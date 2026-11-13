أخبار الأهلي اليوم | اتفاق ينقذ حلم البريكان وقمة النصر .. "تحدي الآيفون" ومصير بوسيتش قبل الكلاسيكو!

بين مبررات مارينو بوسيتش ومحاولة تحويله إلى "شماعة".. أزمة كلاسيكو النصر تكشف خللًا خطيرًا في الأهلي!
لا يمر يوم الآن؛ إلا وتندلع أزمة جديدة في الشارع الرياضي السعودي، بطلها عملاق جدة النادي الأهلي.
الأهلي يعيش أزمة فنية وإدارية كبيرة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وسط تراجع في الأداء والنتائج، سواء محليًا أو خارجيًا.
عاصفة الجدولة تضرب روشن: تخبط إداري في الأهلي يورط البريكان.. واتهامات بمحاباة الهلال على حساب النصر!
فتحت التعديلات الأخيرة على جدول دوري روشن السعودي باب الجدل من جديد. فقد كشف الإعلامي فيصل زيد كواليس موافقة الأهلي على مواجهة النصر يوم 20 نوفمبر، بينما رأى الناقد الرياضي هاني الداود أن الهلال هو المستفيد الأول من الجدولة الجديدة.
الرابطة تحسم الجدل.. حقيقة اعتراض النصر على موعد الكلاسيكو الجديد واشتراط موافقة مدرب الأهلي!
كشف مصدر رسمي في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن حقائق مهمة للغاية؛ وذلك بعد الجدل المثار بشأن موعد كلاسيكو الأهلي والنصر، "المؤجل" من الجولة التاسعة.
الرابطة السعودية أعلنت إقامة كلاسيكو الأهلي والنصر، "المؤجل" من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن للمحترفين 2026-2027، يوم 20 نوفمبر الجاري، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة.
فيديو | "لماذا لا نرى ما يحدث مع النصر والاتحاد؟" .. هجوم قوي على إدارة الأهلي وتحذير من "خطر التسريبات"
كشف الإعلامي هتان النجار، عن وجود تسريبات تخرج من داخل الأهلي إلى وسائل الإعلام، مما يؤدي إلى مشاكل للفريق على كل المستويات.
الأهلي لا يمر بأفضل حالاته خلال الموسم الجاري منذ رحيل المدرب ماتياس يايسله، بسبب تواضع المستوى وتخبط النتائج مع خليفته مارينو بوسيتش، وهو الأمر الذي تحدث عنه النجار.