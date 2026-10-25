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محمود خالد

أخبار الأهلي اليوم | إيجلي تاري يرد على أنباء مفاوضات الراقي .. و3 لاعبين خارج مباراة الغرافة!

الأهلي
الغرافة
دوري أبطال آسيا النخبة
مارينو بوسيتش
روجير إيبانيز

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أكتوبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

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  • تعليق إيجلي تاري على أنباء مفاوضات الأهلي

    كشف الألباني إيجلي تاري، المدير الرياضي السابق بنادي ميلان، عن رأيه إزاء أنباء مفاوضات الأهلي من أجل التعاقد معه، في تصريح عبر "winwin"، مؤكدًا أنه لا يعرف شيئًا عن تلك الشائعات، ولم يتواصل معه أحد من النادي الجداوي من أجل تولي منصب المدير الرياضي، فيما قال إنه منفتح على العمل في السعودية هذا الموسم.

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    وكأن المعاناة كُتبت على الأهلي في هذا الملف منذ موسم 2023-24 .. الراقي في الأساس يعاني مع مسؤوليه الذي تعاقبوا عليه وحتى مع رموز النادي بشكل عام من أعضاء شرف وغيرهم، لكن في ملف "المدير الرياضي" تحديدًا الجدل سيد الموقف طوال الوقت دون أي استثناءات!

    منذ بداية ثورة الانتقالات السعودية في موسم 2023-24، وبدء الاعتماد على مدراء رياضيين أجانب في الأندية، تعاقب على الأهلي الثنائي البريطاني لي كونجرتون والبرتغالي روي بيدرو، بجانب السعودي أسامة هوساوي.

  • "هدفنا الآسيوية الثالثة"

    وجه البرازيلي روجبر إيبانيز، مدافع الأهلي، في تعليق على سؤال "الشرق الأوسط"، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغرافة، رسالة تحدٍّ بقوله إن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، صعبة، وتحتاج للتضحية في كل مباراة، إلا أن الأهلي يدخل كل بطولة من أجل تحقيقها، فيما يتعلق بحلم الراقي في تحقيق اللقب الآسيوي الثالث على التوالي.

    من جانبه، قال المدير الفني مارينو بوسيتش، إن كل مباراة قارية مميزة وتحمل الكثير من التفاصيل في طياتها، مبينًا أن تحليلات الجهاز الفني لا تقتصر على مشاهدة مقاطع الفيديو، ولكن تعتمد على تطور الفريق المستمر كمجموعة، ويتم رؤية ذلك يوميًا، معرببًا عن تطلعاته لاستمرار النتائج الإيجابية.

    في المقابل، أشاد مدرب بيدرو مارتينيز، مدرب الغرافة، بالأهلي، بوصفه بأنه يمتلك عناصر مميزة، ويكفي أنه بطل النسختين الماضيتين، إلا أن الفريق القطري سيقاتل من أجل النقاط، مبينًا أن فريقه قدم أداء جيدًا في المباراتين الماضيتين ولكن لم يحالفه الانتصار، والتفاصيل الصغيرة دومًا هي ما تصنع الفارق.

    وبشأن رأيه في جدولة مباريات الفريق، ما بين الاستقلال ثم الهلال والأهلي، علّق مارتينيز "هذه قرعة المسابقة، ونحن نحترم الجدولة، صحيح أن القرعة وضعتنا أمام 5 فرق سعودية، والمملكة الآن تمر بمرحلة مشروع واستثمارات ضخمة، ولكن ذلك ليس السبب الحقيقي، فنحن قدمنا مباريات مميزة أمام الهلال والاستقلال، وأثق أننا لو ركزنا في كامل مبارياتنا المُقبلة، فسسنتصر، كوننا نتحسن بشكل كبير.

  • ثلاثي الأهلي يغيب عن لقاء الغرافة

    أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الأهلي سيفتقد لجهود الثلاثي ميريح ديميرال وصالح أبو الشامات ونايف مسعود، عن مباراة الغرافة، من أجل الاستمرار في برامجهم العلاجية والتأهيلية، حيث يعاني ديميرال ونايف من إصابة في مفصل القدم، بينما يعاني أبو الشامات في مفصل الكتف.

    في المقابل، استعاد الأهلي لاعبه ويندرسون جالينو، وكذلك الحارس إدوارد ميندي، بعد مشاركتهما في التدريبات الجماعية، بعد اكتمال برنامجهما العلاجي والتأهيلي، في انتظار القرار النهائي من مارينو بوسيتش بشأن مشاركتهما في المباراة المقررة غدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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