أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | قرار رسمي ومبادرة رائعة من محرز .. وأخبار مبشرة ليايسله حول المصابين قبل لقاء الدحيل!
قرار رسمي من الأهلي .. وعقوبة تنتظر توني ويايسله
أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن شركة النادي الأهلي، قررت بشكل رسمي، التقدم بطلب لاستقدام طواقم تحكيم أجنبية، لإدارة المباريات المتبقية للفريق خلال منافسات الموسم الحالي، وذلك بعد تقييم دقيق وشامل لمراجعة مصلحة الفريق وحفظ الحقوق التنافسية.
"سيُعاقب توني ويايسله ولو ثبت إدانة الحكم الرابع": الأهلي يرد على الاتحاد السعودي في واقعة "ركزوا على الآسيوية"!
زلزال في ملاعب السعودية، منذ أن وجه الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اتهامًا إلى الحكم الرابع في مباراة الفيحاء، بأنه طالب اللاعبين بالتركيز على الآسيوية.
وسط العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، تعادل الأهلي مع الفيحاء بنتيجة (1-1)، في مباراة الجولة التاسعة والعشرين "المُقدمة" من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
- Getty Images Sport
مبادرة رائعة من محرز قبل لقاء الدحيل
كشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عن مبادرة رائعة، قدمها النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بشراء 1000 تذكرة لجماهير الأهلي، من أجل حضور مباراة الدحيل القطري، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
وأعلن الأهلي عن احتضان جماهيره من مختلف مناطق المملكة، في لقاء عائلي مميز، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة النادي، فابريس بوكيه، حيث شدد اللقاء على أهمية التواصل المباشر مع الجماهير، والاستماع إلى أرائهم وملاحظاتهم، ما يسهم في تعزيز مسيرة النادي وتطوره.
- Getty Images Sport
صورة جدلية من الأهلي
بطلها إيفان توني .. الأهلي يثير الجدل برموز "تحمل أكثر من معنى" قبل مباراة الدحيل!
صدق من قال "الصورة أبلغ من ألف كلمة"، ببعض الرمزيات الخفيفة، أثار النادي الأهلي، جدلًا واسعًا، قبل مباراته أمام الدحيل القطري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
الأهلي، يواصل رحلته للدفاع عن لقبه الآسيوي، حيث يواجه الدحيل، على ملعب الإنماء، ضمن دور الـ16 من دوري النخبة.
وبسيناريو مشابه لما حدث في النسخة الماضية، تأهل الأهلي إلى دور الـ16، باعتباره وصيفًا عن مجموعة الغرب في مرحلة الدوري، فيما صعد الدحيل بعد احتلاله المركز السابع.
- Getty Images Sport
ملامح المصابين: عودة أتانجانا ومجرشي وثنائي الدفاع أمام الدحيل
حرص متوسط الميدان الفرنسي فالنتين أتانجانا، على المشاركة في التدريبات الجماعية الأخيرة، قبل مواجهة الدحيل، بعد تعافيه من الإصابة، وكذلك علي مجرشي، فيما اعتمد ماتياس يايسله، المدير الفني، على الثنائي روجر إيبانيز وزكريا هوساوي ضمن التشكيل الأساسي خلال مناورة فنية.
في المقابل، يواصل المدافع التركي ميريح ديميرال، برنامجه التأهيلي، ليتأكد غيابه عن المباراة الآسيوية.
- Getty Images Sport
ليس يايسله: المرشحين لخلافة رينارد من دوري روشن
ثورة المنتخب السعودي: كشف أسماء المرشحين لخلافة رينارد .. موقف الفرنسي وقرار حاسم بشأن إنزاجي وجيسوس!
فوق صفيح ساخن، هكذا باتت الأجواء في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع تعالي الأصوات حول رحيل مرتقب للفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الأول، قبل نهائيات كأس العالم 2026.
روزنامة النخبة الآسيوية
وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستقام خلال يومي 13 و14 إبريل، وهي على النحو التالي..
* 13 إبريل: الهلال السعودي ضد السد القطري (الفائز سيواجه فيسيل كوبي الياباني).
* 13 إبريل: الأهلي السعودي ضد الدحيل القطري (الفائز سيواجه جوهور دار التعظيم الماليزي).
* 14 إبريل: الاتحاد السعودي ضد الوحدة الإماراتي (الفائز سيواجه ماتشيدا زيفيا الياباني).
* 14 إبريل: تراكتور الإيراني ضد شباب الأهلي الإماراتي (الفائز سيواجه بوريرام يونايتد التايلاندي).
ووفق روزنامة الاتحاد الآسيوي، فإن المباراة الأولى في ربع النهائي، ستقام يوم 16 إبريل، ثم تقام المباراتان الثانية والثالثة في 17 إبريل، بينما تقام المباراة الرابعة في 18 إبريل.
ومن المقرر أن يقام الدور نصف النهائي خلال يومي 20-21 إبريل، فيما يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، المباراة النهائية في 25 إبريل.
- Getty Images Sport
مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.
وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.
وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".