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محمود خالد

أخبار الأهلي اليوم | اتفاق ينقذ حلم البريكان وقمة النصر .. "تحدي الآيفون" ومصير بوسيتش قبل الكلاسيكو!

الأهلي
فراس البريكان
النصر
دوري روشن السعودي

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026..

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20 نوفمبر 2026

النصر

النصر

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثالث عشر من نوفمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

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  • خطة لإنقاذ حلم البريكان!

    أشار الإعلامي عبد العزيز المريسل، وفق مصدر رسمي، إلى خطة الأهلي من أجل إنقاذ حلم فراس البريكان، في التنافس على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، دون الإخلال بحظوظ مشاركته في مباراة القمة أمام النصر.

    وسادت حالة واسعة من الجدل، بشأن تحديد رابطة دوري المحترفين السعودي، لروزنامة مباراة النصر والأهلي، المؤجلة من الجولة التاسعة، لتقام يوم الجمعة المُقبلة، بعد 24 ساعة فقط من إقامة حفل جوائز الأفضل في آسيا، الخميس، في ظل التقارير الواردة بأن عدم حضور أي لاعب من المرشحين للجائزة، يعني استبعاده من فرص الفوز بها.

    ونوّه المريسل، عبر برنامج "زخم"، بأن فراس البريكان اتفق مع مدرب الأهلي، على حضور حفل الجائزة الخميس، ومن ثمّ العودة سريعًا، والتواجد على مقاعد البدلاء في مباراة النصر، ما يعني إمكانية تواجده في اللقاء.

  • تحدي الآيفون

    دخل عبد العزيز المريسل، في تحدٍّ طريف مع الإعلامي خالد البدر، بشأن ضغط الروزنامة، الذي تجعل موعد مباراة الأهلي والنصر الجديد "إلزاميًا"، بينما اعترض البدر على تلك النقطة، ليقول المريسل إنه سيرسل إليه "آيفون 18 برو"، إذا ما تمكن من اقتراح موعد للمباراة، لا يخلّ بالروزنامة، على أن يتم تحديده قبل شهر فبراير المُقبل.

    وأكد المريسل أن الأهلي وافق على الموعد الجديد الموضوع من قِبل الرابطة، في الوقت الذي رفض فيه النصر هذا الموعد.

  • مستقبل مارينو بوسيتش .. وعودة يايسله؟

    حسم مصير بوسيتش .. الكشف عن مدرب الأهلي ضد النصر

    قمة مرتقبة بعد العودة من التوقف الدولي، والأنباء تؤكد حضور مارينو بوسيتش فيها كمدرب للأهلي ضد النصر في دوري روشن

    ويستضيف الأهلي نظيره النصر، يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على ملعب الإنماء بجدة، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة بدوري روشن.

    مارينو بوسيتش مَن ورط الأهلي .. كواليس موافقة الراقي على خوض كلاسيكو النصر في 20 نوفمبر

    سؤال واحد يتردد بقوة في الوسط الرياضي السعودي حاليًا .. "كيف وافق الأهلي والنصر على خوض كلاسيكو الجولة التاسعة في 20 من نوفمبر الجاري؟"، والإجابة الخاصة بقلعة الكؤوس كشفها الصحفي الأهلاوي فيصل زيد.

    "هناك ترقب لمستقبله مع نيوكاسل يونايتد".. ماتياس يايسله قد يعود إلى السعودية من بوابة هذا النادي!

    كشف الإعلامي والناقد الرياضي خالد البدر، عن مفاجأة جديدة بشأن مستقبل الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

    يايسله رحل عن عملاق جدة الأهلي في صيف عام 2026، بعد قيادته للتتويج بلقبي دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين" وكأس السوبر السعودي؛ لينتقل إلى فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم، الذي لا يحقق معه النتائج المأمولة حتى الآن.

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  • كواليس تجديد موعد قمة النصر

    بين مبررات مارينو بوسيتش ومحاولة تحويله إلى "شماعة".. أزمة كلاسيكو النصر تكشف خللًا خطيرًا في الأهلي!

    لا يمر يوم الآن؛ إلا وتندلع أزمة جديدة في الشارع الرياضي السعودي، بطلها عملاق جدة النادي الأهلي.

    الأهلي يعيش أزمة فنية وإدارية كبيرة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وسط تراجع في الأداء والنتائج، سواء محليًا أو خارجيًا.

    عاصفة الجدولة تضرب روشن: تخبط إداري في الأهلي يورط البريكان.. واتهامات بمحاباة الهلال على حساب النصر!

    فتحت التعديلات الأخيرة على جدول دوري روشن السعودي باب الجدل من جديد. فقد كشف الإعلامي فيصل زيد كواليس موافقة الأهلي على مواجهة النصر يوم 20 نوفمبر، بينما رأى الناقد الرياضي هاني الداود أن الهلال هو المستفيد الأول من الجدولة الجديدة.

    الرابطة تحسم الجدل.. حقيقة اعتراض النصر على موعد الكلاسيكو الجديد واشتراط موافقة مدرب الأهلي!

    كشف مصدر رسمي في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن حقائق مهمة للغاية؛ وذلك بعد الجدل المثار بشأن موعد كلاسيكو الأهلي والنصر، "المؤجل" من الجولة التاسعة.

    الرابطة السعودية أعلنت إقامة كلاسيكو الأهلي والنصر، "المؤجل" من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن للمحترفين 2026-2027، يوم 20 نوفمبر الجاري، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة.

    فيديو | "لماذا لا نرى ما يحدث مع النصر والاتحاد؟" .. هجوم قوي على إدارة الأهلي وتحذير من "خطر التسريبات"

    كشف الإعلامي هتان النجار، عن وجود تسريبات تخرج من داخل الأهلي إلى وسائل الإعلام، مما يؤدي إلى مشاكل للفريق على كل المستويات.

    الأهلي لا يمر بأفضل حالاته خلال الموسم الجاري منذ رحيل المدرب ماتياس يايسله، بسبب تواضع المستوى وتخبط النتائج مع خليفته مارينو بوسيتش، وهو الأمر الذي تحدث عنه النجار.

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