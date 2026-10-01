أخبار الأهلي اليوم | قرار المحكمة في قضية "الملهى الليلي" بعد إنكار توني .. ورياض محرز يحضّر لوجهة مفاجئة!

أعلن النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، عن إصابة مدافعه روجر إيبانيز، في الساق اليسرى، خلال مواجهة صن داونز، في نهائي كأس القارات الثلاث، فيما يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي، كما يخضع لتقييم طبي يومي، على أن تتحدد عودته إلى التدريبات الجماعية، وفق مدى استجابته للعلاج وتقدم جاهزيته.

من ناحية أخرى، كشف المنتخب السعودي، عن عدم مشاركة زكريا هوساوي، في الحصة التدريبية، خلال الساعات الماضية، حيث اكتفى ببرنامج علاجي برفقة الجهاز الطبي، في ظل استعداد الأخضر لملاقاة قطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27".

"لم يستطع المشي وغادر بالنقالة الطبية"!.. الضربات تتوالى على الأهلي بـ"إصابة نجمه" في قمة السعودية والعراق

يبدو أن مصائب عملاق جدة النادي الأهلي، لا تعرف التوقف أبدًا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

نعم.. الأهلي تلقى ضربة قوية للغاية؛ وذلك خلال مباراة منتخب السعودية ضد نظيره العراقي، في الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الأولى" ببطولة كأس الخليج العربي 2026.