحيّر الجماهير.. بين مؤشر لأزمة مالية خطيرة وتخطيط لـ"ولادة فريق مرعب"!

بينما تعيش جماهير عملاق جدة الأهلي نشوة لا تنتهي، بتحقيق لقبين متتاليين في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، وحجز مقعد في بطولة كأس العالم للأندية 2029 بـ"النظام الجديد"؛ تقوم الإدارة بدراسة أو اتخاذ بعض القرارات المثيرة للجدل، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2026-2027.

نعم.. الإدارة الأهلاوية بدأت من الآن، التخطيط للموسم الرياضي الجديد؛ والذي ينتظر عشاق هذا الكيان الرياضي الكبير، أن يكون أفضل من سابقيه.

ويريد جمهور الأهلي أن يعود فريقهم، لاعتلاء منصة التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد أن سيطر على النخبة الآسيوية، في 2024-2025 و2025-2026.