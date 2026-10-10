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Hussein Abdulghani AhliGetty
محمود خالد

أخبار الأهلي اليوم | إيبانيز يفاجئ الوصل .. سخرية توني من الفتح وحقيقة عودة حسين عبد الغني!

الأهلي
دوري روشن السعودي
روجير إيبانيز
ماتيوس جونكالفيس
إيفان توني
مارينو بوسيتش

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 10 أكتوبر 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق العاشر من أكتوبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

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  • بعد إصابة جونسالفس .. أنباء سعيدة حول إيبانيز

    أعلن الإعلامي الرياضي وليد سعيد، المُقرب من البيت الأهلاوي، عن عودة المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، الذي وصل إلى دبي، تحضيرًا للمشاركة في مباراة الوصل الإماراتي، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي، خلال فترة التوقف الدولي، للتعافي من إصابته في الساق اليسرى، التي تعرض لها خلال مباراة صن داونز، في نهائي كأس القارات الثلاث، وغيبته عن مباراة الفتح، في دوري روشن السعودي.

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    بينما كان الأهلي يُفرح جماهيره بانتصار ساحق على الفتح، جاءت إصابة أحد نجوم الفريق الأول، لتربك حسابات المدير الفني مارينو بوسيتش، في ليلة الفوز برباعية نظيفة، في مباراة الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

    الأهلي كان يمرّ بمرحلة تخبط كبير في فترة ما قبل التوقف الدولي، بين تعادله مع باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة، وخسارته للقب كأس القارات الثلاث أمام ماميلودي صن داونز، قبل أن يستعيد توازنه في دوري روشن، بالفوز على الفتح، الذي خاض مباراته الأولى تحت قيادة المدير الفني جمال السلامي.

    وقرر بوسيتش، الدفع باللاعب ماتيوس جونسالفس، في التشكيل الأساسي للأهلي، إلا أن "ضربة" غير متوقعة، باتت تهدد بغيابه لفترة طويلة.

  • Matthias Jaissle Marino Pusic Ahli (Goal Only)Goal AR

    بوسيتش يشيد بإنجاز الأهلي

    أبدى مارينو بوسيتش، المدير الفني للأهلي، سعادته الكبيرة بالفوز الكبير الذي حققه على الفتح، مع علمه بأن الراقي لم يحقق الفوز على ملعب النموذجي منذ قرابة الخمس سنوات، مضيفًا أنه عمل خلال فترة التوقف الدولي، على اللاعبين المتاحين، رغم غياب العديد من العناصر البارزة، بسبب انضمامهم للمنتخبات الوطنية، فضلًا عن العمل على تصحيح الأخطاء التي عانى منها العملاق الجداوي قبل التوقف، كما نوّه إلى أهمية المرحلة المُقبلة، ولذلك حرص على إراحة عدد من اللاعبين، من أجل مواجهة ضغوط المباريات.

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    ما أجملك يا الأهلي، عندما تقدم الكرة المعهودة عنك؛ حيث تسحر العيون وتخطف قلوب عشاق كرة القدم، بكل ما تحمله من معانٍ.

    نعم.. عملاق جدة الأهلي كثيرًا ما قدم لوحات فنية مبهرة، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ لكنه يحرمنا من ذلك في بعض الأحيان، بسبب الانشغال بالمشكلات الإدارية.

    المهم؛ فريق الأهلي الأول لكرة القدم عاد إلى "وجهه الممتع" من جديد، وهذه المرة ضد نادي الفتح مساء اليوم الجمعة.

    الأهلي اكتسح مستضيفه الفتح (4-0)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

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    لا خلاف على أن "تغيير المدربين" يصبح ضروريًا؛ عندما يصل النادي أو المنتخب إلى مرحلة ما، يشعر فيها أن لا شيء يُمكن أن يتحسن مع مديره الفني الحالي.

    والسؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هو: "هل وصل عملاق جدة الأهلي إلى هذه المرحلة مع المدير الفني الهولندي مارينو بوسيتش؟!".

  • Ahli Franck Kessie Ivan ToneyGetty

    إيفان توني يسخر من الفتح

    وجه النجم الإنجليزي إيفان توني، رسالة ساخرة من نادي الفتح، عقب الفوز عليه برباعية، حيث تحدث بشأن منشور للنموذجي عبر منصة (تيك توك)، معلقًا "لقد قالوا إنهم عادوا، ولكن لا لا نحن عدنا".

    وأشاد توني بالفوز الذي كان مهمًا للغاية بعد فترة التوقف، والذي يؤكد عمل الجميع بجهد خلال تلك الفترة من أجل العودة للمسار الصحيح.

    وفي هذا السياق، قال فالنتين أتانجانا، محور الأهلي، إن اللاعبين عقدوا العزم على تحقيق الفوز ضد الفتح، بعد خسارتهم أمام صن داونز، التي وصفها بـ"المؤلمة"، معربًا عن ثقته الكبيرة بالفوز على الوصل في دوري النخبة الآسيوية.

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  • Hussien Abdulghany

    حقيقة عودة حسين عبد الغني .. وخلاف حول أفضل آسيوي

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    جدل كبير أثير في الساعات القليلة الماضية؛ بشأن اقتراب عودة الأسطورة السعودية حسين عبدالغني، إلى عملاق جدة الأهلي.

    عبدالغني هو أحد أبناء الأهلي؛ حيث مثّل جميع فئاته السنية كـ"لاعب"، قبل أن يعتزل كرة القدم نهائيًا عام 2020.

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    قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مرشحيه للحصول على جائزة أفضل لاعب في القارة خلال موسم 2025-26، بدأ الإعلام السعودي الجدل حول من الأحق باللقب من بين ثنائي المنتخب السعودي.

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    يؤمن الإعلامي عدنان جستنيه، أن الهلال تتم مجاملته بشكل واضح في جدولة المباريات في السنوات الأخيرة، على حساب باقي المنافسين وبشكل واضح.

    عدنا بعد فترة التوقف الدولي وعاد الجدل من جديد، الهلال يلعب أمام الاتحاد مساء اليوم، السبت، في كلاسيكو الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

  • كيفية الحصول على تذاكر الأهلي والوصل

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    تشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة مثيرة، إذ يستضيف عملاق الإمارات الوصل نظيره الأهلي السعودي. ويدخل الفريقان هذه القمة القارية بتاريخ عريق وكوكبة من المواهب، ما يعد بصراع قوي على أرض الملعب.

    وقدمت المواجهات السابقة بين هذين القطبين من غرب آسيا كرة قدم درامية، ما جعل الطلب على التذاكر مرتفعًا للغاية بين الجماهير في مختلف أنحاء منطقة الخليج.

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