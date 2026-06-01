Al Ahli v Al Wehda: Saudi Pro League
محمود خالد

أخبار الأهلي اليوم | طلبات يايسله في الميركاتو .. مركز مختلف لإيبانيز وقرار دونيس بعد استبعاد نجم الراقي من المونديال!

صالح وهيب أبو الشامات

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 1 يونيو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الأول من يونيو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

    مركز مختلف لإيبانيز أمام بنما

    قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، تجربة روجر إيبانيز في مركز الظهير الأيمن، في المباراة الودية ضد بنما، في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

    وقدم مدافع الأهلي مستويات جيدة، خلال الشوط الثاني من المباراة، حيث تمكن من قطع تسديدتين واعتراض المنافس مرة، فضلًا عن استعادة الكرة "مرتين"، بخلاف نجاحه في المعارك الثنائية، خلال 3 محاولات من أصل سبع.

    البرازيل ليست نيمار فقط: فينيسيوس يخلع عباءة الريال أمام بنما .. وهل يصبح رافينيا "ضحية أنشيلوتي"؟

    من قلب الماراكانا "الأسطوري"، أفراح وأحزان سطرت تاريخ الكرة البرازيلية، ومنها كان يجب أن يرسل المنتخب البرازيلي، رسالة طمأنينة لجماهيره، بأنه عازم بقوة على تحقيق النجمة السادسة في كأس العالم.

    المنتخب البرازيلي سحق بنما بستة أهداف مقابل اثنين، في مباراة ودية، جرّب بها المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، العديد من العناصر، من أجل الوقوف على التشكيل المناسب، في غياب الساحر نيمار جونيور.

    مفاجأة أبو الشامات، واستبعاد ثلاثي الأهلي من المونديال

    لا مساس بنجم الأخضر ورسالة لأبو الشامات .. قائمة دونيس النهائية تثير الجدل بين الكارثة الفنية وإثبات فشل المفرج!

    لم تخلُ القائمة النهائية التي أعلن عنها اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، من مفاجآت عدة، حول الأسماء المستبعدة من رحلة المونديال.

    ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة السابعة في تاريخه بالمونديال، خلال النسخة الثالثة والعشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو، وحتى 19 يوليو المُقبل، حيث يلعب الأخضر في المجموعة الثامنة، ليواجه إسبانيا، بطل كأس أمم أوروبا "يورو 2024" وأوروجواي وكاب فيردي.

    طلبات يايسله الجديدة

    أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، رفع تقريرًا مبدئيًا إلى اللجنة التنفيذية بالنادي، فيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة، حيث طلب التعاقد مع ثنائي مواليد في مركزي الجناح والظهير الأيسر، بدلًا من ماتيو دامس وريكاردو ماتياس.

    وطلب يايسله أيضًا في تقريره، بضم لاعب خلف المهاجمين، بديلًا للفرنسي إنزو ميلوت، مع بقاء الثنائي ماتيوس جونسالفس، وفالنتين أتانجانا، في الموسم المُقبل.

    من قلب التاريخ: احتفال باريس العظيم وفرصة ضائعة على الأهلي .. تبرير المسحل لا يكفي والهلال هو الدليل!

    توج باريس سان جيرمان بالذهب، وصار بطلًا لأوروبا للمرة الثانية تواليًا، والاحتفالات لا تتوقف منذ لحظة ذهاب كرة جابرييل، مدافع آرسنال، في الهواء، أثناء تنفيذه للركلة الجزائية الحاسمة.

    أجواء الاحتفال ما بعد التتويج، أفضل من نظيرتها لحظة رفع الكأس، هذا ما نشاهده في فرنسا، حشود غفيرة على جانبي الممر المزدان بألوان باريس سان جيرمان، الأزرق والأبيض والأحمر، إلى برج أيفل، تحضيرات لحفل مبهر بالدي جي، وتغطية مباشرة للحظة وصول الطائرة التي تقلّ بعثة الفريق من بودابست، إلى احتفالات اللاعبين مع الجماهير بالكأس ذات الأذنين.

    المشهد الطبيعي لأي فريق يفوز ببطولة قارية، أن يحتفل عبر الحافلات المكشوفة، والمرور بين الحشود الكبيرة في الطريق، ولكن الأمر مختلف في باريس، بتنظيم حفل مبكر عند برج أيفل، يعكس قيمة الإنجاز التاريخي الذي حققته كتيبة لويس إنريكي، والذي سيظل محفورًا على جدران معابد الكرة الفرنسية.

    مغامرة ماتياس يايسله في ميلان: لن يجد جمهور "يحميه" من بطش زلاتان إبراهيموفيتش مثل الأهلي.. و"الأب الروحي" وسيلته للنجاح!

    في الممرات المظلمة لملعب "سان سيرو"، حيث تفوح رائحة التاريخ وتتقاطع طموحات المستقبل؛ لم يعد السؤال في ميلان يتعلق بـ"من يقود الدفة؟!"، بل بـ"أي عقل سيحكم النادي؟!".

    نعم.. هُناك صراع نفوذ الآن داخل العملاق الإيطالي ميلان؛ لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الذي من المقرر أن يخلف المدرب المخضرم ماسيميليانو أليجري.

    ومن بين الأسماء المرشحة لقيادة ميلان، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي.

    لغز الأهلي: 3 قرارات تحيّر الجماهير.. بين مؤشر لأزمة مالية خطيرة وتخطيط لـ"ولادة فريق مرعب"!

    بينما تعيش جماهير عملاق جدة الأهلي نشوة لا تنتهي، بتحقيق لقبين متتاليين في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، وحجز مقعد في بطولة كأس العالم للأندية 2029 بـ"النظام الجديد"؛ تقوم الإدارة بدراسة أو اتخاذ بعض القرارات المثيرة للجدل، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2026-2027.

    نعم.. الإدارة الأهلاوية بدأت من الآن، التخطيط للموسم الرياضي الجديد؛ والذي ينتظر عشاق هذا الكيان الرياضي الكبير، أن يكون أفضل من سابقيه.

    ويريد جمهور الأهلي أن يعود فريقهم، لاعتلاء منصة التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد أن سيطر على النخبة الآسيوية، في 2024-2025 و2025-2026.

    مشوار الأهلي في موسم 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي، بالفوز على نادي النصر في المباراة النهائية.

    أما في دوري روشن السعودي.. أنهى الفريق الأهلاوي المسابقة في "المركز الثالث" بجدول الترتيب؛ وذلك برصيد 81 نقطة، من 25 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 3 هزائم.

    وقاريًا.. توّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية تواليًا؛ وذلك بعد فوزه على نادي زيلفيا ماتشيدا الياباني في النهائي، بعد تجاوز الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".