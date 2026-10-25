أخبار الأهلي اليوم | إيجلي تاري يرد على أنباء مفاوضات الراقي .. و3 لاعبين خارج مباراة الغرافة!

وجه البرازيلي روجبر إيبانيز، مدافع الأهلي، في تعليق على سؤال "الشرق الأوسط"، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغرافة، رسالة تحدٍّ بقوله إن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، صعبة، وتحتاج للتضحية في كل مباراة، إلا أن الأهلي يدخل كل بطولة من أجل تحقيقها، فيما يتعلق بحلم الراقي في تحقيق اللقب الآسيوي الثالث على التوالي.

من جانبه، قال المدير الفني مارينو بوسيتش، إن كل مباراة قارية مميزة وتحمل الكثير من التفاصيل في طياتها، مبينًا أن تحليلات الجهاز الفني لا تقتصر على مشاهدة مقاطع الفيديو، ولكن تعتمد على تطور الفريق المستمر كمجموعة، ويتم رؤية ذلك يوميًا، معرببًا عن تطلعاته لاستمرار النتائج الإيجابية.

في المقابل، أشاد مدرب بيدرو مارتينيز، مدرب الغرافة، بالأهلي، بوصفه بأنه يمتلك عناصر مميزة، ويكفي أنه بطل النسختين الماضيتين، إلا أن الفريق القطري سيقاتل من أجل النقاط، مبينًا أن فريقه قدم أداء جيدًا في المباراتين الماضيتين ولكن لم يحالفه الانتصار، والتفاصيل الصغيرة دومًا هي ما تصنع الفارق.

وبشأن رأيه في جدولة مباريات الفريق، ما بين الاستقلال ثم الهلال والأهلي، علّق مارتينيز "هذه قرعة المسابقة، ونحن نحترم الجدولة، صحيح أن القرعة وضعتنا أمام 5 فرق سعودية، والمملكة الآن تمر بمرحلة مشروع واستثمارات ضخمة، ولكن ذلك ليس السبب الحقيقي، فنحن قدمنا مباريات مميزة أمام الهلال والاستقلال، وأثق أننا لو ركزنا في كامل مبارياتنا المُقبلة، فسسنتصر، كوننا نتحسن بشكل كبير.