أخبار الأهلي اليوم | قرار المحكمة في قضية "الملهى الليلي" بعد إنكار توني .. ورياض محرز يحضّر لوجهة مفاجئة!

أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة الأهلي استعرضت الاستراتيجية الجديدة، خلال ملتقى داخلي، والتي جرى إعدادها بمشاركة جميع الإدارات داخل النادي، حيث شارك في الملتقى، إدارة الكرة والكوادر الفنية والجهاز الإداري للنادي، وممثلون عن الألعاب المختلفة وكرة القدم النسائية والأكاديمية، وكذلك ممثلون من صندوق الاستثمارات العامة.
ضاربًا برغبة جمهور الأهلي عرض الحائط.. طلب مفاجئ من أحمد الشنقيطي قبل نهاية ولايته!
يشهد عملاق جدة الأهلي أزمات إدارية وفنية عديدة، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
هذه الأزمات دفعت جماهير الأهلي، بل وقطاع كبير من الإعلاميين والنقاد الرياضيين المُنتمين للنادي؛ للمطالبة برحيل رئيس اللجنة التنفيذية أحمد الشنقيطي، سواء بالاستقالة أو الإقالة.
احذروا من رسالة روي بيدرو: أسامة هوساوي يترك الأهلي.. وبوسيتش يستنجد بلاعبي "دوري جوّي"!
يبدو أن تحذيرات المدير الرياضي روي بيدرو باراز، بدأت تُطبق على أرض الواقع، في ظل "استقالة" بديله، أسامة هوساوي، الذي تم تكليفه بالمنصب بعد إقالة البرتغالي.
وتلقى الأهلي صدمة قوية، قبل فترة التوقف الدولي "مباشرة"، بعد خسارته نهائي كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ"، بالسقوط أمام ماميلودي صن داونز، الجنوب إفريقي، بنتيجة (1-2)، في بريتوريا.