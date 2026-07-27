أخبار الأهلي اليوم | أسطورة الراقي في قائمة خالد الغامدي .. انفراجة بأزمة يايسله وشرط الاتفاق لبيع راضي العتيبي!

أفادت صحيفة "الرياضية"، بشرط نادي الاتفاق، للموافقة على بيع عقد الظهير راضي العتيبي إلى الأهلي، بعدما فتح الراقي خط تواصل مع "النواخذة"، من أجل الاستفسار بشأن إمكانية التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورغم أن إدارة الاتفاق ترغب في بقاء العتيبي، في ظل امتلاكه بندًا يحق له تمديد عقده لموسم إضافي، إلا أنها ردت على الأهلي، باشتراط مبلغ 18 مليون ريال، من أجل بيع المدة المتبقية من عقده.

وتأتي محاولات الأهلي لضم راضي العتيبي، في ظل غموض موقف الظهير علي مجرشي، الذي لا يزال الحديث جاريًا بشأن سبب غيابه المفاجئ، بعد عودته من رحلة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026.

وبخلاف العتيبي، فقد أشار الإعلامي خالد الزهراني إلى أن الأهلي يرغب في التعاقد مع حارس مرمى محلي جديد، ويجهز خياراته من أجل بدء التفاوض في الميركاتو الصيفي.